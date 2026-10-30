ఇల్లు కడుతున్నారా? - 'సిమెంట్' ఆఫర్లతో జర భద్రం!
Cement Price Fraud in Telangana : రాష్ట్రంలో కొందరు తక్కువ ధరకే సిమెంట్ ఇస్తామంటూ మధ్యవర్తులుగా నటించి మోసం చేస్తున్నారు. ఇల్లు, భవనాలు నిర్మించేవారు ఈ ముఠాల వలలో పడి నగదు నష్టపోతున్నారు.
Published : October 30, 2026 at 1:57 PM IST
పోలీసులు వివిధ రకాల సైబర్ మోసాలను అరికడుతూ నేరస్థులను పట్టుకుంటున్నప్పటికీ, కొందరు మోసగాళ్లు పోలీసులకు దొరక్కుండా కొత్త పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారు. గృహ నిర్మాణాల్లో ప్రధానంగా వినియోగించేది సిమెంటు. వారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి, కొత్తగా ఇళ్లు నిర్మించుకుంటున్న వ్యక్తులను గుర్తిస్తారు. తాము సిమెంట్ వ్యాపారులమని నమ్మబలికి, ఇంటి యజమానులను సంప్రదిస్తారు. మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన, బ్రాండెడ్ సిమెంట్ను సరఫరా చేస్తామని ఆశ చూపుతారు.
డబ్బు అందగానే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్
తక్కువ ధర చెప్పగానే ఆకర్షితులవుతున్న ఇంటి యజమానులు ఈ ఒప్పందానికి అంగీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ మోసగాళ్లు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తారు. వారు అసలైన సిమెంట్ డీలర్ వివరాలను సేకరించి, వారికి ఫోన్ చేసి కొన్ని సిమెంట్ బస్తాల కోసం ఆర్డర్ ఇస్తారు. అలాగే డెలివరీ చిరునామాను కూడా ఇస్తారు. సిమెంట్ బస్తాలు దింపుతున్న సమయంలోనే వారు ఇంటి యజమానిని నమ్మించి, యూపీఐ ద్వారా డబ్బును తమ ఖాతాలోకి బదిలీ చేయించుకుంటారు. డబ్బు అందిన వెంటనే వారు తమ ఫోన్లను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి అదృశ్యమవుతారు.
తక్కువ ధరకే సిమెంట్ బస్తా
నిర్మల్ గ్రామీణ మండలానికి చెందిన కౌట్ల (కె) గ్రామంలో ఒక వ్యక్తికి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. సాధారణంగా ఒక్కో సిమెంట్ బస్తా ధర రూ.310 ఉండగా తాము రూ. 260కే అందిస్తామని అవతలి వ్యక్తి చెప్పాడు. తక్కువ ధర చూసి ఆశపడిన ఇంటి యజమాని అందుకు అంగీకరించాడు. వెంటనే ఆ మోసగాడు స్థానిక సిమెంట్ డీలర్కు ఫోన్ చేసి కౌట్ల (కె) గ్రామానికి 250 సిమెంట్ బస్తాలను పంపమని ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. డీలర్ ట్రక్కులో సిమెంట్ బస్తాలను పంపాడు.
నగదు మధ్యవర్తుల ఖాతాల్లోకి
సిమెంట్ బస్తాలను దింపుతున్న సమయంలో మోసగాడు ఇంటి యజమానికి ఫోన్ చేసి రూ. 65,000ను ఫోన్పే ద్వారా బదిలీ చేయమని కోరాడు. యజమాని అలాగే చేశాడు. సిమెంట్ దింపడం పూర్తయ్యాక డీలర్ డబ్బు అడగగా, తాను ఇప్పటికే ఫోన్పే ద్వారా డబ్బు చెల్లించానని యజమాని చెప్పాడు. దీంతో ఆశ్చర్యపోయిన డీలర్ లావాదేవీ వివరాలను పరిశీలించాడు. డబ్బు వేరే వ్యక్తి ఖాతాలోకి వెళ్లినట్లు గుర్తించాడు. వెంటనే డీలర్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగానికి ఫిర్యాదు చేశాడు.
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