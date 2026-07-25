ఫైనాన్స్లో బండి తీసుకున్నారా? - కిస్తీలు లేటవుతున్నాయా? : ఈ మోసం గురించి తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
వాయిదాలు చెల్లించలేని బండ్ల యజమానులే లక్ష్యంగా ఏజెంట్ల మోసాలు - తాము సూచించిన వ్యక్తికే వాహనాన్ని అమ్మాలని వాహనదారులపై ఒత్తిడి - పలుచోట్ల బండి పోయిందని కేసు పెట్టించి బీమా సొమ్మూ కాజేత
Published : July 25, 2026 at 12:55 PM IST
Financier Agents Fraud With Selling Vehicles : హైదరాబాద్లోని చాంద్రాయణగుట్టలో నివసిస్తున్న ఓ ఉద్యోగి ప్రైవేట్ సంస్థలో పని చేస్తున్నాడు. ఇతడు కొన్ని నెలల కిందట ఓ ప్రైవేట్ ఫైనాన్షియర్ ఏజెంట్తో రూ.లక్ష రుణం తీసుకొని బైక్ను కొనుగోలు చేశాడు. తొలుత రెండు, మూడు నెలలు క్రమంగా వాయిదాలు చెల్లించాడు. కానీ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల రెండు నెలలు కిస్తీలు కట్టలేకపోయాడు. దీంతో ఫైనాన్స్ ఏజెంట్లు అతడి ఇంటికి వచ్చి వాయిదాల కోసం ఒత్తిడి పెంచారు.
బకాయిలు చెల్లించలేకపోతే తాము సూచించిన వారికి బైక్ను విక్రయించాలని బలవంతం చేశారు. మిగతా వాయిదాలు, కేసులు లేకుండా చేస్తామని మభ్యపెట్టారు. దీంతో మరో దారి లేక అతడు వారు చెప్పినట్టు బండిని అమ్మేశాడు. తర్వాత మళ్లీ ఫైనాన్స్ సంస్థ నుంచి నోటీసులు వస్తుండటంతో మోసపోయానని గ్రహించాడు.
ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ కోసం నాటకం : ఓల్డ్ సిటీ పరిధిలో తన వాహనం చోరీకి గురైందని ఓ బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసి విచారణ ప్రారంభించగా కొత్త కోణం వెలుగు చూసింది. ఆ వాహనం సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో విక్రయించినట్లు, ఓ ప్రైవేట్ ఫైనాన్షియర్ బీమా సొమ్ము కోసం ఇలా దొంగాట ఆడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ ఫైనాన్షియర్ నుంచి లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తులు, చెల్లింపుల లావాదేవీల వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.
వాహనాన్ని అద్దెకిస్తామని నమ్మించి అమ్మకం : నగరంలో ఇలా కొందరు ముఠాగా ఏర్పడి రుణాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి అమాయక ప్రజల నుంచి వ్యక్తిగత పత్రాలు సేకరిస్తున్నారు. వారి పేరుతో ఫైనాన్స్, బ్యాంకింగ్ సంస్థల సిబ్బంది సహకారంతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొంటున్నారు. వాటిని అద్దెకు అందించి తామే కిస్తీలు కడతామని ప్రజలను నమ్మిస్తున్నారు. రెండు, మూడు నెలలు సాఫీగా చెల్లించి, తర్వాత తక్కువ ధరకే విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. గతంలో ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడిన ముఠాను టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
'అయ్యో నా బండి పోయింది సార్' : కార్లు, బైకులు, ఆటోలు కొనుగోలు చేసే ముందు లోన్ తీసుకొని సక్రమంగా వాయిదాలు కట్టలేని వారిని ఏజెంట్లు బెదిరించి వాహనాలు లాక్కెళ్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం వాటిని రుణాలు అందించిన ఆయా బ్యాంకు, ఫైనాన్స్ సంస్థలకు అప్పగించాలి. అలా చేయకుండా సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. మిగతా కిస్తీలను రద్దు చేయిస్తామంటూ వాహనం చోరీకి గురైనట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయిస్తున్నారు. కేసు నమోదు కాగానే, బీమా సంస్థలకు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ కోసం దరఖాస్తు చేసి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
చెప్పినట్లు చేస్తే వాయిదా, కేసులుండవ్ : ప్రధానంగా వాహన కొనుగోలు కోసం రుణం తీసుకొని సకాలంలో వాయిదాలు చెల్లించని వారిని లక్ష్యంగా చేసుకొని పలువురు ఏజెంట్లు మోసాలకు తెగ బడుతున్నారు. వీరి దందా సులభంగా సాగేందుకు సోషల్ మీడియాలో సెకండ్ హ్యాండ్లో తక్కువ ధరకే కార్లు, బైకులు ఇప్పిస్తామని ప్రకటనలు కూడా గుప్పిస్తారు. కొనేందుకు ముందుకు వచ్చిన వారిని వాయిదాలు బకాయిపడిన వాహన యజమాని దగ్గరకు తీసుకెళ్తారు. తమ కస్టమర్కు వాహనం అమ్మితే కేసులు, వాయిదాలు లేకుండా వదిలేస్తామని వాహన యజమానికి భరోసా కల్పిస్తారు.
నగదు చేతికి రాగానే కనిపించరు : ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేని వాహన యజమాని గత్యంతరం లేక ఏజెంట్ల మాట విని వాహన తాళాలు అప్పగిస్తున్నారు. బండిని విక్రయించగా వచ్చిన నగదు చేతికి రాగానే ఏజెంట్లు ముఖం చాటేస్తున్నారు. కానీ ఫైనాన్స్ సంస్థల నుంచి మాత్రం మళ్లీ నోటీసులు వస్తుండటంతో మోసపోయినట్లు గ్రహించిన బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట భారీ మోసం - రూ. కోట్లు సేకరించి పరార్
రూ.లక్షలు వెచ్చించి ప్రజాసేవ - అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు : అసలు విషయం తెలిసి!