పాపం రైతన్న - ఆరుగాలం కష్టపడి సంపాదించినదంతా 6 నిమిషాల్లో ఊడ్చేశారు
Nizamabad farmer cheated By Fraudsters : ఆ రైతుకు ఆర్టీఏ చలాన్ పెండింగ్ అనే మెసేజ్ వచ్చింది. లింక్ ఓపెన్ చేసి వివరాలు నమోదు చేసిన వెంటనే బ్యాంక్లోని డబ్బు ఖాళీ అయ్యింది.
Published : November 10, 2026 at 3:01 PM IST
విశ్రాంత ఉద్యోగులను డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరిట భయపెట్టి ఖాతాలు ఖాళీ చేయడం, బాగా డబ్బులున్న వృద్ధుల ఖాతాలు వెతికి షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల పేరిట మోసం చేయడం, ఆస్తులున్న కుటుంబాలు, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఖాతాలు గుర్తించి ఈడీ, సీబీఐ అధికారుల పేరిట బెదిరించి డబ్బులు గుంజడం. ఇవీ ఇప్పటి వరకు సైబర్ నేరగాళ్లు చేస్తున్న నేరాలు.
తప్పులు చేసేవాడికి కూడా కాస్త నీతి, న్యాయంతో పాటు జాలి, దయ ఉంటాయంటారు. అందుకే ఇప్పటి వరకు సైబర్ నేరగాళ్లు పేదల జోలికి పెద్దగా రాలేదనే చెప్పాలి. కానీ ఇప్పుడు వాళ్లు కూడా మరింత దిగజారుతున్నారు. పాపపుణ్యం అన్న తేడా లేకుండా చివరకు రైతులను కూడా వదలడం లేదు. ఆరుగాలం కష్టపడి సంపాదించిన సొత్తు మొత్తం ఆరు నిమిషాల్లోనే ఊడ్చేశారు.
లింక్ ఓపెన్ చేసి వివరాలు నమోదు చేయగానే
ఫోన్ చూసుకుంటున్న రైతుకు స్క్రీన్పై ఓ మెసేజ్ కనిపించింది. ఆర్టీఏ చలాన్ పెండింగ్ అని అందులో ఉంది. 'వెంటనే కట్టేయండి - లేకుంటే మీరు ఇబ్బందుల్లో పడతారు' అని ఓ హెచ్చరిక వచ్చింది. ఆ మెసేజ్ చూసి గాబరాపడిన రైతు వెంటనే వాళ్లు పంపిన లింక్ ఓపెన్ చేసి అందులో ఉన్నట్లుగా ఆధార్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ అన్నీ అప్డేట్ చేశాడు. అంతే క్షణాల్లో రైతు ఖాతాలో సొమ్మంతా ఖాళీ అయ్యింది. వరుసపెట్టి వచ్చిన మెసేజ్లు చూసి లబోదిబోమంటూ బ్యాంకుకు వెళ్లాడు. వాళ్లు కూడా చేతులెత్తేయడంతో పోలీసుల వద్దకు పరుగులు తీశాడు. అసలు ఆర్టీఏ చలానా కడితే ఖాతా ఎలా ఖాళీ అయ్యింది? అసలు రైతు ఖాతాకు ఆ మెసేజ్ పంపింది ఎవరనే విషయాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.
బ్యాంకులో డబ్బు జమ
నిజామాబాద్ జిల్లా ఆలూరుకు చెందిన బంజ అంబేడ్కర్ 4 రోజుల క్రితం పండించిన ధాన్యం విక్రయించాడు. ఆరుగాలం కష్టపడి చెమటోడ్చి పండించిన పంట డబ్బులు చేతికి రాగానే అతని కళ్లు ఆనందంతో మెరిసిపోయాయి. ఇంట్లో ఉంటే దొంగలు పడి ఎత్తుకెళ్తారన్న భయంతో రూ.5 లక్షల 10 వేలను తీసుకెళ్లి బ్యాంకులో జమ చేసి నిశ్చింతగా ఉన్నాడు.
అయితే అంబేడ్కర్ సెల్కు ఓ వాట్సప్ మెసేజ్ వచ్చింది. మీ ఆర్టీఏ ఈ-చలానా పెండింగ్లో ఉందని, వెంటనే క్లియర్ చేసుకోవాలని అందులో ఉంది. ఇదేదో ప్రభుత్వ శాఖకు సంబంధించిన మెసేజ్లా ఉందని భావించి వెంటనే ఆ లింక్ ఓపెన్ చేశాడు. అంతే క్షణాల్లో అతనికి దిమ్మతిరిగే షాక్ తగిలింది.
కంగారుగా బ్యాంక్ వద్దకు బాధితుడు
ఒక్కసారిగా అతని ఖాతా నుంచి రూ.లక్షన్నర నగదు విత్డ్రా అయినట్లు మెసేజ్ వచ్చింది. 'ఇదేంటి నేను ఇక్కడే ఉండగా, నా ఖాతా నుంచి సొమ్ములు ఎవరు తీశారని ఆలోచిస్తుండగానే' మరో రూ.లక్షా 64 వేలు విత్డ్రా అయ్యాయి. దీంతో కంగారుపడిన అంబేడ్కర్ బ్యాంకు వద్దకు పరుగు తీశాడు. అక్కడికి చేరుకునేలోపు మిగిలిన డబ్బులు మొత్తం కలిపి రూ.5 లక్షల 10 వేలు నేరగాళ్లు కొట్టేశారు. అప్పటికి గానీ అంబేడ్కర్కు అసలు విషయం అర్థం కాలేదు. తాను ఓపెన్ చేసిన లింక్ సైబర్ నేరగాళ్లు పంపించిందని. బ్యాంకు అధికారులను అడిగినా తాము ఏమీ చేయలేమని చెప్పడంతో వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
"వాట్సప్లో ఆర్టీవోకు సంబంధించిన మెసేజ్ వచ్చింది. ఆ మెసేజ్ చూసి నాకు ఎక్కడ చలాన్ వచ్చిందోనని భయపడ్డాను. అలా నేను అనుకోకుండా దానిని ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేసిన 1, 2 గంటల్లోనే నా ఖాతా నుంచి రూ.5 లక్షల 10 వేలు విత్డ్రా అయ్యాయి. నేను వెంటనే బ్యాంక్ దగ్గరకు వచ్చాను. మోసపోయానన్న విషయం తెలిసి బ్యాంక్ నుంచి స్టేట్మెంట్ తీసుకుని వెంటనే ఆర్మూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చాను. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. అవి వడ్లు అమ్ముకున్న పైసలు. ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్నాను. అధికారులు వెంటనే వాటిని నాకు రీఫండ్ చేయించాలని మనవి చేసుకుంటున్నాను" - అంబేడ్కర్, బాధితుడు
పోలీసుల హెచ్చరికలు
రైతు ఖాతా నుంచి డబ్బులు కొట్టేయడం స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. మిగిలిన రైతులు సైతం చాలా భయపడుతున్నారు. తెలియని నెంబర్ల నుంచి వచ్చే మెసేజ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరించారు. ఎలాంటి అనుమానాస్పద లింకులను ఓపెన్ చేయవద్దని సూచించారు. బ్యాంకు వివరాలు, ఓటీపీలు ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దని తెలిపారు.
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