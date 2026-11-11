సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసి రూ.147.79 కోట్ల రుణం - వైఎస్సార్సీపీ నేతపై మోసం కేసు
Fraud Case Registered on YSRCP Leader: నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ భూ అక్రమాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భూతనఖా మోసం ఆరోపణలపై పొదలకూరు స్టేషన్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై కేసు నమోదు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:41 PM IST
నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ భూ అక్రమాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసి తమ భూములను సెక్యూరిటీగా చూపిస్తూ రూ. 147.79 కోట్ల రుణం పొందారని బిజివేముల సురేంద్రనాథ్రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఉదయగిరి వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి మేకపాటి రాజగోపాల్రెడ్డిపై పొదలకూరు పోలీసు స్టేషన్లో కేసు నమోదు కాగా ఈ వ్యవహారం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు మండలం బ్రాహ్మణపల్లికి చెందిన సురేంద్రనాథ్ రెడ్డి, మేకపాటి రాజగోపాల్ రెడ్డి బంధువులు. సురేంద్రనాథ్ రెడ్డికి విశాఖపట్నం పరవాడ మండలం లంకెలపాలెంలో సర్వే నంబరు 174/3 బీ1లో 2.89 ఎకరాల భూమి ఉంది. రాజగోపాల్ రెడ్డి ఈ ఆస్తిపత్రాలను దొంగిలించి తమ గుర్తింపు కార్డులు, ఫోర్జరీ సంతకాలతో నెల్లూరు ట్రంక్ రోడ్డులోని బ్యాంకులో మిత్రా వీడీబీ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరిట రూ.147.79 కోట్ల రుణం పొందారని సురేంద్రనాథ్ రెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో తాకట్టు : తన ఆస్తిపత్రం చోరీకి గురైందని బెంగళూరు సిటీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులకు 2016లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. అదే ఏడాది నవంబరు 29న పొదలకూరు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో రాజగోపాల్ రెడ్డి ఈ పత్రాలు తాకట్టు పెట్టినట్లు గుర్తించానని అన్నారు. రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్లలో ఫొటోలు, సంతకాలు, వేలిముద్రలు ఫోర్జరీ చేశారని, చెల్లుబాటయ్యే జీపీఏ వివరాలు లేవని, చిరునామాల్లో తేడాలు ఉన్నాయని ఫిర్యాదుదారు పేర్కొన్నారు. ఈ తాకట్టు పత్రం ఆధారంగా సదరు కంపెనీ అనకాపల్లి కోర్టులో కేసు వేసిందని దీనివల్ల తన ఆస్తి హక్కులకు భంగం వాటిల్లుతోందని ఫిర్యాదులో సురేంద్ర పేర్కొన్నారు.
ఈ వ్యవహారంపై కేసు నమోదు చేసి ఒరిజినల్ బ్యాంకు, రిజిస్ట్రేషన్ రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకోవాలని సురేంద్రనాధ్రెడ్డి పోలీసులను కోరారు. సంతకాలు, బయోమెట్రిక్స్పై ఫోరెన్సిక్ పరీక్ష జరిపి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. దీంతో అక్టోబరు 30న పొదలకూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ కేసులో ఏ1గా మేకపాటి రాజగోపాల్రెడ్డి, ఏ2గా మేకపాటి శ్రీదేవి, ఏ3గా మేకపాటి అభిషేక్రెడ్డి, ఏ4గా మేకపాటి అభినవ్రెడ్డి, ఏ5గా పాపకన్ను ప్రభాకర్రెడ్డి, ఏ6గా రఘునాథన్లను చేర్చారు.
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