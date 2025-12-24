ETV Bharat / state

ఏమ్మా అటు వెళ్లొద్దు, అక్కడ కూర్చొవద్దు - మహిళలకు బస్సుల్లో సీట్ల కష్టాలు

మహిళలకు మహాలక్ష్మి పథకంలో భాగంగా ఉచిత బస్సు ప్రయాణాలు - ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు సీట్లు దొరకని పరిస్థితి - ఖాళీ సీట్లలలో కూర్చుంటే కూర్చోవద్దని చెబుతున్న కండక్టర్లు

Free Bus Travel for Women Problems
Free Bus Travel for Women Problems (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read
Free Bus Travel for Women Problems : మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయం అవుతుంది. సికింద్రాబాద్​ దగ్గర ఓ అమ్మాయి హయత్​నగర్​ వెళ్లడానికి సికింద్రాబాద్​ బస్​ స్టాప్​ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు కోసం ఎదురు చూస్తుంది. అప్పుడు 290 బస్సు వచ్చింది. ఆడవారి సీట్లలో అన్ని సీట్లు నిండిపోయాయి. పోనీలే పురుషుల వైపు ఉన్న సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి కదా అక్కడ వెళ్లి కూర్చుందామని అటువైపు వెళ్లసాగింది. ఆ అమ్మాయి అటువైపు కూర్చోవడానికి వెళ్తుండగా కండక్టర్​ ఏమ్మా అటు వెళ్లొద్దు, అవి పురుషుల సీట్లు, వాటిలో కూర్చొవద్దు. ఏం ఉచిత టికెట్లో ఏమో అంటూ వారించారు. దానికి ఆమె ఖాళీ ఉన్నాయిగా అంటూ వాదనకు దిగింది. దీంతో బస్సులో పెద్ద రభస జరిగింది. అయినా సరే కండక్టర్​ మాత్రం వారిని కూర్చోనివ్వకపోవడం ఇక్కడ గమనార్హం.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహాలక్ష్మి పథకం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఆర్టీసీ లాభాల బాట పట్టిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు నగరంలో దాదాపు 120 కోట్ల ప్రయాణాలు జరిగాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆక్యుపెన్సీ రేటు అనేది పెరిగింది. ఆర్డినరీ బస్సులో 45, మెట్రో ఎక్స్​ప్రెస్​లో 41, ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులో 35 సీట్లు ఉంటాయి. వాటిలో 40 శాతం మహిళలకు ప్రత్యేకంగా రిజర్వు చేశారు. మిగిలిన 60 శాతం సీట్లలో పురుషులు, మహిళల్లో ఎవరైనా కూర్చొవచ్చు. ఆర్టీసీ లెక్కల ప్రకారం రోజు 70-75 శాతం మహిళలు ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు.

ఇష్టానుసారంగా టికెట్లు : కొన్ని బస్సుల్లో కండక్టర్లు ఇష్టానుసారంగా టికెట్లు జారీ చేస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. కేవలం ఆధార్​ కార్డు ఉంటేనే టికెట్​ను ఇస్తున్నారు. ఇటీవల ఓ బస్సులో ఓటరు కార్డు చూపించినా కండక్టర్​ టికెట్​ ఇవ్వలేదు. ఓ మహిళ 290U బస్సులో పెద్ద అంబర్​పేట్​ నుంచి జేబీఎస్​కు టికెట్​ తీసుకుంది. మధ్యలో ఉప్పల్​ బస్టాండ్​ వద్ద దిగేందుకు ప్రయత్నించింది. దీంతో ఆమెను కండక్టర్​ అడ్డుకున్నారు. జేబీఎస్​ వరకు టికెట్​ తీసుకుని ఇక్కడ దిగితే మా ఉద్యోగం పోతుందని ఆమెను దిగనీయలేదు. ఇలా కండక్టర్ల తీరుపై వందల సంఖ్యలో మేనేజర్లకు ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. మరి మేనేజర్లు ఏం చర్యలు తీసుకుంటున్నారో వేచి చూడాలి.

పురుషులకు ప్రత్యేక సీట్లు లేవు : సిటీ, జిల్లా బస్సుల్లో మహిళలకు 40 శాతం సీట్లు కేటాయించామని టీజీఎస్​ఆర్టీసీ రీజినల్​ మేనేజర్ సుధాపరిమళ తెలిపారు. మిగిలిన సీట్లలో ఇరువురు కూర్చోవచ్చని చెప్పారు. పురుషులకు ప్రత్యేకంగా సీట్లు లేవన్నారు. కూర్చున్న సీట్లలో మహిళలను లేపొద్దని స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఎదురైతే 040-69440000 లేదా 040-23450033 నంబర్లకు ఫిర్యాదు చేస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని ఆమె వివరించారు.

బస్సులో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో 95 శాతం : మహిళల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మహాలక్ష్మి పథకానికి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణంతో మహిళలకు భద్రతను, ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని సర్కారు అందిస్తోంది. ఈ ఏడాది జులై వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 200 కోట్లకు పైబడి జీరో టికెట్లలను టీజీఎస్​ఆర్టీసీ జారీ చేసింది. గతంలో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో సీట్ల భర్తీ నిష్పత్తి(ఆక్యుపెన్సీ రేషియో) 67 శాతంగా ఉండేది. ఆర్టీసికి ప్రతినెలా భారీగా నష్టాలు వచ్చేవి. ప్రయాణికుల కోసం ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు ఎదురు చూసేరోజులను చూశాం. ఇప్పుడు ఈ మహాలక్ష్మి పథకం అమలు చేయడంతో సగటు ఓఆర్​ 95 శాతానికి పెరిగింది. మహిళలకు టీజీఆర్టీసీ ‘జీరో’ టికెట్లను జారీ చేస్తోంది. బస్​ టికెట్ల ఛార్జీల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రీయింబర్స్‌ చేస్తోంది. నెలకు రూ.358.79 కోట్ల చొప్పున 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను రూ.4,305.49 కోట్లను బడ్జెట్‌లో ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి కేటాయించారు.

