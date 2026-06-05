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కరెంట్ అకౌంట్​ వివరాలిస్తే లావాదేవీలపై 3 శాతం కమీషన్ - బాధితుడి ఫిర్యాదుతో కేసు

యువకుడి ఖాతాలో రూ.80.7 లక్షల లావాదేవీలు - ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా అక్రమంగా ఖాతాను వినియోగించుకున్నారని ఫిర్యాదు

Fraud In The Name Of Current Account Rental In Vijayawada
Fraud In The Name Of Current Account Rental In Vijayawada (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 11:47 AM IST

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Fraud In The Name Of Current Account Rental In Vijayawada : కరెంట్ ఖాతా వివరాలిస్తే జరిగిన లావాదేవీలపై 3 శాతం కమీషన్ ఇస్తామని నమ్మించి ఓ యువకుడిని మోసగించిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్‌కు తీసుకెళ్లి బ్యాంకు పాస్‌బుక్, ఏటీఎం కార్డు, మొబైల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకుని, అతనికి తెలియకుండా దాదాపు రూ.80.7 లక్షల మేర లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. చివరకు కమీషన్ కూడా ఇవ్వకుండా ముఖం చాటేయడంతో బాధితుడు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

విజయవాడ నగరంలోని ఎస్‌ఎస్‌ ఆక్వా ట్రేడ్ సంస్థలో గోర్ల రామాంజనేయులు మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన వద్ద మొగల్రాజపురానికి చెందిన దుడ్ల ప్రసాద్ సహాయకుడిగా పనిచేస్తూ, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కూడా నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో రామాంజనేయులు తన స్నేహితుడు సర్ల శ్రీనివాసరావు హైదరాబాద్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నారని, కరెంట్ ఖాతా అద్దెకు ఇస్తే లావాదేవీలపై 3 శాతం కమీషన్ ఇస్తారని ప్రసాద్‌కు తెలిపారు. దీనిని నమ్మిన ప్రసాద్ 2026 ఏప్రిల్ 15వ తేదీన హైదరాబాద్‌కు వెళ్లాడు. అక్కడ సర్ల శ్రీనివాసరావుతో పాటు అడ్డాల రామ్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ లక్ష్మణ్, సమీర్, సయ్యద్ షబ్బీర్‌లను కలిశాడు.

హోటల్‌లో ఉంచి బ్యాంకు వివరాలు స్వాధీనం: హైదరాబాద్​ వచ్చిన ప్రసాద్‌ను సైనిక్‌పురి ప్రాంతంలోని ఓ హోటల్‌లో ఉంచారు. అక్కడకు వచ్చిన ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి అతని బ్యాంకు పాస్‌బుక్, ఏటీఎం కార్డు, మొబైల్ ఫోన్‌ను తీసుకున్నాడు. ఫోన్‌లోని సిమ్ కార్డును తొలగించి మరో సిమ్ వేశాడు. మరుసటి రోజు సిమ్‌ను రిసెప్షన్ వద్ద తీసుకోవాలని సూచించారు. ఏప్రిల్ 16న కూడా ఇదే విధంగా సిమ్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు బాధితుడు పేర్కొన్నాడు.

రూ.80.7 లక్షల లావాదేవీలు : ఏప్రిల్ 17, 18 తేదీల్లో మూడు విడతల్లో రూ.54 లక్షల మేర లావాదేవీలు జరిగినట్లు ప్రసాద్ మొబైల్‌కు సందేశాలు వచ్చాయి. అనంతరం మొత్తం లావాదేవీల విలువ రూ.80.7 లక్షలకు చేరినట్లు గుర్తించాడు. ఈ లావాదేవీల గురించి తనకు ఎలాంటి సమాచారం లేదని, తన ఖాతాను అక్రమంగా వినియోగించుకున్నారని ఆరోపించాడు.

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు : నెలన్నర గడిచినా తనకు రావాల్సిన కమిషన్ అందకపోవడంతో మోసపోయినట్లు గ్రహించిన ప్రసాద్, తనకు తెలిసిన ఆరుగురు వ్యక్తులతో పాటు గుర్తుతెలియని మరో వ్యక్తిపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు ఇతరులకు ఇవ్వడం చట్టపరంగా ప్రమాదకరమని, ఇటువంటి ఆఫర్ల విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

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కరెంట్ ఖాతా అద్దె పేరుతో మోసం
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