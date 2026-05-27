నకిలీ ఏసీబీ అధికారుల వల - బెజవాడ నగరపాలక అధికారులే లక్ష్యం

బెజవాడ నగరపాలక అధికారులే లక్ష్యంగా నకిలీ ఏసీబీ వల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 10:02 AM IST

Fake ACB Officer In Vijayawada : విజయవాడ నగరపాలక అధికారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని నకిలీ ఏసీబీ అధికారులు వల వేశారు. వారి నుంచి అందినకాడికి దోచుకున్నారు. రెండు రోజుల వ్యవధిలో పలువురికి ఫోన్లు చేసి లక్షల రూపాయలు లాగేశారు. ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు అధికారులు బయటకు వచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మరికొంత మంది తమ పరువు పోతుందని మిన్నకుండిపోయారు. నాలుగు రోజుల క్రితం ఈఈ సామ్రాజ్యం మోసపోగా మాచవరం స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. తాజాగా వీఎంసీ ఉద్యాన విభాగం డీడీ చంద్రశేఖర్‌రావు ఇదే రీతిలో మోసపోయారు. ఆయన ఫిర్యాదు మేరకు పటమట స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది.

ఏసీబీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ సుధకార్‌రెడ్డి అంటూ ఫోన్‌ : డీడీ చంద్రశేఖర్‌రావుకు ఈ నెల 22న గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్‌ చేశాడు. తాను ఏసీబీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ సుధకార్‌రెడ్డి అని తెలిపాడు. మీ అవినీతిపై మాకు ఫిర్యాదులు వచ్చాయని ఇంటిపై దాడులు చేస్తామని బెదిరించాడు. కేసు నమోదు చేయకుండా ఉండాలంటే రూ.2.5 లక్షలు ఇవ్వాలని భయపెట్టాడు. దీంతో భయపడిన చంద్రశేఖర్‌రావు పలు విడతల్లో నిందితుడు చెప్పిన ఎరుకుల శిరీష, మీనుగు ప్రవీణ్‌ ఖాతాలకు రూ.2.5 లక్షలు నగదు బదిలీ చేశాడు. మోసపోయానని తర్వాత గ్రహించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. గరికపాటి సామ్రాజ్యం వీఎంసీలో ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేస్తున్నారు.

అవినీతిపై ఫిర్యాదులు వచ్చాయని బెదిరింపు : ఈ నెల 23న ఉదయం తన కార్యాలయంలో ఉండగా గుర్తు తెలియని నెంబర్‌ నుంచి ఫోన్‌ వచ్చింది. ఏసీబీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ సుధకార్‌రెడ్డిగా మాట్లాడాడు.మీ అవినీతికి సంబంధించి మాకు ఫిర్యాదులు అందాయి. మీరు మరో 10 రోజుల్లో పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. మీపై కేసు నమోదు చేస్తే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని బెదిరించడంతో, మీరు పలు విడతలుగా రూ. 2 లక్షల నగదును బదిలీ చేశారు. దీనిపై మాచవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 1930 నెంబరుకు ఫిర్యాదు చేయగా యూపీఐ ఖాతాను ఫ్రీజ్‌ చేశారు. అప్పటికే రూ. 50 వేలు డ్రా చేశారు.

పరువు పోతుందని భయపడి ఫిర్యాదు చేయలేదు : వీఎంసీలో డీఈగా పనిచేస్తున్న ఓ అధికారి కూడా ఇదే రీతిలో ఇటీవల మోసపోయారు. అవినీతికి సంబంధించి ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని, కేసు నమోదు వరకు వెళ్లకుండా ఉండాలంటే డబ్బులు ఇచ్చుకోవాలని బెదిరించడంతో మోసగాడు చెప్పిన ఖాతాలకు రూ. 2.50 లక్షలు బదిలీ చేశారు. తాము నోరు విప్పితే తమ పరువు పోతుందేమోనని భయపడి, వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయలేదు.

రెండు కేసుల్లోనూ ఒకే నెంబరు నుంచి ఫోన్‌ : ఇప్పటి వరకు నమోదైన రెండు కేసుల్లోనూ నిందితుడు ఒకే నెంబరును ఉపయోగించాడు. దీని లొకేషన్‌ అనంతపురం వచ్చింది. ఈఈ సామ్రాజ్యం బదిలీ చేసిన సొమ్ములో రూ. 50 వేలును అనంతపురంలోని ఓ ఏటీఎంలో డ్రా చేసినట్లు తేలింది. ఇప్పటికే ఓ బృందం అనంతరంపురం వెళ్లింది. అక్కడ నిందితుడు డ్రా చేసిన ఏటీఎం సెంటర్, చుట్టుపక్కల సీసీ కెమెరాల్లోని దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు. నిందితుడు ఇచ్చిన యూపీఐ ఖాతాలు మ్యూల్‌ ఎకౌంట్స్‌ అయి ఉంటాయని అనుమానిస్తున్నారు. ప్రత్యేక బృందం అనంతపురంలో మకాం వేసి దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో నిందితుల ఆచూకీ తెలిసే అవకాశం ఉంది.

