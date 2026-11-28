'నీ బిడ్డ మనసు మార్చి ఇంటికి వచ్చేలా చేస్తాం' - తాంత్రిక పూజల పేరుతో భారీ మోసం
Fraud in The Name of Tantric Rituals : పూజలు, తాంత్రిక ఆచారాల పేరిట మాయమాటలు చెప్పి ఓ వ్యక్తి నుంచి రూ.25 లక్షలు కాజేసిన నిందితుడుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
Published : November 28, 2026 at 12:50 PM IST
ఈ అత్యాధునిక సాంకేతిక యుగంలో ఎన్నో అద్భుతాలు ఆవిష్కృతం అవుతున్నాయి. మానవుడు నింగి నుంచి నేల వరకు ఎన్నో విశ్వ రహస్యాలను ఛేదిస్తూ శాస్త్రీయంగా నిరూపిస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ కొంతమంది మాత్రం మూఢ నమ్మకాలను వీడటం లేదు. ప్రత్యేక పూజలు, తాంత్రిక ఆచారాల పేరుతో ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని డబ్బు పోగొట్టుకుంటున్నారు.
తాజాగా మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో అలాంటి ఘటనే ఒకటి వెలుగు చూసింది. ప్రత్యేక పూజల పేరుతో మాయమాటలు చెప్పి మోసగాడు బాధితుడి నుంచి రూ.25 లక్షలు కాజేశాడు. నిందితుడిని కీసర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం కీసర ఠాణాలో ఏసీపీ చక్రపాణి, సీఐ ఎలక్షన్ రెడ్డి, ఎస్సై రఘురాముడుతో కలిసి వివరాలు వెల్లడించారు.
బిడ్డను వెనక్కి తీసుకొస్తామని చెప్పి
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా కీసర పీఎస్ పరిధిలోని కుందన్పల్లికి చెందిన ఎం.రాము కుమార్తె ప్రేమ వివాహం చేసుకొని ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయింది. దీంతో తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన అతను మానసిక ప్రశాంతత కోసమని కీసరలో ఉన్న కాళీమాత దేవాలయానికి వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలోనే అక్కడ పూజారి క్రాంతి కుమార్, అతని భార్య రత్నలు పరిచయమయ్యారు. ప్రత్యేక పూజలు, తాంత్రిక ఆచారాలను నిర్వహించి కుమార్తె మనసు మార్చి ఇంటికి తీసుకొస్తామని, లేదంటే ఆమెను వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తిని అంతమొందిస్తామని బాధితుడిని నమ్మించారు.
రూ.25 లక్షలు కాజేసిన వైనం
అయితే ఈ ప్రత్యేక పూజలు చేయాలంటే రూ.50 లక్షలు అవసరం అవుతాయని చెప్పి పలు విడతలుగా రూ.25 లక్షల వరకు వసూలు చేశారు. తనకు పరిచయస్థుడైన సాయిని రాముకు పరిచయం చేసి, అతని ద్వారా కొంత మొత్తంలో డబ్బులు తీసుకున్నారు. ఈ నెల 9వ తేదీన రామును రాంపల్లికి తీసుకెళ్లి ఒక పేపర్పై సంతకం తీసుకున్నారు.
అతని సెల్ఫోన్, సిమ్లను ధ్వంసం చేసి వేరే సిమ్కార్డు, చిన్న కీప్యాడ్ను ఫోన్ ఇచ్చారు. రోజులు అవుతున్నా వారు చెప్పిన పని చేయకపోవడంతో బాధితుడు తన డబ్బులు తనకు ఇవ్వాలని నిలదీశాడు. చివరకు తాను మోసపోయినట్లుగా గ్రహించి తనకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
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