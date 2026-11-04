మధురమైన మాటలు - ఆపై దారుణాలు - ఆన్లైన్ పరిచయాలతో జాగ్రత్త సుమీ!
Cheating on Social Media : నేటి రోజుల్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు సోషల్ మీడియా వలలో చిక్కుకుపోయారు. తెర వెనక దాగిన మాయమాటలు నమ్మి మోసపోవడం పరిపాటిగా మారింది.
Published : November 4, 2026 at 12:18 PM IST
ఒక్క మాట చాలు మనుషుల మధ్య బంధాలు కలవడానికి. అయితే ఆ మధుర మాటల వెనక ఉన్న మర్మం గుర్తించకపోతే తర్వాత జరిగే అనర్థాలకు చింతించాల్సి వస్తుంది. నేటి సాంకేతిక యుగంలో చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ సోషల్ మీడియా మాయలో చిక్కుకున్న వారే. మాటల మర్మం తెలియక మోసపోకుండా ముందే మేల్కొంటే మంచిదని పలు ఘటనలు చెబుతున్నాయి.
మాయ మాటలతో తస్మాత్ జాగ్రత్త
ఇన్స్టాగ్రామ్ల ద్వారా కొంతమంది వ్యక్తులు పరిచయాలు పెంచుకుంటారు. మహిళలను నమ్మించి, ఆశ చూపించి మోసాలకు పాల్పడుతుంటారు. తెలియని వ్యక్తుల మధురమైన మాటలు, భవిష్యత్తు గురించి చేసే వాగ్దానాలు కొన్నిసార్లు మోసానికి, వేధింపులకు దారి తీస్తున్నాయి. మరికొన్నిసార్లు ప్రాణాల మీదకొస్తున్నాయి.
అరచేతిలో స్వర్గం - ఆపై నరకం
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన వారు కొన్ని సంక్షిప్త సందేశాలతో సాన్నిహిత్యం పెంచుకుంటారు. తెర వెనక ఉన్న వ్యక్తి నిజమైన ఉద్దేశాలు మనకు తెలియదు. వారి గురించి పూర్తిగా తెలియక ముందే నమ్మకం చూపడంతో మహిళలు, యువతులు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తోంది. ఇందులో వివాహితులు సైతం ఉన్నారు.
అందమైన ఫొటోలు, ప్రేరణాత్మక మాటలు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వ్యక్తిని నమ్మించేలా చేస్తాయి. సోషల్ మీడియా వేదికను కొందరు మహిళలను లోబర్చుకోవడానికి, వేధించడానికి వాడుతున్నారు. దీంతో మహిళలు ఆర్థికంగా, శారీరకంగా వేధింపులకు గురవుతూ మానసిక ఒత్తిళ్లు ఎదుర్కొంటున్నారు.
వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట డివిజన్ ఖానాపూర్ మండలంలో ఇద్దరు బాలికలకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. మాటల మాయలో పడిన బాలికలను అతను ఆటోలో హైదరాబాద్కు తీసుకెళ్లాడు. భయపడిన బాలికలు తెలిసిన వారికి సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు వెళ్లి వారిని తీసుకొచ్చారు.
ఆర్థిక లావాదేవిలే టార్గెట్
వరంగల్ పోలీస్ డివిజన్ మట్టెవాడ ఠాణా పరిధిలో అక్టోబర్ 28న ఓ మహిళకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా గుర్తు తెలియని వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. కొద్దిరోజుల తర్వాత ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్నాయని చెప్పి రూ.63 వేలను ఆన్లైన్ ద్వారా బదిలీ చేయించుకున్నాడు. ఆపై ఇన్స్టాగ్రామ్ మార్చేశాడు. దీంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశారు.
కుటుంబాల్లో చిచ్చు
కొద్ది రోజుల క్రితం హనుమకొండ పోలీస్ డివిజన్లో ఓ వివాహిత ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన వ్యక్తిని నమ్మి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లింది. భర్త పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అదృశ్యం కింద కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో వారిని పట్టుకోగా, తనకు ఇష్టమున్న వ్యక్తితో తానే వెళ్లానని సదరు మహిళ చెప్పడం కొసమెరుపు.
'నమ్మేవారు ఉంటే చెప్పేవాడు వంద మాటలు చెపుతాడు. ఆ మాటలు, భవిష్యత్తు గురించి చేసే వాగ్దానాల పట్ల మహిళలు, యువతులు విచక్షణ ఉండి అప్రమత్తంగా మెసులుకుంటే జీవితం బాగుంటుంది' అని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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