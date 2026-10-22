అమ్మాయి కాదని తెలిసినా అడు'గే'శారు! - ఇంతకీ ఆ పోలీసు అధికారులు ఎవరు?
Honey Trap Scams Through Social Media : అందమైన అమ్మాయిల ఫేక్ సోషల్ మీడియా ఖాతాలతో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు కేటుగాళ్లు. బాధితుల జాబితాలో పలువురు పోలీసులు కూడా ఉన్నారు.
Published : October 22, 2026 at 12:02 PM IST
Honey Trap Scams Through Social Media : ఫేస్బుక్లో అందమైన అమ్మాయి నుంచి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ రాగానే స్పందించారు. అశ్లీల సంభాషణలు, మార్ఫింగ్ ఫొటోలను షేర్చేస్తూ, రెచ్చగొట్టే విధంగా చాటింగ్ చేస్తే ఒళ్లు మరిచారు. న్యూడ్ వీడియోలు, ఫొటోలను పంపి భంగపడ్డారు. ఒకరిద్దరు కాదు, ఏకంగా 1,000 మంది వరకు మాయగాడి వలలో చిక్కుకున్నారు. ఒక ఇన్స్పెక్టర్ అయితే అప్పటివరకు తనతో చాటింగ్ చేసింది అబ్బాయని, అతడు స్వలింగ సంపర్కుడని తెలిసిన తర్వాత కూడా దగ్గరవడమనేది గమనార్హం. నిందితుడు పోలీసులకు చిక్కాక, అతడి సెల్ఫోన్లో మరికొంతమంది పోలీసు అధికారుల పేర్లు, వారి చాటింగ్ బయటపడటం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆందోళన కలిగిస్తున్న వివరాలు
సోషల్ మీడియాలో అందమైన అమ్మాయిల ఫొటోలతో మోసాలకు పాల్పడిన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు చెందిన పవన్కుమార్ అనే వ్యక్తిని సైదాబాద్ పోలీసులు ఇటీవల అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అతన్ని కస్టడీలోకి మరింత సమాచారం రాబట్టనున్నారు. ఇప్పటికే ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాలో పవన్కుమార్తో స్నేహం చేసిన వారి గురించి పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. అతడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా 1,000 మందితో చాటింగ్ చేసినట్లు నిర్ధారించారు. వీరిలో 12 మంది ఇన్స్పెక్టర్లు, ఇద్దరు అదనపు డీసీపీలు ఉన్నారని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని పలుచోట్ల పనిచేస్తున్నారని సమాచారం. అసలు వీరంతా నిజమైన పోలీసులేనా అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు అధికారులు వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
బాధితుల్లో పోలీసు అధికారులూ
కోల్కతాకు చెందిన చందన అనే యువతి ఫేస్బుక్ అకౌంట్, ఫొటోలను ఉపయోగించి ఎంతోమందితో పవన్ చాటింగ్ చేసినట్లు గుర్తించారు. తానే అమ్మాయినంటూ నమ్మించి వారి సెల్ఫోన్ నంబర్లను తీసుకున్నాడు. ఆ నంబర్లకు ఓ అమ్మాయి పేరుతో మెసేజ్లు పెట్టాడు. ఆ తర్వాత తన సోదరితో వారు అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని బెదిరించి రూ.లక్షల్లో డబ్బు డిమాండ్ చేసి, వసూలు చేశాడు. నిందితుడి కాల్డేటాను ఆధారంగా పోలీసులు కొందరు పోలీసులు తమకేం తెలియదని వాపోయారని, మరికొంతమంది సెల్ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ చేసినట్లు తెలిసింది. సున్నితమైన కావడంతో బాధితులు తమ గోప్యంగా ఉంచాలని ఉన్నతాధికారులను ప్రాధేయపడుతున్నట్లు తెలిసింది.
తేనె పూసిన మాటలు - వాటి వెనక ముంచే వ్యూహాలు - వలలో చిక్కితే అంతే సంగతులు!
అందమైన అమ్మాయిల పేరుతో యువకులకు వలపు వల - డేటింగ్ యాప్స్తో మోసపోతున్న అమాయకులు