తక్కువ రేటుకే ఇస్తామంటూ రూ.కోట్లలో దోచేస్తున్నారు - స్మగ్లింగ్ బంగారం, స్కీముల పేరిట బురిడీ కొట్టిస్తున్న మోసగాళ్లు
సగం ధరకే స్మగ్లింగ్ బంగారం ఇస్తామంటూ ప్రజలను నమ్మిస్తున్న కేటుగాళ్లు - డబ్బులు కట్టించుకొని ముఖం చాటేస్తున్న వైనం - గోల్డ్ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పేరిటా మోసాలు - ఆశపడితే అసలుకే ఎసరంటున్న పోలీసులు
Published : August 5, 2026 at 1:59 PM IST
Smuggled Gold And Gold Schemes Fraud : ఓ వ్యక్తి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు జ్యువెలరీ షాపులకు ఆభరణాలు సరఫరా చేసేవాడు. సంవత్సరం నుంచి నగల దుకాణదారుల దగ్గర నుంచి ఆర్డర్లు తీసుకొని ఆభరణాలు అందజేయడంలో ఆలస్యం చేస్తూ వచ్చాడు. దీంతో అతడిపై హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడకు చెందిన నగల దుకాణాల వ్యాపారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అతడి గురించి ఆరా తీయగా ఏపీ, తెలంగాణలో ఇలా వ్యాపారుల నుంచి దాదాపు రూ.4.5 కోట్లు కాజేసి దేశం విడిచి పారిపోయాడని తెలిసింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇలాగే ఆభరణాలు సరఫరా చేస్తానంటూ సోమాజిగూడకు చెందిన మరో వ్యాపారి కూడా జువెలరీ షాపు యజమానుల నుంచి ఏకంగా రూ.80 కోట్ల మేర మోసగించడం సంచలనంగా మారింది.
మాయమాటలు చెప్పి రూ.2 కోట్లు కాజేత : హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ ఘరానా మోసగాడు తనకు నగల దుకాణం ఉందని ప్రజలను నమ్మిస్తాడు. శ్రీలంక, దుబాయ్ నుంచి స్మగ్లింగ్ చేసిన బంగారాన్ని తక్కువ రేటుకే తీసుకొచ్చి అప్పగిస్తానని హామీ ఇస్తాడు. పసిడికి సరిపడా నగదును తన బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేయించుకుంటాడు. తర్వాత ప్లేటు మార్చేస్తాడు. ఇటీవల సనత్నగర్కు చెందిన ఓ వ్యాపారి ఇలాంటి కేటుగాడి మాయమాటలు నమ్మి ఏకంగా రూ.2 కోట్లు పోగొట్టుకున్నాడు.
స్మగ్లింగ్ బంగారం పేరిటే అధిక మోసాలు : అంతర్జాతీయంగా పలు దేశాల్లో నెలకొన్న అనిశ్చితులు, ద్రవ్యోల్బణంతో పసిడి ధరకు రెక్కలొచ్చాయి. దీన్ని అదునుగా తీసుకొని ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినా మోసగించేందుకు కేటుగాళ్లు మాటు వేసుకొని ఉంటున్నారు. ఇందుకు అన్ని రకాల మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు. అధికంగా గృహిణులు, వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు వీరి ఎత్తుగడుల బారిన పడి మోసపోతున్నారు. ఇటీవల చాలా మంది దుబాయ్, శ్రీలంక నుంచి స్మగ్లింగ్ బంగారాన్ని తక్కువ ధరకే విక్రయిస్తామంటూ మాయమాటలు చెప్పి డబ్బులు దండుకుంటున్న మోసగాళ్ల వల్లే అధికంగా నష్టపోయినట్లు ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
రాజధానిలో ఇదీ మోసాల లెక్క : వాయిదాల రూపంలో నెలవారీగా కొంత సొమ్ము చెల్లిస్తే సంవత్సరం తర్వాత నచ్చిన ఆభరణాలు అప్పగిస్తామని ఆఫరిచ్చి మోసం చేశారు. గోల్డ్ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెడితే బంగారు నాణేలు సొంతం చేసుకోవచ్చంటూ పలు సంస్థలు ప్రజల నుంచి డబ్బు కట్టించుకొని తర్వాత ముఖం చాటేశాయి. తక్కువ ధరకే పసిడి లభించే విదేశాల నుంచి నాణేలు, బిస్కెట్లు తెప్పిస్తామని అందుకు ముందుగా డబ్బు చెల్లిస్తే సగం రేటుగా ఇస్తామంటూ దోచుకుంటున్నారు.
ఇతర రాష్ట్రాల దొంగలతో పరేషాన్ : వరంగల్కు చెందిన వ్యక్తి ఉప్పల్లో ఓ సంస్థను ప్రారంభించాడు. గోల్డ్ స్కీమ్లో పెట్టుబడి ద్వారా భారీగా లాభాలు వస్తాయంటూ ప్రచారం చేసి ప్రజలను ఆకట్టుకున్నాడు. గొలుసుకట్టు తరహాలో కొత్తవారిని చేర్పిస్తే కమీషన్ ఇస్తామని చెప్పి తెలంగాణ, ఏపీలో వందలాది మందిని నిలువునా ముంచేశారు. నగరంలో ఆభరణాల తయారీ సంస్థల్లో బిహార్, యూపీ, రాజస్థాన్, పశ్చిమబెంగాల్ కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో పలువురు అందినకాడికి పసిడిని కాజేసి రాత్రికి రాత్రే బిచాణా ఎత్తేస్తున్నట్లు ఓ ఇన్స్పెక్టర్ తెలిపారు.
వారి గురించి సమాచారం అందించాలి : ఇలాంటి దొంగతనాలకు పాల్పడతున్న నిందితులను పట్టుకున్నా వారు బంగారాన్ని ఎవరికి విక్రయించారనేది అంచనా వేయటం సవాలుగా మారినట్లు ఓ ఏసీపీ చెబుతున్నారు. ఎవరైనా తక్కువ ధరకే పసిడి బిస్కెట్లు, బంగారు ఆభరణాలు ఇస్తామంటే ఆశపడొద్దంటూ నగర డీసీపీ చైతన్యకుమార్ ప్రజలకు సూచించారు. అలాంటి వ్యక్తులు, సంస్థల గురించి డయల్ 112 ద్వారా పోలీసులకు తెలియజేయాలని ఆయన కోరారు.
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