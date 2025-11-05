ETV Bharat / state

విశ్రాంత ఉద్యోగులే టార్గెట్ - ఈడీ, సీబీఐ పేరుతో రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టిన సైబర్‌ నేరగాళ్లు

మత్తుపదార్థాలు, అక్రమ రవాణా పలురకాల కారణాలు చెప్పి పిల్లలను అరెస్టు చేస్తామని హెచ్చరికలు - ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగిని నుంచి 1.20 కోట్లు కొల్లగొట్టిన సైబర్ నేరగాళ్లు

Cyber Frauds to Retired Employees in AP
Cyber Frauds to Retired Employees in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Cyber Frauds to Retired Employees in AP : ప్రస్తుతం ఎంత టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిందో, అంతకంటే ఎక్కువే దుర్వినియోగమవుతోంది. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలన్న అత్యాశతో ఎంతోమంది ఎదుటివారి బలహీనతలను, అమాయకత్వాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఇలా అలా అని కాకుండా 'కాదేది సైబర్​ మోసాలకు అనర్హం' అన్నట్టు రెచ్చిపోతున్నారు నేరస్థులు.

విడతల వారీగా రూ.1.20 కోట్లు స్వాహా : తాజాగా గుంటూరు జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగు చూశాయి. 'మీ అబ్బాయి మత్తు పదార్థాలు రవాణా చేస్తూ పట్టుబడ్డారు, ఆ కేసు మాకు బదిలీ అయింది. ఈ విషయం మీ కుమారుడితోపాటు ఎవరికి చెప్పినా వెంటనే అరెస్టు చేస్తాం' అని సైబర్‌ మోసగాళ్లు గుంటూరులోని ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగిని బెదిరించారు. ఈ కేసులో అరెస్టు చేస్తే జీవితాంతం బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉండదని హెచ్చరించారు. ఒంటరిగా ఉన్న బాధితుడు, సైబర్‌ మోసగాళ్లు చెప్పినట్లు వినకపోతే విదేశంలో ఉన్న కుమారుడి జీవితం నాశనం అవుతుందని వారు చెప్పినట్లు విడతల వారీగా రూ.1.20 కోట్ల సొమ్ము సైబర్‌ నేరగాళ్ల ఖాతాకు స్వయంగా బదిలీ చేశారు. విదేశాల్లో ఉన్న మరో కుమారుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఆరా తీస్తే అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

వాట్సాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేయించి మరీ : మరో ఘటనలో పొరుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న మీ అబ్బాయి మానవుల అక్రమ రవాణా కేసులో పట్టుకున్నామని ఈ విషయం మీ అబ్బాయికి కూడా చెప్పకుండా తాము చెప్పినట్లు చేస్తే వదిలేస్తామని, లేదంటే అరెస్టు చేసి పరువు తీస్తామని బెదిరించారు. గుంటూరు జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గానికి చెందిన సదరు విశ్రాంత ఉద్యోగిని చరవాణిలో వాట్సాప్‌ లేకపోతే వారే డౌన్‌లోడ్‌ చేయించి దాని ద్వారా కాల్స్‌ చేసి ఆమెను తీవ్రమైన భయాందోళనకు గురి చేశారు. దీంతో ఆమె మోసగాళ్లు చెప్పినట్లు రెండు విడతలుగా మొత్తం రూ.50 లక్షలు బదిలీ చేశారు.

తొలిసారి సొమ్ము బదిలీ చేయగానే సందేశం కుమారుడికి వెళ్లగా ఈ విషయం గురించి ఆమెను కుమారుడు అడిగాడు. అయితే బంధువులకు అవసరముంటే పంపానని, ఈ విషయం వారిని అడగొద్దని కుమారుడికి తల్లి చెప్పారు. రెండోసారి డబ్బులు పంపాక అనుమానం వచ్చి కుమారుడు వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి వివరాలు తెలుసుకుని మోసపోయినట్లు గుర్తించారు. నెలరోజుల వ్యవధిలోనే గుంటూరు జిల్లాలో ఇద్దరు విశ్రాంత ఉద్యోగుల నుంచి సైబర్‌ మోసగాళ్లు రూ.1.70 కోట్లు సొమ్ము కొల్లగొట్టారు.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి : అపరిచితుల నుంచి ఫోన్‌ కాల్స్‌కు స్పందించకుండా ఉండాలి. ఏదైనా కేసుల్లో పట్టుబడితే ప్రభుత్వ విభాగాల్లోని వారు నేరుగా ఫోన్‌ చేసే పరిస్థితి ఉండదు. అపరిచితుల నుంచి వచ్చే సందేశాలు, యాప్‌లు, ఏపీకే ఫైల్స్‌ను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ తెరవకూడదు. అనుమానం వచ్చిన వెంటనే సమీపంలోని పోలీసుస్టేషన్‌కు సమాచారం ఇవ్వాలి. ఇలాంటి మోసాలపై మరింత అప్రమత్తత అవసరం.

విశ్రాంత ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా మోసాలు : స్థానికంగా ఉన్న విశ్రాంత ఉద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకుని వారి పిల్లలు పొరుగు రాష్ట్రాలు, విదేశాల్లో ఉన్నట్లు గుర్తించి వివిధ కేసుల్లో వారు పట్టుబడినట్లు చెబుతూ సీబీఐ, ఈడీ పేరుతో బెదిరింపులకు దిగుతున్నారు. బాధితులను పూర్తిగా వారి ఆధీనంలోకి తీసుకుని వారే స్వయంగా బ్యాంకుకు వెళ్లి సొమ్ము సైబర్‌ మోసగాళ్ల ఖాతాలకు బదిలీ చేసేలా ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. ఇంట్లో ఒక్కరే ఉంటున్న వారిని ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు.

బ్యాంకులో పొదుపు ఖాతా నుంచి రూ.2 లక్షలకు మించి సొమ్ము బదిలీ చేసే సమయంలో బ్యాంకు మేనేజర్లు పలు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నా బంధువులకు ఆరోగ్యం బాగోలేదని, ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు. ఈ విషయాలను కూడా సైబర్‌ నేరగాళ్లు బాధితులకు గైడ్‌ చేయడం కొసమెరుపు. ఇక్కడ రెండు మోసాల్లోనూ ఇలాగే జరిగింది.

