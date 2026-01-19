తక్కువ వడ్డీ రేటని ఆన్లైన్లో రుణాలిస్తారు - ఆపై అందినకాడికి దోచేస్తారు
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో తక్కువ వడ్డీ పేరిట మోసాలు - ఆన్లైన్లో ప్రకటనలు నమ్మి దరఖాస్తు చేసుకుంటే అంతే సంగతులు
online loans scams With Low Interest in Vijayawada: వ్యాపారం, చదువులు, వస్తువుల కొనుగోళ్లు అవసరం ఏదైనా తక్కువ వడ్డీ రుణం కోసం ఆన్లైన్లో అన్వేషించడం సాధారణమైంది. ఆన్లైన్లో ప్రకటనలు నమ్మి దరఖాస్తు చేసుకుంటే అంతే సంగతులు. మోసగాళ్లు నిలువునా ముంచుతారు. అవసరానికి రుణాన్ని తీసుకునేందుకు గాని ప్రయత్నిస్తే దగ్గర ఉన్న సొమ్మును ఏదొక పేరును చెప్పి అందినకాడికి అప్పనంగా దోచేస్తారు.
విజయవాడకు చెందిన వ్యక్తి తన వ్యాపార అవసరాలకు రుణం తీసుకోవాలనుకున్నారు. ఆన్లైన్లో వెతుకుతూ ఉండగా ఓ వెబ్సైట్లో రుణం ఇస్తామనే ప్రకటనను చూసి అతను వెంటనే ఆలోచించకుండానే సంప్రదించారు. అనంతరం వివరాలన్నీ తెలుసుకున్న అవతలి వ్యక్తి మీకు రూ.2 కోట్ల వరకు రుణాన్ని తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉందని నమ్మించాడు. రుణాన్ని తక్షణమే మంజూరు చేయిస్తానని చెప్పి, అందుకోసం పన్ను, సేవా రుసుము, ప్రాసెసింగ్ ఫీజుల కోసం రూ.2,05,600 చెల్లించాలని చెప్పాడు. అందుకుగాను ఆ వ్యక్తి ఇచ్చిన మూడు బ్యాంకు ఖాతాలకు నగదును బాధితుడు జమ చేశారు. నగదు జమ కాగానే, మోసగాడు మొబైల్ స్విచ్ఛాప్ చేశాడు. దీంతో బాధితుడు చేసేదేం లేక చివరకు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
ఆన్లైన్ మోసాలు ఎన్నో రకాలు :ఫేస్బుక్ పేజీలో వ్యక్తిగత రుణం ప్రకటన చూసి ఆన్లైన్లోనే దరఖాస్తు చేశారు మరొక వ్యక్తి. మరుసటి రోజున ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేసి తాను ఓ సంస్థ ప్రతినిధినని నమ్మబలికి దాదాపు .రూ.3 లక్షల వరకు రుణానికి అర్హత ఉందని చెప్పి, వ్యక్తిగత సమాచారం, ఐడీ కార్డులను అతని వద్ద నుంచి తీసుకున్నాడు. తర్వాత రుణానికి ఆమోదం లభించిందని లేఖను పంపించాడు. తర్వాత ఫోన్ చేసి రూ.4,500 బీమా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని చెప్పడంతో ఫోన్పేకు నగదును పంపించాడు. అంతేకాకుండా ఈఎంఐ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ, ఎన్వోసీ, ఆర్బీఐ ఛార్జీలు, తదితరాల పేరిట దశల వారీగా సొమ్మును గుంజాడు. అయినప్పటికీ ఇంకా ఏదేదో కారణాలు చెబుతుండటంతో చివరకు అతను మోసపోయినట్లు ఆలస్యంగా గ్రహించారు.
ఆకర్షణీయ ప్రకటనలతో టోకరా: ఆన్లైన్లో పలు రుణాలను ఇస్తామని మోసగాళ్లు ఆకర్షణీయ ప్రకటనలను పెడుతుంటారు. అవసరమైన వారు వాటిని చూసి దరఖాస్తు ఫారాల్లో తమ వివరాలను ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా నింపేస్తుంటారు. ఆ వివరాల ఆధారంగా అవతలి వారు దరఖాస్తుదారులకు ఫోన్ చేస్తుంటారు. ఎస్ఎంఎస్లు, వాట్సప్ సందేశాలను పంపుతుంటారు. వాటిని చూసి సంప్రదించిన వారిని తీయని మాటలతో నమ్మిస్తారు. పరిశీలన పూర్తి అయినట్లు ఓ పత్రం పంపిస్తారు.
నిజంగా రుణం మంజూరైందని నమ్మితే, వారి మాయలో పడ్డట్లే. జీఎస్టీ, ప్రత్యేక ఫీజు, ఇలా తదితరాల పేర్లతో మన నుంచే డబ్బులను తీసుకుంటారు. మనం ఆలోచనలో పడితే, అనేక రకాలుగా ఒత్తిళ్లు తీసుకొస్తారు. పరిమిత కాలం ఉండే ఆఫర్లు, ప్రస్తుతం తక్కువ వడ్డీకే రుణాన్ని ఇస్తున్నామనీ, నేటితో ఆఫర్ ముగుస్తుందనీ, ఆలస్యం చేస్తే మంచి అవకాశాన్ని కోల్పోతారని నిలువునా నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ క్షణంలో వెంటనే నిర్ణయం తీసుకునేలా చేస్తారు.
పలు రుసుములు, పన్నుల పేరుతో లోన్ను మంజూరు చేసే సంస్థలేమైనా సరే ముందుగా డబ్బులు చెల్లించాలని అడగవు. రుణం మంజూరు చేసే సమయంలోనే కొన్ని మినహాయించి నగదును అందిస్తాయి. సంబంధిత సంస్థల ప్రకటనలను నమ్మి, వివరాలు, గుర్తింపు కార్డులను పంపకూడదు. ఆయా సంస్థల చరిత్ర చూసి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్లో కనిపించే లింక్లపై క్లిక్ చేసి, వాటిలో వివరాలేమీ నింపవద్దు.
అప్రమత్తతే మేలు: ఎన్ని సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, ఎంత అవగాహన కల్పిస్తున్నా సరే పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండడం లేదనేది నమ్మలేని నిజం. పోలీసు అధికారులే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ తరహా మోసాల్లో బాధితులుగా మారుతున్నారంటే ఈ నెట్వర్క్ ఎంత బలంగా పాతుకుపోయిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
