ఆన్లైన్లో సెకండ్ హ్యాండ్ వస్తువులు కొంటున్నారా? - 'తక్కువ రేటు' వెనక మతలబు ఇదే!
ఆన్లైన్లో సెకండ్ హ్యాండ్ వస్తువుల విక్రయాల పేరిట మాయగాళ్ల బురిడీ - మహా నగరంలో కొత్త తరహా సైబర్ మోసాలు - తక్కవ ధరకే అమ్ముతున్నామంటూ కొనుగోలు చేసేవారికి కుచ్చుటోపీ
Published : September 6, 2026 at 10:11 AM IST
Second-Hand Goods Fraud : కోరుకున్న మోడల్, తక్కువ ధర, భలే మంచి చౌకబేరమంటూ ఆన్లైన్లో సెకండ్ హ్యాండ్ వస్తువులు చూసి మురిసిపోతున్నారా? ఆ వస్తువు మీ చేతికి అందకుండానే క్యాష్ పేమెంట్స్ చేస్తున్నారా? అయితే మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే. ఆన్లైన్లో ఉంచిన సెకండ్ హ్యాండ్ వస్తువులను మాయగాళ్లు తమదైన శైలిలో సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. అటు కొనేవారితో పాటు ఇటు విక్రయించే వారికీ మస్కా కొడుతున్నారు.
మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు : చేవెళ్ల ప్రాంతానికి చెందిన యువకుడు వెబ్సైట్లో సెకండ్ హ్యాండ్ స్మార్ట్ఫోన్ చూశారు. కొత్త మోడల్, ధర తక్కువగా ఉండటంతో అక్కడ ఉన్న ఫోన్ నంబర్ ద్వారా సంప్రదించారు. ఆ వ్యక్తి సూచనతో మరుసటి రోజు మెహిదీపట్నంలో ఓ ఇంటికి వెళ్లారు. ఫోన్ను పరిశీలిస్తున్న సమయంలోనే అతడు ఒత్తిడి చేసి యూపీఐ ద్వారా రూ.50 వేలు జమ చేయించుకున్నాడు.
యజమాని నుంచి స్మార్ట్ఫోన్ను తీసుకునే క్రమంలో నగదు విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చింది. అప్పటికే తాను ఇచ్చానంటూ యువకుడు, డబ్బు ఇవ్వలేదని యజమాని గొడవ పడటంతో విషయం పోలీస్ స్టేషన్కు చేరింది. ఈ వ్యవహారంలో పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ మోసగాడు చాలా తెలివిగా ఇరువురినీ మోసగించినట్టు ఓ అంచనాకు వచ్చారు. ఓ విద్యార్థి అకౌంట్లో నగదు జమ చేయించి తర్వాత మోసగాడు తనకు బదిలీ చేయించుకున్నట్టుగా గుర్తించారు.
సెకండ్ హ్యాండ్ ద్విచక్ర వాహనం పేరుతో టోకరా : ఏపీలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చెందిన ప్రైవేట్ ఉద్యోగి సెకండ్ హ్యాండ్ ద్విచక్ర వాహనం కోసం ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేశాడు. ఉప్పల్లో నివసిస్తున్న విశ్రాంత సైనికుడు బైక్ అమ్మేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టుగా గమనించారు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఫొటో, వ్యక్తిగత వివరాలు స్పష్టంగా ఉండటంతో అది నిజమని నమ్మారు. అడ్వాన్స్గా రూ.40 వేలను చెల్లించారు. తన ఇంట్లో బైక్ను తీసుకెళ్లవచ్చని బాధితుడికి లొకేషన్ షేర్ చేశారు. ఆ అడ్రస్కు వెళ్లిన అతడు షాక్కు గురయ్యారు. అక్కడ ఆ పేరుతో ఎవరూ లేరని తెలిసుకుని మోసపోయినట్టు గ్రహించారు.
నకిలీ సమాచారం పోస్ట్ చేసి : ఈ-మోసగాళ్లు సోషల్ మీడియా, వెబ్ పోర్టల్స్లో విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ వస్తువులను పరిశీలిస్తారు. వాటి యజమానుల సెల్ఫోన్ నంబర్లు, వస్తువుల ఫొటోలు సేకరిస్తారు. అవి తమవేనంటూ మరోసారి నకిలీ సమాచారంతో పోస్ట్ చేస్తారు. తమను సంప్రదించిన కొనుగోలుదారులతో ఛాటింగ్, ఫోన్ ద్వారా రేటు కుదిరాక మోసాల డ్రామాను ప్రారంభిస్తారు. ఆయా వస్తువులు తమ బంధువులు, స్నేహితుల వద్ద ఉన్నాయని అసలు యజమానుల ఫోన్, అడ్రస్లు పంపుతారు. అడ్వాన్స్, మొత్తం క్యాష్ క్యూఆర్కోడ్, ఫోన్ నంబర్ ద్వారా యూపీఐ ఖాతాల్లో జమ చేయించుకొని మోసగిస్తున్నారు.
పోలీసులకు చిక్కకుండా : అంతర్రాష్ట్ర నేరగాళ్లు తమ ఆచూకీ దొరక్కుండా చాకచక్యంగా వ్వవహరిస్తున్నారు. చిరు వ్యాపారులు, ఆటో డ్రైవర్లు, విద్యార్థులకు కమీషన్ ఆశ చూపి వారి అకౌంట్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. నగదు ట్రాన్స్ఫర్ కాగానే తమకు బదిలీ చేయాలని ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్నారు.
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