పసివాడికి అరుదైన వ్యాధి - ఆపన్నహస్తం కోసం కుటుంబం ఎదురుచూపు - సాయం పేరిట కేటుగాళ్ల బురిడీ
12 ఏళ్ల బాలుడికి అరుదైన 'డీ ఎండీ' వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. ప్రాణాలు నిలవాలంటే రూ.26 కోట్లు విలువచేసే ఇంజక్షన్ అవసరమని వైద్యులు సూచించారు. బాలుని తల్లిదండ్రులు దాతల సాయం అర్థిస్తున్నారు.
Published : September 21, 2026 at 10:29 AM IST
Cyber Fraud in The Name Of Help : కుమారుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి బారినపడి మంచం పట్టాడు. వ్యాధి తగ్గి ఆ పసివాడి ప్రాణం నిలవాలంటే రూ.కోట్లతో కూడిన పని కావడంతో రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని ఆ తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోయారు. ఆపన్నహస్తం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారి దీనస్థితిని ఆసరాగా చేసుకున్న కేటుగాళ్లు వాళ్ల నుంచి రూ.84 వేలు కాజేసి వారిని మరింత అఘాతంలోకి నెట్టేశారు.
బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఏపీలోని ఏలూరు జిల్లా బుట్టాయిగూడెం మండలం రామన్నగూడానికి చెందిన రక్తం రాజేశ్, ప్రశాంతి దంపతులు జీవనోపాధి కోసం ఆరేళ్ల క్రితం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటకు వలస వచ్చి కూలీ పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అయితే వారి 12 ఏళ్ల కుమారుడు రిత్విక్ జోయల్ అరుదైన ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతూ ఐదేళ్ల నుంచి మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. ఏడేళ్ల వయసు వరకు బాగానే ఉండి పాఠశాలకు కూడా వెళ్లిన ఆ బాలుడు, ఆ తర్వాత నడకలో మార్పు రావడం, నిలబడలేకపోవటం గమనించిన తల్లిదండ్రులు రూ.15 లక్షల అప్పు చేసి ఆసుపత్రులకు తీసుకువెళ్లి వైద్యం చేయించారు. అయినా ఫలితం లేకపోయింది.
బాలునికి అరుదైన డీఎండీ వ్యాధి
ఒక డాక్టర్ సలహాతో హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. అక్కడ వైద్య పరీక్షలు చేసి బాలుడు 'డీ ఎండీ'(డ్యూ చైన్ మాస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీ) అనే అరుదైన ప్రాణాంతక వ్యాధి బారిన పడినట్లు ఆస్పత్రి వర్గాలు నిర్ధారించాయి. ఆ వ్యాధి తగ్గి పసివాడి ప్రాణం నిలవాలంటే విదేశాల నుంచి ఇంజెక్షన్ తెప్పించాలని, అందుకు అక్షరాలా రూ.26 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని వైద్యులు చెప్పినట్లు బాలుని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు.
వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్
వ్యాధి బారిన పడిన బాలుడు నడవలేని స్థితిలో ఉండటంతో మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. దీంతో తల్లి ప్రశాంతి ఇంటి వద్దనే ఉంటూ కుమారుడ్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటుంది. బాలుడి తండ్రి రాజేశ్ భవన నిర్మాణ రంగంలో కూలీ పనులకు వెళ్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడు. తమ కుమారుడి ప్రాణాలు కాపాడేందుకు ఆ దంపతులు చేయని ప్రయత్నం లేదు. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 10న రిత్విక్ జోయల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా దాతల సాయం కోరుతూ ఒక వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టారు.
సాయం చేస్తామని రూ.84 వేలు కాజేత
వీడియో పెట్టిన మరుసటి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు రాజేశ్కు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు తాము హైదరాబాద్ రామ్రాజ్ కాటన్, సంధ్య ఫౌండేషన్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. మీ కుమారుడి వ్యాధి గురించి వీడియో ద్వారా తెలుసుకున్నామన్నారు. తమకు యశోద ఆసుపత్రిలో వాటా కూడా ఉందని తెలిపారు. తమ వద్ద రూ.కోట్ల నల్లధనం ఉందని, అబ్బాయి వైద్య ఖర్చుల కోసం రూ.25 లక్షలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని నమ్మబలికారు. ఈ తంతు పూర్తి చేసి మీకు నగదు పంపించేందుకు రూ.84 వేలు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పారు.
మోసపోయామని గ్రహించి
వారి మాయమాటలు నమ్మిన దంపతులు అప్పు చేసి కొంత, ప్రశాంతి అమ్మ బంగారు ఆభరణాలు తాకట్టు పెట్టి ఆ మొత్తాన్ని సమకూర్చారు. పలు దఫాలుగా హర్ష సాయి ప్రొఫైల్ ఉన్న ఫోన్ నంబరుకు ఆ నగదును పంపించారు. ఆ తర్వాత ఆ నెంబర్ పనిచేయకపోవడంతో బాధితులు తాము మోసపోయినట్లు గుర్తించి లబోదిబోమన్నారు. తర్వాత 1930కి ఫిర్యాదు చేశారు.
"తాము ప్రముఖ సంస్థలు, ఫౌండేషన్స్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామని నమ్మించారు. ఇంజెక్షన్ తెప్పిస్తాం, సాయం చేస్తామని చెప్పడంతో ఇంట్లో బంగారం అమ్మి మరీ వారికి డబ్బులిచ్చాం. మొత్తం రూ.84 వేల వరకు వసూలు చేశారు. మా అబ్బాయికి ఎవరైనా దాతలు సాయం చేయండి" - ప్రశాంతి, బాలుని తల్లి
రోజులు గడుస్తున్నా తమ సొమ్ము ఇప్పటికీ తిరిగి రాలేదని బాధితులు వాపోయారు. తమ కుమారుని ప్రాణాలు కాపాడేందుకు దాతలు సాయం అందించాలని బాలుడి తల్లిదండ్రులు వేడుకుంటున్నారు. మరోవైపు "స్కూల్కు వెళ్లి చదువుకోవాలని, స్నేహితులతో ఆడుకోవాలని, సైకిల్ తొక్కాలని ఉంది. కానీ నా కాళ్లు పని చేయడం లేదు. నా వ్యాధి తగ్గాలంటే రూ.26 కోట్లు ధర కలిగిన సూది మందు వేయాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. అంత డబ్బు మా తల్లిదండ్రులు తీసుకురాలేరు. దయచేసి నన్ను బతికించండి" అని రిత్విక్ జోయల్ ధీనంగా వేడుకుంటున్నాడు. సాయం చేయాలనుకునే దాతలు 9392209990 నంబర్ను సంప్రదించవలసిందిగా దంపతులు కోరుతున్నారు.
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