ETV Bharat / state

తేనే పూసిన మాటలు - వాటి వెనక ముంచే వ్యూహాలు - వలలో చిక్కితే అంతే సంగతులు!

సోషల్ మీడియా, డేటింగ్ యాప్​లలో వలపు వల - ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో మోసాలు - తియ్యని మాటలతో రూ.లక్షల్లో దోచుకుంటున్న నేరగాళ్లు - ఆన్​లైన్​లో అపరిచితులను నమ్మవద్దని హెచ్చరిస్తున్న పోలీసులు

Online Romance Scams
ఆన్​లైన్​లో అపరిచితులను నమ్మవద్దని హెచ్చరిస్తున్న పోలీసులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 11:06 AM IST

|

Updated : August 21, 2026 at 11:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Online Romance Scams : హైదరాబాద్​లో యువతుల నుంచి వృద్ధుల వరకు అనేక మంది స్నేహం, ప్రేమ, ఆకర్షణ పేరుతో మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుకుంటున్నారు. బాధితులలో కేవలం 10 శాతం మంది మాత్రమే ఫిర్యాదులు చేస్తుండగా, మిగిలిన వారు కుటుంబ పరువు, ప్రతిష్ఠ, వ్యక్తిగత విషయాల దృష్ట్యా వెనకాడుతున్నారు. దీనివల్ల మోసగాళ్లు మరింత ధైర్యంగా నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు.

  • రాయదుర్గం ప్రాంతానికి చెందిన ఒక యువకుడు వాట్సప్ వీడియో కాల్‌కు స్పందించినప్పుడు ఒక ఘటన జరిగింది. అందులో ఒక మహిళ నగ్నంగా కనిపించి ఆ సంభాషణను రికార్డ్ చేసి రూ.3 లక్షలు వసూలు చేయడమే కాకుండా మరింత డబ్బు కోసం డిమాండ్ చేసింది. అతని ఆందోళనను గమనించిన తల్లిదండ్రులు నిలదీయడంతో అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది.

తీపి మాటలతో వలపు వల విసిరి : ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియా, డేటింగ్ యాప్‌లలో తమ ఫోన్ నంబర్లను ఉంచే వ్యక్తులను ఆకర్షించడానికి కొందరు తీపి మాటలతో వలపు వల విసురుతున్నారు. వారి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి తెలిసిన తర్వాత వారితో సన్నిహితంగా మెలిగేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఏకాంత క్షణాల్లో రహస్యంగా ఫొటోలు, వీడియోలను తీసి వాటిని ఉపయోగించి బాధితుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేయడానికి బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తున్నారని ఒక ఏసీపీ వివరించారు. స్వలింగ సంపర్కులైన పురుషులను మోసం చేయడానికి నకిలీ పేర్లు, ఫొటోలతో డేటింగ్ యాప్‌లలో నమోదు చేసుకునే ముఠాలను కూడా అధికారులు గుర్తించారు.

  • ఇటీవల ఓ 60 ఏళ్ల వ్యక్తి నుంచి రూ.లక్షలు వసూలు చేసిన ముఠా ఒకటి పోలీసులకు పట్టుబడింది. అంతేకాకుండా తమ జీవిత భాగస్వాములకు దూరమైన పురుషులు, మహిళలు కూడా మ్యాట్రిమోనియల్ వెబ్‌సైట్లు, డేటింగ్ యాప్‌లలో తోడు కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు తరచుగా ఈ మోసాలకు గురవుతున్నారు. ఈ ఏడాది హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి పోలీస్ కమిషనరేట్ల పరిధిలో హనీ-ట్రాప్, సెక్స్‌టార్షన్, డేటింగ్ యాప్ మోసాలకు గురైన సుమారు 110 మందికి సంబంధించిన ఫిర్యాదులు అందాయి.
  • యువతీ యవకులను కలిపే యాప్​లో చేరిన ఒక బాలిక కొంతకాలం తర్వాత ఆ మాటలకు ప్రభావితమైంది. ఎంతలా అంటే గ్రూప్​ అడ్మిన్​ చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని అనుసరించేంతగా మారింది. చివరికి నగ్న వీడియోలతో మాట్లాడుకునే స్థితికి చేరారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆ పరిస్థితిని గమనించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

ప్రేమ పేరుతో నమ్మించి లైంగిక దాడులు : గేమింగ్, కమ్యూనిటీ యాప్‌లలో ప్రేమ పేరుతో బాలికలు, యువతులను ఆకర్షించే మోసగాళ్లు, వారిని నాగ్‌పూర్, కోల్‌కతా, పుణె వంటి నగరాలకు వెళ్లేలా ఒత్తిడి చేస్తున్నారని ఇటీవలి పోలీసు దర్యాప్తులో తేలింది. మోసగాళ్లు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్, డేటింగ్ యాప్‌లలో నకిలీ ప్రొఫైల్స్​తో బాలికలు, యువతులను లక్ష్యంగా చేసుకుని 'ప్రేమ వల' విసురుతున్నారు. సరదాగా బయటకు వెళ్దామనే నెపంతో బాధితులను హోటళ్లు లేదా ఫామ్‌హౌస్‌లకు తీసుకెళ్లి ఆ తర్వాత లైంగిక దాడికి పాల్పడే ఘటనలు కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

సోషల్ మీడియా లేదా డేటింగ్ యాప్‌లలో అపరిచితులను నమ్మవద్దు. వారు ఒంటరితనాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, ప్రేమ పేరుతో దగ్గరై మోసాలకు పాల్పడతారు. వారు వ్యక్తిగత వివరాలను సేకరించి డబ్బు డిమాండ్ చేస్తారు. మార్ఫింగ్ చేసిన ఫొటోలు లేదా వీడియోలతో మిమ్మల్ని బ్లాక్‌మెయిల్ చేసినా, లేదా ఎవరైనా డబ్బు డిమాండ్ చేసినా, దయచేసి 112 లేదా 1930 నంబర్లకు కాల్ చేసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయండి. బాధితుల వివరాలు గోప్యంగా ఉంటాయి - వీసీ సజ్జనార్, హైదరాబాద్ సీపీ

హాయ్​ కన్నా అంటూ అమాంతం దోపిడీ - తియ్యని మాటలతో వలపు వల!

న్యూడ్​ కాల్స్​తో హనీ ట్రాప్ - నెల రోజుల్లోనే 20 మందికి పైగా బాధితులు

Last Updated : August 21, 2026 at 11:29 AM IST

TAGGED:

SCAMS USING THE WEB OF ROMANCE
HONEY TRAP SCAMS
CYBER CRIMES IN TELANGANA
వలపు వల విసురుతున్న మహిళలు
ONLINE ROMANCE SCAMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.