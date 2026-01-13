రూ.5వేలు ఇస్తే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు! - నమ్మితే మోసపోవడం ఖాయం
ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇప్పిస్తామంటూ నగదు వసూలు - గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న తతంగం - ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇప్పిస్తామంటే ఎవరిని నమ్మొద్దంటున్న అధికారులు - డబ్బులు ఇవ్వొద్దని సూచన
Published : January 13, 2026 at 9:22 PM IST
Indiramma Housing Scams in Greater Hyderabad : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇప్పిస్తామంటూ కొందరు అక్రమార్కులు లబ్ధిదారులను మోసం చేస్తున్నారు. రెవెన్యూ, హౌసింగ్ అధికారులతో తామే మాట్లాడతామని నమ్మిస్తున్నారు. దరఖాస్తు చేసేందుకు ముందుగా రూ.5 వేలు ఇవ్వాలంటూ చెప్పి నమ్మించి బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాల కలెక్టరేట్ల వద్ద కొన్నిరోజులుగా ఈ వ్యవహారం కొనసాగుతోంది.
ప్రతి సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహిస్తున్న ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి వస్తున్న వారిలో ఇళ్లకోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వచ్చే వారినే మోసగాళ్లు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. డబ్బు ఇచ్చాక రెండు రోజుల్లో సెల్ఫోన్కు ఓటీపీ వస్తుందని చెబుతున్నారు. బాధితులకు నమ్మకం కలిగేందుకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తు పత్రాలను కూడా చూపిస్తున్నారు. కొంతమంది డబ్బు ఇచ్చినా ఓటీపీ రాకపోవడంతో బాధితుల్లో కొందరు కలెక్టరేట్లో మళ్లీ వాకబు చేస్తుండడంతో ఈ మోసాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇప్పిస్తామంటూ ఎవరైనా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తే ఇవ్వవద్దని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మంజూరు చేయిస్తాం, రుణం ఇప్పిస్తాం : ఇందిరమ్మ ఇళ్లను వారం, పదిరోజుల్లో మంజూరు చేయిస్తామని, వివిధ బ్యాంకుల్లో లోన్లు ఇప్పిస్తామంటూ కలెక్టర్ కార్యాలయాల వద్ద కొందరు వ్యక్తులు కాపుకాస్తున్నారు. ప్రజావాణి కార్యక్రమం హాలు వెలుపల, క్యాంటిన్ వద్ద వీరు మకాం వేస్తున్నారు. దరఖాస్తులు ఇచ్చిన వారితో మాటలు కలిపి తాము ఇక్కడే ఔట్సోర్సింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నామని మెల్లగా మాటలు కలుపుతున్నారు.
రెండు మూడు నెలల్లో మీకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరవుతాయని, తొలి జాబితాలో మీ పేరు ఉండేలా చూస్తామని బాధితులను మోసగాళ్లు వంచిస్తున్నారు. ఆరు నెలల క్రితం యాభై మందికి పైగా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇప్పించామని, వారికి బ్యాంక్ లోన్ కూడా వచ్చిందని కొన్ని ఫొటోలు చూపిస్తున్నారు. వీరి మాటలను నమ్మిన బాధితులు అడిగినంత నగదు ఇస్తున్నారు. గూగుల్ పే, ఫోన్ పే చేస్తామంటే అధికారులకు డబ్బులే ఇవ్వాలంటూ నగదు మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. ఇల్లు మంజూరైనట్టు ఓటీపీ వచ్చాక కలుసుకుందామని చెప్పి ఉడాయిస్తున్నారు.
వాకబు చేస్తే ఫోన్లు స్విచ్ఛాఫ్ : డబ్బులిచ్చిన వారి సెల్ఫోన్కు ఓటీపీలు రాకపోవడంతో బాధితులు పెద్ద ఎత్తున కలెక్టర్ కార్యాలయాలకు వస్తున్నారు. ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణి కేంద్రం వద్ద వారి గురించి వాకబు చేస్తున్నారు. కాగా వారు అసలిక్కడ ఉద్యోగులే కాదని కలెక్టర్ కార్యాలయ సిబ్బంది చెబుతున్నారు. దీంతో బాధితులు వారికి ఫోన్లు చేయగా స్విచ్ఛాఫ్ వస్తున్నాయి. ఈ విషయాన్ని హౌసింగ్ శాఖ ఉన్నతాధికారులకు తెలపగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. మూడు కలెక్టరేట్ల (హైదారాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి) పరిధుల్లో వారానికి 70 నుంచి వంద మంది వరకు మోసపోతున్నారని రెవెన్యూ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇకపై ప్రజావాణి హాల్ వద్ద ఎవరికీ డబ్బులు ఇవ్వద్దంటూ నోటీసు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని కలెక్టరేట్ అధికారులు వివరించారు.
రాబోయే రెండేళ్లలో ఎల్-1 జాబితా లబ్ధిదారులకే ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ఇవ్వడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. 2026-27, 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ఏడాదికి 4.50 లక్షల ఇళ్ల చొప్పున ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ద్వారా లబ్ధిదారులకు కేటాయించనుంది. రాష్ట్రంలో నిర్వహించిన ప్రజా పాలన కార్యక్రమంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ప్రజల నుంచి మొత్తం 77,68,134 అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. ఇంటింటి సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ద్వారా దరఖాస్తుదారులను ఎల్-1, ఎల్-2, ఎల్-3లుగా వేరు చేశారు. సొంత స్థలం ఉండి ఇల్లు లేని వారిని ఎల్-1 జాబితాలో అధికారులు చేర్చారు. ఇందులో 23,20,490 మంది ఉన్నారు.
అర్హులైన పేదలందరికీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేయడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. పేదల జీవన ప్రమాణాలు పెంచడమే ప్రభుత్వ ముఖ్య ఉద్దేశమని చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. జనవరి 11న రామగుండంలో పర్యటించిన ఆయన పలువురి లబ్ధిదారులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు పత్రాలను అందజేశారు.
