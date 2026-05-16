ఫ్రీగా సెల్​ఫోన్​ పంపించి, రూ.77.75 లక్షలు కొట్టేశారు

కొత్త తరహా మోసాలకు తెరలేపిన సైబర్ నేరగాళ్లు - మొబైల్​ ఫోన్ పార్సిల్ పంపించి వ్యాపారి నుంచి రూ.77.75 లక్షలు కొట్టేసిన కేటుగాళ్లు - క్రెడిట్​ కార్డు లిమిట్​ పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న వైనం

FRAUDS IN THE NAME OF CELL PARCEL (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 7:42 PM IST

Updated : May 16, 2026 at 8:01 PM IST

Cyber Fraud in the name of Credit Card limit Update : నిన్నమొన్నటి దాకా ఫోన్లో ఓటీపీ చెబితేనో లేక వాట్సాప్‌లో వచ్చిన లింక్ క్లిక్ చేస్తేనో అకౌంట్లు ఖాళీ అయ్యేవి. కానీ ప్రజలు అప్రమత్తం కావడంతో సైబర్ నేరగాళ్లు రూట్​ మార్చారు. ఆన్‌లైన్ మోసాలకు అలవాటు పడిన డిజిటల్ దొంగలు ఇప్పుడు రూట్​ మార్చి నేరుగా మీ ఇంటి అడ్రస్​కే ఓ పార్శిల్ పంపుతున్నారు. అందులో ఓ బ్రాండ్ న్యూ మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది. ఉచితంగానే వస్తుంది కదా అని ఆ ఫోన్ ఆన్ చేసి సిమ్ వేశారో మీ బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ కావాల్సిందే. ఇంతకీ ఫోన్ లో సిమ్ వేస్తే అకౌంట్​ ఎలా ఖాళీ అవుతుంది ? పోలీసులనే విస్మయానికి గురిచేసిన ఈ సరికొత్త హైటెక్ స్కామ్ వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

మొబైల్​ పార్సిల్ పంపించి బురిడీ కొట్టించి : సైబర్ నేరగాళ్ల స్టైల్ మార్చారు. ఓటీపీ ఫ్రాడ్స్, వాట్సాప్ లింకులు వంటి పాత ట్రిక్స్​కు జనాలు పడకపోవడంతో సరికొత్త స్కామ్​లకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. పాత స్కామ్​లకు కాస్త భిన్నంగా ఆలోచించి కొత్త నేరాలకు తెరలేపుతున్నారు. ఏకంగా నేరుగా మెుబైల్ ఫోన్లనే పార్శిల్ పంపి మరి సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల సైబరాబాద్ కమీషనరేట్ పరిధిలోని మాదాపూర్​లో నివసించే 44 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త విజయ్ కుమార్​ను సైబర్ నేరగాళ్లు మెుబైల్ ఫోన్ పార్సిల్ పంపించి బురిడీ కొట్టించారు. ఎస్ఎంఎస్ ఫార్వార్డింగ్ యాప్ మోసంతో ఏకంగా రూ.77.75లక్షలు కాజేశారు. ఈ ఘటనపై బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఆరుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.

రూ.50లక్షల క్రెడిట్​కార్డు మంజూరైందని చెప్పి : సైబర్ నేరగాడు బాధితుడికి ఫోన్ చేసి తాను సిటీ బ్యాంక్ ప్రెస్టీజ్ క్రెడిట్ కార్డ్ విభాగానికి చెందిన రిలేషన్ షిప్ మేనేజర్​ అని పరిచయం చేసుకున్నాడు. బాధితుడికి రూ.50 లక్షల లిమిట్ గల క్రెడిట్ కార్డ్ మంజూరు అయిందని నమ్మించాడు. కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ జారీ చేయడానికి టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం ధ్రువీకరణ అవసరమని మాయమాటలు చెప్పాడు. బాధితుడు ఆపిల్ ఫోన్‌లో ఈ-సిమ్ వాడుతుండగా వెరిఫికేషన్ కోసం ఫిజికల్ సిమ్ మాత్రమే పనిచేస్తుందని నమ్మించి ఎయిర్‌టెల్ స్టోర్ నుంచి కొత్త సిమ్ తీసుకునేలా చేశాడు.

నిందితుడు బాధితుడికి సిటీ బ్యాంక్ స్టిక్కర్ అంటించిన ఒక మోటరోలా మొబైల్‌ను డెలివరీ చేసి అందులో కొత్తగా తీసుకున్న ఫిజికల్ సిమ్ వేయమని సూచించాడు. వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియకు 24 గంటలు పడుతుందని చెప్పాడు. బాధితుడికి పంపిన ఫోన్‌లో ముందుగానే ఎస్ఎంఎస్ ఫార్వార్డింగ్ యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేశాడు. దాని ద్వారా బాధితుడి ఫోన్‌కు వచ్చే మెసేజ్‌లు నిలిచిపోయేలా చేసి అతని రెండు హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్ ఖాతాల నుంచి మొత్తం 77 లక్షల 75 వేల 451 రూపాయలు కాజేశాడు. అనుమానం వచ్చి ఖాతాలు చెక్ చేసుకున్న బాధితుడు అకౌంట్​లో డబ్బు మాయం అవడంతో వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

నిందితులు అరెస్టు, రిమాండ్​కు తరలింపు : బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఇన్‌స్పెక్టర్ కె. రామి రెడ్డి నేతృత్వంలో ఇన్విస్టిగేషన్ ప్రారంభించారు. టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేయగా నిందితులు పశ్చిమ బెంగాల్​లోని పండిత్ పూర్​లో ఉన్నట్టు గుర్తించారు. మెుదట్లో పోలీసులు ఈ కేసులో ఒకడే నిందితుడు అనుకున్నారు. కానీ తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలినట్టుగా ఈ కేసులో ఆరుగురు నిందితులు బయటపడ్డారు. పక్కా ప్లాన్​తో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నెల రోజుల పాటు బంగాల్​లో గాలించి సెలిమ్ మోండల్, సయ్యద్ హసీమ్ రజా, బన్సీధర్​తో సహా మొత్తం ఆరుగురు సభ్యుల ముఠాను పట్టుకున్నారు.

ఇందులో ఇద్దరు నిందితులను ముందే అరెస్ట్ చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్​కు తరలించామని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ స్కామ్ వెనుక మరికొంత మంది నిందితులు ఉన్నట్టు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ముఠా వద్ద నుంచి 15 లక్షల నగదుతో పాటు 11 మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్, 5 సిమ్ కార్డులు, మోసానికి వాడిన సిటీ బ్యాంక్ లేబుల్స్​ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

