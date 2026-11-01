బంపర్ ఆఫర్ - ఓటర్ స్లిప్ ఉంటే KG చికెన్ ఫ్రీ
Free Chicken for Voters with Voter Slip: నెల్లూరులో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీలో నిలబడిన ఓ అభ్యర్థి ఓటర్లకు ఏకంగా కేజీ చికెన్ ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:20 AM IST
ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు అభ్యర్థులు వివిధ రకాల తాయిలాలిస్తున్నారు. ఓ చోట డబ్బు పంచితే మరొకచోట మహిళలకు చీరలు, రకరకాల వస్తువులు అందజేస్తున్నారు. రెండ్రోజుల ముందు నుంచే మద్యం షాపులు మూసినప్పటికీ ఆ పంపిణీ విరివిగానే కొనసాగుతుంది. అయితే ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురి చేసేందుకు అభ్యర్థులు వివిధ మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నారు.
చికెన్ ఫ్రీ: నెల్లూరులో ఒక పార్టీ నగదు, చీరలు పంపిణీ చేస్తుండగా మరో పార్టీ నిత్యావసరాలు అందజేస్తోంది. తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీలో నిలబడిన ఓ అభ్యర్థి ఓటర్లకు ఏకంగా కేజీ చికెన్ ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. ఒక డివిజన్లో గట్టి పోటీ ఉండటంతో ఓటరు చీటీలు పంపిణీ చేసి ఒక్కో స్లిప్పునకు కేజీ చికెన్ ఫ్రీ అంటూ ప్రచారం చేశారు. శని, ఆదివారం రెండు రోజుల పాటు ఈ అవకాశం ఉంటుందని చెప్పడంతో ఓటర్లు ఎగబడ్డారు. ఆ తాకిడికి వెంకటేశ్వరపురం జనార్దన్రెడ్డి కాలనీలోని చికెన్ దుకాణం కిక్కిరిసి పోయింది. విషయం పోలీసులకు తెలియడంతో వారు వచ్చి దుకాణాన్ని మూసివేశారు.
హాట్ టాపిక్: నంద్యాల పట్టణంలో కరెన్సీ కట్టలు తెంచుకుంది. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు ఓటర్లకు విచ్చలవిడిగా డబ్బులు పంపిణీ చేశారు. 52 వార్డుల్లోనూ నగదు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. ప్రతిచోట ఓటుకు కనిష్ఠంగా రూ.500 అందించారు. ప్రత్యేకించి 13వ వార్డులో జరిగిన పంపిణీ పట్టణంలోనే హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇక్కడ ఓ ప్రధాన పార్టీ నుంచి రంగంలో ఉన్న అభ్యర్థి ఏకంగా ఓటుకు రూ.2,500 పంపిణీ చేశారు. ఇదే వార్డు నుంచి పోటీ చేస్తున్న మరో పార్టీ అభ్యర్థి రూ.2 వేలు ఇచ్చారు. 4 వేల ఓట్లకుపైగా ఉన్న ఈ వార్డులో ఇరుపార్టీల అభ్యర్థులు కలిసి రూ.2 కోట్లకుపైగా ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం. ఇవికాక తాయిలాలు సైతం ఓటర్లకు అందాయి.
15వ వార్డులో రెండు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ఓటుకు రూ.2 వేల చొప్పున ఇచ్చారు. ఈ వార్డులో ఇద్దరు వ్యాపారులు తలపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎంతైనా వెనుకాడకుండా ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఇక్కడా ఓట్ల కొనుగోళ్లు రూ.2 కోట్ల వరకు జరిగాయి. 44వ వార్డులో రెండు పార్టీలు ఒక్కో ఓటరుకు రూ.1,000 చొప్పున పంపిణీ చేశాయి. 48వ వార్డులో తొలుత ఒక పార్టీ అభ్యర్థి రూ.500 ఇవ్వగా మరో పార్టీ అభ్యర్థి రూ.1,000 చొప్పున పంపిణీ చేశారు. దీంతో రూ.500 ఇచ్చిన అభ్యర్థి ఓటర్లకు మరోమారు రూ.500 పంపిణీ చేయడం గమనార్హం.
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