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షో చేసి నమ్మిస్తారు - నిలువునా దోచేస్తారు - పెరుగుతున్న బిల్డప్​ బాబుల మోసాలు

హంగూ ఆర్భాటాలు ప్రదర్శిస్తూ ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడుతున్న కేటుగాళ్లు - హైదరాబాద్​లో ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో అద్దె - స్థానిక పండుగులకు భారీ విరాళాలిస్తూ డాబు - వ్యాపారాలు, పెట్టుబుడుల్లో భారీ లాభాలంటూ నమ్మించి మోసాలు

సంపన్నులుగా ప్రదర్శిస్తూ మోసాలు
Fake Illusion Of Wealth For Fraud (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 11:16 AM IST

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Fake Illusion Of Wealth For Fraud : హైదరాబాద్‌లో కొందరు వ్యక్తులు సంపన్నులుగా, హుందాగా జీవిస్తున్నట్లు ఆడంబరాలను ప్రదర్శిస్తూ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. వ్యాపారం, ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని లేదా పెట్టుబడులపై అధిక లాభాలు వస్తాయని చెప్పి బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు.

వినాయక లడ్డూ రూ.50 లక్షలకు దక్కించుకొని : గతేడాది గచ్చిబౌలిలో ఓ వ్యక్తి వినాయక చవితి ఉత్సవాల వేలంపాటలో లడ్డూను రూ.50 లక్షలకు దక్కించుకున్నాడు. దీంతో అతను ఒక బడా వ్యాపారవేత్త అని స్థానికులు నమ్మారు. అనంతరం అతడు తన వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెడితే భారీ ఆదాయం వస్తుందని నమ్మబలికాడు. అతణ్ని విశ్వసించి పలువురు రూ.3.5 కోట్లు అప్పగించారు. లాభాలు రాకపోగా, కనీసం తమ అసలు పెట్టుబడి కూడా తిరిగి రాకపోవడంతో మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వరంగల్‌లో వ్యాపారంలో నష్టాలను చవిచూసిన మరో వ్యక్తి ఉప్పల్‌కు వచ్చి ఒక నకిలీ బంగారు పథకం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అంతటా 200 మందిని మోసం చేశాడు.

లాభాలు చెల్లిస్తూ నమ్మకం కల్పించాడు : పాతబస్తీకి చెందిన ఓ యువకుడు చాంద్రాయణగుట్ట ప్రాంతంలో కార్పొరేట్ తరహాలో కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసి రెండు కార్లు, నలుగురు సిబ్బందితో ఆడంబరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించాడు. అనంతరం ఓ గొలుసు కట్టు స్కీమ్​కు తెరలేపాడు. పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలను చేర్చుకుని వారి నుంచి పెట్టుబడులు సేకరించాడు. నమ్మకం కలిగించడానికి మొదట్లో కొన్ని నెలల పాటు లాభాలను కూడా చెల్లించాడు. అలా పెట్టుబడులు సుమారు రూ.2 కోట్లకు పైగా చేతికందాక బిచాణా ఎత్తేశాడు.

అప్పు చేసి మరీ ఖరీదైన ఇల్లు అద్దె : ఓ వ్యక్తి రాజస్థాన్ నుంచి వలస వచ్చాడు. తొలుత జవహర్‌నగర్‌లో చిన్న వ్యాపారాలు నిర్వహించేవాడు. నష్టాలు రావడంతో సికింద్రాబాద్‌కు మకాం మార్చాడు. అప్పు చేసి మరీ ఓ ఖరీదైన ఇంటిని అద్దెకు తీసుకున్నాడు. పండుగలు, వేడుకల సమయంలో భూరీ విరాళాలు ఇచ్చేవాడు. తనకు దేశ విదేశాలలో వ్యాపారాలు ఉన్నాయని స్థానికులను నమ్మించాడు. అనంతరం గ్లోబల్​ బేవరేజెస్, లంచ్​ స్కీమ్స్​ పేరిట పెట్టుబడి పెడితే భారీ లాభాలు వస్తాయని ఆశ చూపి 29 మంది నుంచి రూ.3.27 కోట్లు కాజేసి ఉడాయించాడు.

ప్రజల్లో నమ్మకం కలిగేలా బిల్డప్పులు : ఇలాంటి మోసగాళ్లు తరచుగా పేరొందిన కాలనీలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, ఖరీదైన నివాస ప్రాంతాలలో ఇళ్లను అద్దెకు తీసుకుంటారు. స్థానిక పండుగలకు భారీ విరాళాలు ఇవ్వడం, అన్నదానాలు కూడా చేస్తుంటారు. ఖరీదైన కార్లలో తిరుగుతూ సంపన్నులుగా బిల్డప్పులు ఇస్తారు. సినీ సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ నాయకులు, పోలీసు అధికారులతో ఫొటోలు దిగి వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ప్రజల్లో విశ్వాసం పెంచుకుంటారు. వారిపై ప్రజలకు ఒకసారి నమ్మకం ఏర్పడ్డాక ప్రైవేట్ చిట్ ఫండ్స్, ఫైనాన్స్ కంపెనీలు, రియల్ ఎస్టేట్, ఫ్రాంచైజీలు, ఇన్వెస్ట్​మెంట్ల పేరుతో స్థానికులను బురిడీ కొట్టిస్తారు.

దారులు వేరే కానీ లక్ష్యం ఒక్కటే : బిల్డప్​ బాబులు పెట్టుబడులు, చిట్​ఫండ్స్ పేరుతో ప్రజల్లో నమ్మకం కలిగించడానికి ప్రారంభంలో సకాలంలో చెల్లింపులు చేస్తారు. కానీ భారీ మొత్తంలో డబ్బు చేతికొచ్చాక రాత్రికి రాత్రే ప్లేటు ఫిరాయిస్తారు. ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడే వారిలో మహిళలు కూడా ఉంటున్నారు. ఏపీలోని రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన ఒక జంట నకిలీ సర్వే నంబర్లను ఉపయోగించి ప్రీ లాంచ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫర్ పేరుతో హైదరాబాద్‌లో 20 మందిని మోసం చేసింది. సైదాబాద్‌కు చెందిన ఓ మహిళ డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్లను ఇప్పిస్తానని నమ్మించి 200 మందిని బోల్తా కొట్టించింది. బోడుప్పల్‌లోని ఓ కాలనీకి కొత్తగా వచ్చిన ఒక కుటుంబం రైల్వే ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి పలువురు స్థానికులను వంచించి మొత్తం రూ.50 లక్షల మేర మోసగించింది.

"కాలనీల్లోకి కొత్తగా వచ్చేవారిపై సంక్షేమ సంఘాలు నిఘా ఉంచాలి. ఇంటి యజమానులు అధిక అద్దె వస్తుందని ఆశపడకూడదు. అద్దెకు ఉండేవారి ఆధార్, పాన్ కార్డుల వంటి గుర్తింపు పత్రాలను సేకరించి వారి వివరాలను సరిచూసుకోవాలి. వ్యక్తుల గెటప్ లేదా వారి జీవనశైలిని చూసి మోసపోవద్దు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్థానికులు తమ వ్యక్తిగత ఆర్థిక వివరాలను లేదా బ్యాంక్ లావాదేవీల సమాచారాన్ని అపరిచితులతో పంచుకోకూడదు. ఒకవేళ మీరు మోసానికి గురైతే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయండి. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే 112 నంబర్‌కు కాల్ చేసి సమాచారం అందించండి" - వి.సి.సజ్జనర్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్

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TAGGED:

FAKE ILLUSION OF WEALTH FOR FRAUD
FINANCIAL CRIMES IN HYDERABAD
FRAUD WITH POMP AND GRANDEUR SHOW
సంపన్నులుగా ప్రదర్శిస్తూ మోసాలు
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