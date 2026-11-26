పూలను కరెన్సీగా మారుస్తామంటూ 'ఇంద్ర' సినిమా స్టైల్లో మోసం
Fake Currency Found in Adilabad : పూలను కరెన్సీగా మారుస్తామంటూ మోసం చేసిన ఐదుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 25 మంది నుంచి రూ.50 లక్షలకు పైగా వసూలు చేసినట్లు తెలిపారు.
Published : November 26, 2026 at 1:57 PM IST
మోసపోయే అమాయకులు ఉన్నంత కాలం మోసం చేసే వాళ్లు పూటకొకరు పుట్టుకొస్తారంటారు పెద్దలు. సంపాదనపై ఉన్న ఆశ, లోకం తెలియని వారి అమాయకత్వమే పెట్టుబడిగా రోజుకో కొత్తరకం మోసాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. వాటిని చూసిన తర్వాత ఏంటి ఇలా కూడా చేస్తారా అంటూ ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఇక మారుమూల పల్లెల్లో అయితే మూఢనమ్మకాల మాటు జరిగే మోసాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. చదువుకోని వారు కేటుగాళ్ల వలలో పడ్డారంటే అర్థముంటుంది కానీ విద్యావంతులు, రాజకీయరంగ ప్రవేశం చేసిన వాళ్లే బాధితులుగా మారడం కలవరానికి గురిచేస్తోంది. ఇటీవల మూఢనమ్మకాలపై ప్రజల విశ్వాసమే పెట్టుబడిగా సినీఫక్కీలో జరిగిన ఘరానా మోసమే ఇందుకు నిదర్శనం.
గుప్తనిధులు వెలికితీస్తామంటూ మాయమాటలు
చుట్టూ ఆర్థిక సమస్యలు, పెరుగుతున్న ధరలు, మారుతున్న జీవనశైలి చూసి చెట్లకు పూలు పూసినట్లు డబ్బులు కాస్తే బాగుండు అని చమత్కారంగా అనుకుంటాం. కానీ ఎవరైనా వచ్చి ఆ పూలనే డబ్బులుగా మారుస్తామంటే నమ్మడానికి వెనుకాడుతాం. అయినా మనం నమ్మేంత వరకు ఆ మాయగాళ్లు తమ మాటల గారడీని ప్రదర్శిస్తూనే ఉంటారు.
నిజంగా పూలతో డబ్బులు చేయమంటే దొరికిపోతామని ముందుగా గుప్తనిధుల పేరు చెప్పి ఏమార్చుతారు. ఇక భూమిలో నుంచి వచ్చిన ఆ నిధులను కళ్లతో చూసిన వారు ఎవరైనా వారి వలలో పడాల్సిందే. అలా డబ్బును మంత్రాలతో రెట్టింపు చేస్తామంటూ తెగబడ్డ ముఠా 20మందికి పైగా బాధితులను ఏమార్చి 50 లక్షలకు పైగా కాజేశారు. సినీఫక్కీని తలపించే ఈ ఘరానా మోసం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వెలుగుచూసింది.
చిరంజీవి ఇంద్ర మూవీ చూసి వీళ్లు మోసం చేశారు. మూఢనమ్మకాలను ఎవరెవరు నమ్ముతారో వాళ్లనే టార్గెట్ చేశారు. బాధితుల్లో ఎక్కువ విద్యావంతులే ఎక్కువ ఉన్నారు. వాళ్లు కూడా మోసపోయిన తర్వాత బయటకు రావట్లేదు. ఒకరి కేసు నమోదు చేయడంతో ఈ వ్యవహారం బయటకు వచ్చింది. దీనిలో పరుశరామ్, బక్కన్న ఇద్దరు ప్రధాన నిందితులున్నారు. వీళ్ల కింద నాలుగు నుంచి ఐదు బృందాలుగా పనిచేస్తున్నారు కొందరు'' - అఖిల్ మహాజన్, ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ
మోసాలు చేయడంలో ఆరితేరిన ముఠా
ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం గిన్నెరకు చెందిన ఆత్రం పరుశురాం, శాంతినగర్కు చెందిన మండలి బక్కన్న, కుమురంభీం జిల్లా వాంకిడికి చెందిన గౌగడే శేఖర్, కెరెమెరికి చెందిన మండల శైలేష్, సిర్పూర్కు చెందిన షేక్ అలీం. వీరంతా మోసాలు చేయడంలో ఆరితేరిన ముఠా. ప్రజల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని మూఢనమ్మకాలపై వారి విశ్వాసమే పెట్టుబడిగా డబ్బులు సంపాదించాలని భావించారు.
మాయలో పడేసేందుకు నకిలీ ప్రదర్శనలు
మంత్రబలంతో మాయలంటే నమ్మరని ముందుగా గుప్తనిధులు వెలికితీస్తామని చెప్పిన మాయమాటలు చెప్పేవారు. అవతలి వాళ్లు తమను నమ్మేంత వరకు మాటలగారడీ ప్రదర్శిస్తారు. వారిని మాయలో పడేసేందుకు నకిలీ ప్రదర్శనలు ప్రదర్శిస్తారు. ఇక అవతలివారు తమ వలలో పడ్డారని నిర్ధారణకు వచ్చాకా పూలను డబ్బులుగా మారుస్తామని, కనక వర్షం కురిపిస్తామంటూ నమ్మబలుకుతారు.
ఇచ్చోడ, ఉట్నూర్,ఇంద్రవెల్లిలో ముఠా మోసాలు
అలా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ, ఉట్నూర్, ఇంద్రవెల్లిలో 25 మందిని మోసం చేసి నిందితులు రూ.50 లక్షలకు పైగా కాజేశారు. ఆసిఫాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, పెద్దపల్లిలోనూ మోసాలకు పాల్పడ్డారు. వారి మోసాన్ని పసిగట్టి ఎవరైనా ఎదురు తిరిగితే చేతబడి చేసి చంపేస్తామంటూ బెదిరించేవారు. బాధితుల వద్ద కాజేసిన సొమ్ముతో నిందితులు మూడు కార్లు కొనుగోలు చేశారు. లక్షల విలువ చేసే ఆస్తులను కూడబెట్టుకుని విలాసవంతమైన జీవితం గడిపేవారు. ఇటీవల వారి చేతిలో మోసపోయిన ఓ వ్యక్తి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వటంతో ఈ ముఠా గుట్టురట్టైంది. ఈ ముఠా మాయలో పడి మోసపోయిన బాధితుల్లో విద్యావంతులు, రాజకీయ నాయకులు కూడా ఉండటం గమనార్హం.
ఐదుగురు నిందితులు అరెస్టు
బాధితుని ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు పక్కా సమాచారంతో నిందితులపై నిఘా పెట్టి మరీ ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి మూడు కార్లు, నాలుగు సెల్ఫోన్లతో పాటు రూ.3.75 లక్షలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బాధితుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశముందని వీరంతా ముఠాలుగా ఏర్పడి పలు చోట్ల మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని త్వరలోనే వారిని కూడా పట్టుకుంటామని జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ తెలిపారు.
అపరిచితుల మాటలు నమ్మకండి
ప్రజలు డబ్బుపై ఉన్న ఆశతో మంత్రాలకు చింతకాయలకు రాలవన్న వాస్తవాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. సులభంగా సంపాదించాలని ఆశపడి మూఢనమ్మకాలను నమ్మినంత కాలం ఇటువంటి మోసాలు వెలుగు చూస్తూనే ఉంటాయి. అందుకే అపరిచితుల మాటలు నమ్మి ఇటువంటి మోసాల బారీన పడొద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
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