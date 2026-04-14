ఓట్ల లెక్కింపులో ఎన్నికల అధికారుల అవకతవకలు - ఐదేళ్ల తర్వాత అభ్యర్థికి న్యాయం - కానీ?
ఐదేళ్ల క్రితం సర్పంచ్ ఓట్ల లెక్కింపులో అవకతవకలు - తాజాగా కోర్టులో బయటపడ్డ మోసం - ఒక్క రోజు కూడా పదవిని చేపట్టే అవకాశం లభించలేదని ఆవేదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 8:36 AM IST
Official Negligence In Counting Votes : డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఐదేళ్ల క్రితం జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల సందర్భంగా చోటు చేసుకున్న ఒక మోసపూరిత చర్య ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఎన్నికల అధికారులు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో అవకతవకలకు పాల్పడి, ఓడిపోయిన అభ్యర్థిని విజేతగా ప్రకటించారు. న్యాయస్థానంలో ఓట్లను తిరిగి లెక్కించినప్పుడు అసలు విషయం తేలింది. దీంతో ఓట్ల లెక్కింపులో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితుడు డిమాండ్ చేశాడు.
2021 ఎన్నికల్లో అవకతవకలు : ముమ్మిడివరం మండలంలోని గడిలంక పంచాయతీ సర్పంచ్ ఎన్నికను రద్దు చేస్తూ ముమ్మిడివరం జూనియర్ సివిల్ జడ్జి న్యాయస్థానం సోమవారం తీర్పు వెలువరించింది. 2021 ఫిబ్రవరి 21న జరిగిన ఆ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు అయిన పెద్దిరెడ్డి నాగమునీంద్రరావు, టీడీపీ మద్దతుదారు అయిన పెద్దిరెడ్డి వెంకట కృష్ణారావుపై 10 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారని అధికారులు మొదట ప్రకటించారు.
అనుమానం వచ్చినా ఏమి చేయలేని పరిస్థితి : అధికారిక లెక్కల ప్రకారం మొత్తం 982 ఓట్లు పోలయ్యాయి. వీటిలో నాగమునీంద్రరావుకు 472 ఓట్లు, వెంకట కృష్ణారావుకు 462 ఓట్లు వచ్చాయి. 19 ఓట్లు చెల్లనివిగా ప్రకటించారు. 29 ఓట్లు నోటాకు పోలయ్యాయి. ఓట్ల లెక్కింపులో అవకతవకలు జరిగాయని వెంకట కృష్ణారావు గట్టిగా వాదిస్తూ, తిరిగి ఓట్లు లెక్కించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆ సమయంలో అధికార పార్టీ ప్రదర్శించిన పెత్తందారి ధోరణి కారణంగా ఎటువంటి చర్యలూ తీసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
న్యాయస్థానంలో రీ కౌంటింగ్ : పరిస్థితులు తనకు అనుకూలంగా లేవని గ్రహించిన కృష్ణారావు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న అనంతరం న్యాయమూర్తి మహమ్మద్ రహమతుల్లా న్యాయస్థాన ప్రాంగణంలోనే ఓట్ల రీకౌంటింగ్ (తిరిగి లెక్కింపు) నిర్వహించారు. వెంకట కృష్ణారావు తరఫు న్యాయవాది రెడ్డి సత్యనారాయణ మూర్తి అందించిన వివరాల ప్రకారం 25 చెల్లని ఓట్లు పొరపాటున నాగమునీంద్రరావు ఖాతాలో జమ అయినట్లు వెల్లడైంది. అంతేకాకుండా మొదట చెల్లనివిగా వర్గీకరించిన 19 ఓట్లలో ఒకటి నాగమునీంద్రరావుకు చెందినదిగా గుర్తించారు.
ఓట్ల లెెక్కింపులో బయటపడ్డ మోసం : ఆ 25 చెల్లని ఓట్లను మినహాయించిన తర్వాత టీడీపీ మద్దతుదారు అయిన వెంకట కృష్ణారావు 14 ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు. ఓడిపోయిన అభ్యర్థి మునీంద్రరావు పూర్తి ఐదేళ్ల పదవీకాలాన్ని కొనసాగించారు. ఆయన పదవీకాలం ఈ నెల 2వ తేదీతో ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన వెంకట కృష్ణారావు ఓట్ల లెక్కింపు విషయంలో తనకు మొదటి నుంచే సందేహాలు ఉండేవని, న్యాయస్థానంలో తనకు న్యాయం జరుగుతుందనే నమ్మకంతోనే ఇంతకాలం వేచి చూశానని పేర్కొన్నారు.
అధికారులపై చర్యలకు డిమాండ్ : ప్రజలపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని, ప్రజల ద్వారా ఐదేళ్ల పదవీకాలానికి ఎన్నికైనప్పటికీ, ఒక్క రోజు కూడా పదవిని చేపట్టే అవకాశం తనకు లభించలేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా, ఓట్ల లెక్కింపులో అవకతవకలు చేసి, ఆ సమయంలో విధి నిర్వహణలో ఉన్న అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
