మ్యాట్రి'మనీ' మోసాలు - పెళ్లి సంబంధాల కోసం ఎదురు చూసే వారే టార్గెట్

విదేశాల్లో ఐటీ వృత్తిలో ఉన్నామంటూ మాయమాటలు - కొన్ని నెలల్లో భారత్​కు వచ్చాక పెళ్లి చేసుకుందాం అంటూ నమ్మించి మోసం - బాధితుల నుంచి రూ.లక్షలు వసూలు చేస్తున్న మోసగాళ్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 1:00 PM IST

Matrimony Frauds In Telangana : గత కొంతకాలంగా ఆన్​లైన్​లో పెట్టుబడులు, ట్రేడింగులు, బెట్టింగులు అంటూ మోసాలు చేశారు. రోజు రోజుకీ ఈ తరహా మోసాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. కాగా నేరగాళ్లు ఇప్పుడు మరో కొత్త మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. పెళ్లి చేసుకుంటాం అని నమ్మించి చివరకు డబ్బులు దోచుకుని మాయమవుతున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో మ్యాట్రిమోనీ మోసాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇప్పటి వరకు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పాత నేరస్థులే ఈ మోసాలు చేస్తుండగా తాజాగా సైబర్ నేరగాళ్లు వీరికి తోడయ్యారు.

మంచి సంబంధం చేజారిపోవద్దు : ముందుగా వీరు మాటలతో మభ్యపెడతారు. పెళ్లి సంబంధాల కోసం ఎదురు చూసే తల్లిదండ్రులు వధువు లేదా వరుడి గురించి ఏ చిన్న సమాచారం వచ్చినా ఆరా తీస్తుంటారు. మంచి సంబంధం చేజారిపోవద్దనే ఉద్దేశంతో తొందర పెడుతుంటారు. ఫొటో, ప్రొఫైల్​లో ప్రాథమిక వివరాలు చూసి మంచివారనే భావనతో ప్రజలు వీరిని సంప్రదించి చివరికి మోసపోతున్నారు.

ఆలోచనలు కలిశాయంటూ మాయ మాటలు : అబ్బాయి విదేశాల్లో ఐటీ, వైద్య వృత్తిలో ఉన్నామని వారు చెబుతారు. కొన్ని నెలల్లో భారత్​కు వచ్చాక పెళ్లి చేసుకుందామని అమ్మాయిల్ని నమ్మిస్తారు. ఆపై ఫోన్​ నంబర్లు తీసుకుంటారు. అచ్చం ఒకే వృత్తిలో ఉన్నామని ఆలోచనలు కలిశాయని నకిలీ ఫొటోలు పంపిస్తూ అనుమానం రాకుండా మభ్యపెడుతారు. డబ్బు ఖర్చు పెడుతూ పుట్టిన రోజున వివిధ సందర్భాల్లో బహుమతులు పంపిస్తూ నమ్మకం పొందుతారు. యువతులు దగ్గరైనట్లు భావించాక అత్యవసరం, ఇతర కారణాలతో డబ్బు వసూలు చేస్తారు.

ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు : ఇటీవల హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్​కు చెందిన ఓ వైద్యురాలు మ్యాట్రిమోనీ మోసంలో రూ. 10 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు. విచారణ జరిపిన పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటకలో 24 మంది మహిళలను ఇదే తరహాలో మోసగించినట్లు తేలింది. సికింద్రాబాద్​కు చెందిన ఇద్దరు మహిళలు 50 మందికి పైగా పురుషులను మోసగించారు.

పాకిస్థాన్ మోడల్ ఫొటోతో మోసం : హైదరాబాద్ పాతబస్తీకి చెందిన ఓ యువకుడు పెళ్లి సంబంధం కోసం ఒక మ్యాట్రిమోనీ వేదికలో వెతికాడు. అందమైన యువతి ఫొటో ఉన్న ప్రొఫైల్​ను చూసి మెసేజ్​ పంపాడు. అవతలి నుంచి రిప్లై వచ్చింది. పెళ్లికి సిద్ధమని చెప్పి తల్లి అనారోగ్యంతో ఉందని వైద్యం కోసం డబ్బు అవసరమంటూ బాధితుడి నుంచి రూ.25 లక్షలు వసూలు చేసింది. పదే పదే ఏదో కారణంతో డబ్బు అడగడంతో యువకుడిని అనుమానమొచ్చి ఆరా తీయగా అది మోసమని తేలింది. పాకిస్థాన్​ మోడల్ ఫొటోతో ఓ మహిళ మరొకరితో కలిసి ఇలా చేసినట్లు తేలింది.

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి :

  • మ్యాట్రిమోనీ వేదికల్లో పరిచయమైన వ్యక్తులతో సాన్నిహిత్యం పెరిగాక డబ్బు అడిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వకూడదు. వ్యక్తిగత ఫొటోలు పంచుకోవద్దు.
  • ఏదైనా సంబంధం వచ్చినప్పుడు ముందు ఆరా తీయాలి. కుటుంబ సభ్యులతో వెళ్లి అవతలి వ్యక్తి ఇంటిల్లిపాదితో మాట్లాడుకున్నాకే ముందుకెళ్లాలి.
  • విదేశాల్లో ఉన్నానని చెబితే తొందరపడి ముందుకెళ్లొద్దు. అవసరమైతే ఇక్కడ ఉండే వారి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడాలి.
  • సంబంధిత వ్యక్తిపై అనుమానం వస్తే తనిఖీ చేసేందుకు డిటెక్టిక్​ ఏజెన్సీలను సంప్రదించాలి.

