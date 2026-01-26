ETV Bharat / state

జనవరి 26న రూ.26వేలకే కారు అమ్ముతానంటూ ఇన్​స్టాలో ప్రచారం - తీరా చూస్తే షాక్

రూ.26 వేలకే కారు విక్రయం అంటూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ప్రకటన - తెల్లవారుజామునే దుకాణానికి భారీగా వెళ్లిన స్థానికులు - కార్లు లేవని చెప్పిన వ్యాపారి రోషన్‌ - ఆగ్రహంతో దాడికి దిగిన కస్టమర్లు

case on old car dealer roshan
కార్ల వద్ద స్థానికుల నిరసన (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Police Case on Against Trust Cars Roshan in Mallapur : మోసపూరిత ప్రకటన చేసిన పాత కార్ల వ్యాపారిపై నాచారం పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లా మల్లాపూర్‌కు చెందిన రోషన్‌ రిపబ్లిక్‌ డే సందర్భంగా రూ.26 వేలకే తన వద్ద ఉన్న కార్లు అమ్ముతానని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ప్రకటించాడు. 50 కార్లను కేవలం రూ.26 వేలకే విక్రయిస్తానని ఆ వీడియోలో పేర్కొన్నాడు.

కార్లపై రాళ్లతో దాడి : దీంతో ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో వీడియో చూసిన వారు సోమవారం తెల్లవారుజామున పెద్ద ఎత్తున స్థానికులు ఆయన నిర్వహిస్తున్న షాపు వద్దకు వెళ్లారు. కేవలం 10 కార్లు మాత్రమే ఉండటం పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు రావడంతో రోషన్‌ ఒక్కసారిగా చేతులెత్తేశాడు. దీంతో మోసం చేశాడంటూ అక్కడున్న కార్లపై స్థానికులు రాళ్లతో దాడికి దిగారు. అనంతరం పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని వ్యాపారిపై కేసు నమోదు చేసి నాచారం పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలించారు.

జనవరి 26న రూ.26వేలకే కారు అమ్ముతానంటూ ఇన్​స్టాలో ప్రచారం - తీరా చూస్తే షాక్ (ETV)

"రూ.26 వేలకు కారు అమ్ముతున్నట్లు తెలుసుకుని ఉదయం 9 గంటలకు ఇక్కడికి వచ్చాం. కార్ల గురించి అడిగితే యజమాని రోషన్ ఇప్పటివరకు ఏం మాట్లాడటం లేదు. ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో 50 కార్లు ఉన్నాయని చెప్పాడు. ఇక్కడికి వస్తే అన్ని కార్లు లేవు. సుమారు 300 మంది ఇక్కడికి వచ్చారు. అసలు దీనికి రోషన్ బాధ్యత వహించడం లేదు" -స్థానికుడు

ట్రస్ట్​ కారు ఆఫీస్​ వద్ద ఉద్రిక్తత, పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు : అక్కడికి వచ్చిన కొంతమంది స్థానికులు కార్ల వ్యాపారి రోషన్​పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ట్రస్ట్​ కార్​ డౌన్​ డౌన్​ అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చామని ఇలా చేయడం ఎంతవరకు సరైందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు ట్రస్ట్​ కార్​ ఆఫీసు వద్దకు పెద్ద ఎత్తున చేరుకోవడంతో రోడ్డుపై ట్రాఫిక్​ సమస్య ఏర్పడింది. పోలీసులు వారిని సముదాయించే ప్రయత్నం చేసినా సమస్య కొలిక్కి రాలేదు. కొంతమంది ఆలేరు, మోత్కురు, ఆత్మకూరు తదితర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చామని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్ల కోసం నాలుగు రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇవాళ కారు కొందామని తెల్లవారుజామునే వచ్చినట్లు తెలిపారు.

"ఇలా చేయడం చాలా తప్పు తెలుసా. ఆయన చిట్టీలు వేస్తా అనడం లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడికి చాలా మంది వచ్చారు. ఎవరికని ఇస్తాడు కార్లు. ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి తెలుసా. అక్కడ ఉన్నయే 8 కార్లు. 50 అని చెప్పిండు కానీ అన్ని లేవు. మేం ఎలాంటి డబ్బులు ఇవ్వలేదు కానీ ఉదయం 5 గంటలకే వచ్చి కూర్చున్నాం. నేను చార్మినార్​ నుంచి వచ్చాను. ఇప్పుడు మాకు న్యాయం ఎలా చేస్తారు. నేను మా భార్య కారులో రాత్రి నుంచి కూర్చున్నాం" -చార్మినార్​ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి

సోషల్ మీడియాలో విరివిగా ప్రచారం : ఇలా సోషల్​ మీడియా ప్రచారం కల్పించి తీరా అక్కడికి వెళ్లి చూడగానే చెప్పిన తీరులో పరిస్థితులు లేకపోవడంతో చాలా మోసపోతున్నారు. ఇలాంటి వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్​ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వాటి పట్ల జాగ్రత్తలు వహించాలని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఒక వేళ ముందే డబ్బులు వసూలు చేసి ఉంటే ఎంత మంది మోసపోయి ఉండేవారోనని మరికొంత మంది ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా తక్కువ ధరకు వస్తున్నాయని ప్రజలు ఎటువంటి ఆలోచన చేయకుండా అలా ఎలా వెళ్తున్నారని విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి.

