ఏఎన్యూ దూరవిద్యలో అక్రమాలు - ఈసీ ఆమోదం లేకుండానే దోపిడీ
అక్కడ రూ.7.50, ఇక్కడేమో రూ.20 - తొమ్మిది ఏళ్లుగా ఎన్టైటిల్మెంట్ పేరుతో భారీగా చెల్లింపులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 12:58 PM IST
Fraud in ANU Distance Education: అప్పనంగా సొమ్ములు ఇచ్చేవారు మన వారైతే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా లబ్ధి చేకూరుతుందని ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలోని దూరవిద్య విభాగంలో ఎన్టైటిల్మెంట్ చెల్లింపులే చెబుతున్నాయి. ఈసీ ఆమోదం లేకుండానే గత వీసీ ఉత్తర్వులను సాకుగా చూపుతూ తొమ్మిది ఏళ్లుగా దోచి పెడుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన ఇన్నాళ్లకు వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
అక్రమం ఇలా: కళాశాలలు, స్టడీ సెంటర్లలో పరీక్షల నిర్వహణ సమయంలో విద్యార్థులకు వసతులు, ఇన్విజిలేటర్ నియామకం తదితరాలకు ఎన్టైటిల్మెంట్ సొమ్ములు చెల్లిస్తూ ఉంటారు. రెగ్యులర్ కోర్సుల పరంగా ఒక్కో విద్యార్థి పై రూ.6 నుంచి రూ.6.50 ఇచ్చేవారు. 2019లో విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి రూ.7 నుంచి రూ.7.50 కు పెంచారు.
దూరవిద్య విభాగంలో మాత్రం 2016 వరకు ఒక్కో విద్యార్థి పై రూ.14 చొప్పున చెల్లించినట్టు చెబుతున్నారు. గత తొమ్మిది ఏళ్లుగా రూ.20 ఇస్తుండడం గమనార్హం. దీనికి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఆమోదం లేదు. గత వీసీ ఉత్తర్వులను సాకుగా చూపించి వ్యవహారం నడిపిస్తున్నారు. ఈసారి ఎంత ఇవ్వాలన్న దానిపై దూరవిద్య విభాగం స్పష్టత కోరడంతో విషయం తెర పైకి వచ్చింది. దీనివల్ల గత తొమ్మిది ఏళ్లుగా వర్సిటీపై రూ.కోట్లలో భారం పడింది. ఈసారీ రూ.1.04 కోట్లతో ప్రతిపాదించగా ఉన్నత స్థాయిలో ఆపినట్టు తెలిసింది. తామే కొర్రీలు వేసినట్టు దూరవిద్య విభాగం అధికారులు చెబుతున్నారు.
అధికారులు ఏమన్నారంటే: దూరవిద్య పరీక్షల సమన్వయకర్త రామచంద్ర ‘ఈనాడు’తో మాట్లాడుతూ తాను గత ఏడాదే బాధ్యతలు స్వీకరించానని, 2016లో ఇచ్చిన వీసీ ఉత్తర్వుల ప్రకారమే చెల్లించారని, ఈసారి నిలిపేశామని తెలిపారు. 2019లో రూ.7.50 చొప్పున ప్రొసీడింగ్స్ ఉండడం, దూరవిద్యలో రూ.20 చొప్పున చెల్లిస్తూ ఉండడంతో దేనిని అనుసరించాలో స్పష్టత ఇవ్వాలని ఉన్నత అధికారులకు నివేదించామని వివరించారు. దూరవిద్య సంచాలకులు వెంకటేశ్వర్లుతో మాట్లాడగా గత ఏడాది పాత పద్ధతిలోనే చెల్లింపులు చేశామని, ఈసారి మాత్రం స్పష్టత కోసం ఉన్నతాధికారులకు నివేదించామని అన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు గతంలో పీజీ కోర్సుల సమన్వయకర్త చేసిన కాసుల గారడీ చూస్తే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగనకమానదు. అడ్వాన్స్లు, రీకూప్మెంట్ పేరుతో రూ.2 కోట్లకు పైగానే హాంఫట్ చేసిన ఆయన ప్రశ్నావళి సెట్టింగ్ పేరుతో నకిలీ బిల్లులు సృష్టించడం గమనార్హం. ఆన్లైన్ చెల్లింపులకు బదులుగా, నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నగదు చెల్లింపులు చేయడం అనేక అనుమానాలను రేకెత్తించింది.
ప్రశ్నపత్రాల సెట్టింగ్: ఇంజినీరింగ్, బీఈడీ, బీపీఈడీ, ఫార్మసీ వంటి పీజీ కోర్సులను పర్యవేక్షించే సమన్వయకర్త విధుల్లో భాగంగా పరీక్షల నిర్వహణ అనేది ఎంతో కీలకమైన అంశం. ప్రశ్నాపత్రాల రూపకల్పన ప్రక్రియ అనేది అత్యంత గోప్యంగా, నమ్మకమైన అధ్యాపకులను సబ్జెక్టుల వారీగా బాధ్యతలు అప్పగించి రూపొందిస్తుంటారు. ఒక్కో ప్రశ్నపత్రానికి సబ్జెక్టు ఆధారంగా రూ.350 నుంచి రూ.400 వరకు రెమ్యునరేషన్ చెల్లించాలని విశ్వవిద్యాలయాల నిబంధనలు ఉన్నాయి.
ట్రాన్స్లేషన్, టైపింగ్ వంటివి ఉంటే గనక ఇంకా అదనంగా ఇవ్వాలి. వీరికి చెల్లింపులను ఆన్లైన్ ద్వారానే చేయాలి. దీనికి భిన్నంగా 2022-24వ సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో చాలా వరకు నగదుగానే చెల్లింపులు చూపెట్టడం గమనార్హం. అలాగే పరీక్షల తర్వాత సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం, పునఃమూల్యాంకనాలకు సంబంధించి ఒక్కో ప్రశ్నపత్రానికి రూ. 18 చొప్పున ఇవ్వాల్సి ఉండగా ఆ లెక్కల్లోనూ మాయ చేశారు.
ప్రశ్నపత్రాల రూపకల్పనలోనూ మాయ - అసలు సెట్టింగ్కు వెళ్లాయా, లేదా సిట్టింగా?