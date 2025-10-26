ETV Bharat / state

'100 గ్రాముల బంగారం కేవలం రూ.6 లక్షలకే' : నమ్మితే నట్టేట ముంచేశాడు

ఐటీ ఉద్యోగికి స్నేహితుడి ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తి - తొలుత తక్కువ మొత్తంలో డబ్బు తీసుకుని బంగారం చేరివేత - గ్రాము బంగారం రూ.3000 అంటూ రూ.5.6 కోట్లు కాజేసిన నిందితుడు

Gold Scam In Hyderabad
Gold Scam In Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 2:32 PM IST

Choose ETV Bharat

Gold Scam In Hyderabad : బంగారం ధర అకాశాన్నంటుతోంది. సామాన్యులు కొనలేనంతగా పెరిగిపోతోంది. దీంతో బంగారం ఆశచూపి నేరగాళ్లు ఎన్నో కొత్త రకాల మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ తరహా మోసాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. చాలా మంది బంగారం ధర ఎక్కడ తక్కువగా లభిస్తుందా అని ఆలోచిస్తున్నారు. ఆఫర్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయా అని వెతుకుతున్నారు. ఇలాంటి వారినే లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. బయట మార్కెట్​ కంటే తక్కువ ధరకే బంగారాన్ని ఇప్పిస్తాం అని కొందరు, ఎక్కువ ధరకు తాకట్టు పెట్టుకుంటామని మరికొందరు ప్రజలను నమ్మిస్తూ రూ.కోట్లలో సొమ్ము కాజేస్తున్నారు. ఈ తరహా మోసాలు నిత్యం పెరిగిపోతున్నాయి.

100 గ్రాముల బంగారం రూ.6 లక్షలకే : హైదరాబాద్​లోని బాచుపల్లికి చెందిన ఐటీ ఉద్యోగిని స్నేహితుడి ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తి కలిశాడు. 100 గ్రాముల బంగారాన్ని రూ.6 లక్షలకే ఇస్తామని చెప్పడంతో మొదటిలో నమ్మకపోయినా చివరిలో అతడి మాటలు నమ్మి డబ్బులు పంపాడు. బంగారం కూడా డెలివరీ అయ్యింది. దీంతో ఆ వ్యక్తిపై ఐటీ ఉద్యోగికి నమ్మకం కుదిరింది.

రూ.3000కే గ్రాము బంగారం అంటూ : ఈసారి మోసగాడు రూ.3000కే గ్రాము బంగారం లభ్యమవుతుందని చెప్పాడు. వీలైనంత త్వరగా కొనుగోలు చేయడం ఎంతో మంచిదని అన్నాడు. బంగారం తక్కువ ధరకు వస్తుందని నమ్మబలికాడు. దీంతో ఐటీ ఉద్యోగి అతని మాటలు నమ్మి రూ.1.75 కోట్లు బదిలీ చేశాడు. ఇదే తరహాలో పలుమార్లు అతనిని నమ్మించిన నిందితుడు మొత్తం రూ.5.6 కోట్లు మోసగించాడు.

తెలిసిన వారే బాధితులు : బంగారం పేరుతో జరిగే మోసాల్లో నిందితులకు తెలిసినవారే ఎక్కువ మంది బాధితులవుతున్నారు. తొలుత కొద్ది మొత్తంలో బంగారాన్ని తక్కువ ధరకే ఇస్తున్నారు. ఆపై వారిపై నమ్మకం కుదిరాక నేరగాళ్లు చెప్పిన మాటలు వింటూ రూ.లక్షలు, రూ.కోట్లలో అప్పగిస్తున్నారు. చివరికి చేసేదేమీ లేకపోయేసరికి మోసపోయామని గ్రహిస్తున్నారు. రోజులు గడుస్తున్నా బంగారం చేతికి అందకపోవడంతో బాధితులు వారిని ప్రశ్నించగా, విదేశాల నుంచి వస్తోందని వాయిదా వేస్తూ చివరకు పత్తా లేకుండా పోతున్నారు.

నకిలీ తాకట్టు కేంద్రాలు : 'మీ బంగారాన్ని మా వద్ద తాకట్టు పెట్టండి, అధిక మొత్తంలో రుణం తీసుకోండి' అంటూ కొన్ని నకిలీ తాకట్టు కేంద్రాలు ఎక్కడికక్కడ పుట్టగొడుగుల్లా వెలుస్తున్నాయి. ఆర్బీఐ గుర్తింపు పొందిన బ్యాంకులు, రుణ సంస్థల్లోనే బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి :

  • మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ ధరకు బంగారం ఇస్తామంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మొద్దు.
  • బంగారం మీద రుణాలు తీసుకోవడానికి ఎక్కువ మంది ప్రైవేటు వ్యక్తుల్ని ఆశ్రయిస్తుంటారు. వీరు ఎప్పటి నుంచో రుణాలు ఇస్తున్నా మోసగించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ.
  • బంగారం తాకట్టు పెట్టుకుని అధిక మొత్తంలో సొమ్ము ఇస్తామంటూ అనేక కొత్త సంస్థలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఆర్బీఐ గుర్తింపు పొందిన సంస్థల్లోనే తాకట్టు పెట్టాలి.
  • డబ్బు అవసరమైతే నేరుగా బ్యాంకులకు వెళ్లి సంప్రదించడం ఉత్తమం.

