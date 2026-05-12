కాంక్రీట్ 'రెడీమిక్స్ సప్లై' పేరిట రూ. లక్షల్లో మోసం - కొత్తగా ఇల్లు నిర్మించేవారే టార్గెట్
ఇంటి యజమానులకు, మెటీరియల్ సప్లయర్లకు మధ్య ఓ మాయాజాలం - ఇద్దరి మధ్య డీల్ కుదిర్చి సైలెంట్గా లక్షల రూపాయలు మోసం - బాధితుని ఫిర్యాదతో వెలుగులోకి వచ్చిన ఉదంతం
Published : May 12, 2026 at 9:30 PM IST
Concrete Scam In Hyderabad : సాధారణంగా వ్యాపారం అనగానే పెట్టుబడి ఎంత ముఖ్యమో కస్టమర్ల మీద పెట్టుకునే నమ్మకం కూడా అంతే ముఖ్యం. సరిగ్గా ఆ నమ్మకాన్నే ఆయుధంగా మలచుకున్నాడో కేటుగాడు. రాత్రి పూట దొంగతనాలకు వెళ్లలేదు పట్టపగలే దర్జాగా లక్షల రూపాయలు దోచేశాడు. ఇటు భవన యజమానులకు అటు మెటీరియల్ సప్లయర్లకు మధ్య ఓ మాయాజాలం సృష్టించాడు. తాను యజమానిని కాకపోయినా ఓనర్ అవతారమెత్తి మోసాలకు పాల్పడ్డాడు. వినడానికి సినిమా స్టోరీలా ఉన్నా ఇది రియల్ క్రైమ్ స్టోరీ. ఇంతకీ ఆ కేటుగాడు వేసిన స్కెచ్ ఏంటి ? ఇద్దరి మధ్య డీల్ కుదిర్చి సైలెంట్గా లక్షల రూపాయలు ఎలా కొల్లగొట్టాడు ? చివరకు పోలీసులకు ఎలా చిక్కాడు ?
కాంక్రీట్ కావాలని ఆర్డర్ : రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్కు చెందిన చిల్లా సూర్య ప్రతాప్ రెడ్డి రెడీమిక్స్ కాంక్రీట్ వ్యాపారం చేస్తుంటాడు. మే 2న కమ్మరి రమేశ్ అలియాస్ విశాల్ అనే వ్యక్తి ఆయనకు ఫోన్ చేశాడు. కొత్తూరులో తాను ఓ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నానని దానికి కాంక్రీట్ కావాలని ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. మాటలు కలిపి తాను ఆ భవన యజమానినని నమ్మించాడు. అడ్వాన్స్గా రూ.50 వేలు చెల్లించి మిగతా రూ.4,23,000 పని పూర్తయ్యాక ఇస్తానని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు.
ఫోన్ చేసినా స్పందించకపోవడంతో అనుమానం : అగ్రిమెంట్ ప్రకారం సూర్య ప్రతాప్ రెడ్డి భవనానికి కాంక్రీట్ పని పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత మిగతా డబ్బుల కోసం విశాల్కు ఫోన్ చేయగా బ్యాంకు ద్వారా పంపిస్తానని చెప్పి ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ చేశాడు. ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేసినా స్పందించకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి భవనం వద్దకు వెళ్లిన ప్రతాప్ రెడ్డికి అసలు విషయం తెలిసి మైండ్ బ్లాంక్ అయింది. విశాల్ అసలు ఆ భవనం ఓనరే కాదని అసలు యజమాని దగ్గర కాంక్రీట్ పనికి సంబంధించిన పూర్తి డబ్బులు ముందే వసూలు చేసుకుని పరారయ్యాడని తెలిసి నిర్ఘాంతపోయాడు. బాధితుడు కొత్తూరు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఇళ్ల నిర్మాణాలు జరిగితే చాలు : సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు సుల్తాన్పూర్లోని బొమ్మన్ కుంటకు చెందిన విశాల్ భవన నిర్మాణ రంగంలో నష్టపోయాడు. ఎలాగైనా డబ్బు సంపాదించాలని ఈ తరహా మోసాలకు తెరలేపాడు. శేరిలింగంపల్లి మండలం రామచంద్రాపూర్కు చెందిన వేముల ప్రవీణ్ సహాయకుడిగా పెట్టుకున్నాడు. ఎక్కడైనా కొత్తగా ఇళ్ల నిర్మాణాలు జరిగితే చాలు ఇద్దరు కలిసి అక్కడికి వాలిపోయేవారు. సప్లయర్ల దగ్గర ఓనర్లలా బిల్డప్ ఇవ్వడం. ఓనర్ల దగ్గర సప్లయర్లలా డీల్ కుదుర్చుకోవడం. పని పూర్తవ్వగానే అసలు ఓనర్ దగ్గర మొత్తం డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకుని సప్లయర్లకు మాత్రం కుచ్చుటోపీ పెట్టడం వీళ్ల స్టైల్. ఇదే తరహాలో చేవెళ్ల, గజ్వేల్, చాంద్రాయణగుట్ట, గచ్చిబౌలి తదితర ప్రాంతాల్లో ఏకంగా రూ.16,50,000 వసూలు చేసి జల్సాలు చేశారు.
నిందితుల నుంచి రూ.2.39 లక్షలు స్వాధీనం : మే 8న ఇన్ముల్నర్వ గ్రామంలో మరో మోసానికి ప్లాన్ చేస్తుండగా పోలీసులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. నిందితుల నుంచి రూ.2.39 లక్షల నగదుతో పాటు ఓ ఎర్టిగా కారు, 4 స్మార్ట్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇల్లు కట్టుకునే యజమానులు, మెటీరియల్ సప్లయర్లు ఇలాంటి నయా మోసగాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
"ఈ కేసులో నిందితులు రెడీమిక్స్ సప్లై (ఆర్అండ్సీ) అంటూ బిల్డింగ్ నిర్మాణదారులవద్ద సొమ్ముతీసుకుంటారు. బిల్డింగ్ నిర్మిస్తున్నాము అని చెప్పి రెడీమిక్స్ సప్లై వారినుంచి మెటీరియల్ తీసుకుంటారు. నిజమైన ఆర్అండ్సీ వాళ్లకు రూ.50,000 ఇస్తారు. వారినుంచి రూ.5 లక్షల విలువ చేసే వస్తువులు ఆర్డర్ ఇస్తారు. బిల్డింగ్ సైట్ చూపిస్తారు. దీంతో ఆర్అండ్సీ వారు స్లాబ్ వరకు నిర్మాణం పూర్తి చేస్తారు. బిల్డింగ్ వారినుంచి రూ.5 లక్షలు వసూలు చేస్తారు. వీరు తీసుకున్న సొమ్మును ఆర్అండ్సీ ప్లాంట్ వారికి చెల్లించకుండా కాజేస్తారు" - శిరీష, షాద్ నగర్ జోన్ డీసీపీ
