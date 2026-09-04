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ఎమిగ్రేషన్ చెక్ రిక్వైర్డ్ పాస్‌పోర్ట్ - ఇది ఉంటేనే గల్ఫ్​కు వెళ్లండి!

గల్ఫ్​ దేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ ఏజెంట్ల మోసాలు - అప్పులు చేసి వెళ్లి నకిలీ వీసాలతో జైలుపాలవుతున్న బాధితులు - హైదరాబాద్​లో 100పైగా నమోదైన కేసులు - ప్రధాన నిందితులపై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ

Fraud by Fake Agents To Gulf Countries
గల్ఫ్​ దేశాలకు పంపడానికి ఏంజెంట్ల మోసాలు (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2026 at 2:42 PM IST

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Fraud by Fake Agents To Gulf Countries : గల్ఫ్ దేశాల్లో పని చేయాలని ఆశించే చాలా మంది అరబ్ షేక్‌ల ఇళ్లు, కార్యాలయాలు లేదా ఆయిల్ కంపెనీలలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పే మధ్యవర్తులను నమ్మి మోసపోతుంటారు. ఈ మధ్యవర్తులు ఒక్కో వ్యక్తి దగ్గర రూ.60,000 నుంచి రూ.లక్ష వరకు వసూలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత అవసరమైన నకిలీ పత్రాలు, విమాన టిక్కెట్లను ఏర్పాటు చేసే పనిని మరో ఏజెంట్‌కు అప్పగిస్తారు. ఇప్పటికే ఉన్న వర్క్ పర్మిట్ వీసాలను సవరించి, బాధితుల పేర్లను చేర్చి వారికి ఇస్తారు.

బంధువులను కలుస్తున్నట్టు చెప్పాలని శిక్షణ : మొదట వారిని విజిట్ లేదా టూరిస్ట్ వీసాలపై దుబాయ్‌కి పంపుతారు. రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద భద్రతా తనిఖీలను దాటడానికి తాము బంధువులను కలుస్తున్నట్లు చెప్పాలని వారికి శిక్షణ ఇస్తారు. అక్కడి నుంచి వారు పని చేయాల్సిన దేశాలకు పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత వారి పాస్‌పోర్ట్‌లు, వీసాలు యజమానులు లేదా స్థానిక ఏజెంట్ల చేతుల్లోకి వెళ్లినవారు చాలా మంది నరకప్రాయమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. యజమానులు ఇచ్చే ఆహారంపై ఆధారపడుతూనే తమ సంపాదనను కుటుంబాలకు పంపుతుంటారు. అత్యంత దుర్భరమైన పని పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, బాధితులు తరచుగా సహాయం కోసం ఎంబసీలను ఆశ్రయిస్తుంటారు. వాస్తవానికి గల్ఫ్ కో-ఆపరేషన్ కౌన్సిల్ దేశాలలో ఉపాధి కోసం "ఎమిగ్రేషన్ చెక్ రిక్వైర్డ్" పాస్‌పోర్ట్ తప్పనిసరి. ఇది అక్కడికి వెళ్లే భారతీయులకు పూర్తి రక్షణను కల్పిస్తుంది. నిబంధనల ప్రకారం కార్మికులకు సరైన వేతనాలు, బీమా సౌకర్యం అందేలా చూస్తుంది.

నకిలీ వీసాలతో గల్ప్ దేశాలకు ప్రయాణం : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మహిళ ఉపాధి కోసం సౌదీ అరేబియా వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంది. అక్కడ సంపాదించిన డబ్బుతో తన ఇద్దరు కుమార్తెల వివాహాలు జరిపించాలని, సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఆమె ఆశించింది. ఇందుకోసం ఆమె తన నగలను తాకట్టు పెట్టి, ఒక ఏజెంట్‌కు రూ.70,000 చెల్లించి పాస్‌పోర్ట్, వీసా పొందారు. అయితే శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలోని ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు ఆమె పత్రాలను పరిశీలించగా, ఆమె నకిలీ వీసాతో ప్రయాణిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన మరో 20 మంది మహిళలతో కలిసి ఆమె నకిలీ పత్రాలతో గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్తున్నట్లు నిర్ధరణ అయింది. ఏజెంట్లు చేసిన మోసం వల్లే ఆమెకు ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. నకిలీ వీసాలు, ఫోర్జరీ పత్రాలతో గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తూ శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో పట్టుబడిన వారిలో గణనీయ సంఖ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన మహిళలే ఉన్నారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు ఆర్​జీఐఏ పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైన ఇలాంటి 100కు పైగా కేసులను దర్యాప్తు కోసం హైదరాబాద్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్​కు బదిలీ చేశారు.

నిందితులను గుర్తించడం ఒక సవాలు : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుంచి గల్ఫ్ దేశాలకు కార్మికులను పంపేందుకు వందలాది మంది ఏజెంట్లు పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో చాలా మంది వైఎస్ఆర్ కడప, రాయచోటి, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, హైదరాబాద్ ప్రాంతాలకు చెందినవారు. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాకు చెందిన జాహిద్ అనే కీలక బ్రోకర్ తన నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించి భారీ స్థాయిలో ఈ దందాలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆర్​జీఐఏ పోలీసులు ఇటీవల నమోదు చేసిన ఒక కేసులో ఇతనే ప్రధాన నిందితుడు. కొందరు ఏజెంట్లు తప్పుడు చిరునామాలను ఇవ్వడం, తాము వాడిన సిమ్ కార్డులను పారేయడం వంటి చర్యల వల్ల, ఇందులో ప్రమేయం ఉన్న అసలైన బ్రోకర్లను గుర్తించడం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. ఇటీవల నమోదైన కేసుల్లో గుర్తించిన ప్రధాన నిందితులపై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ఎమిగ్రేషన్ చెక్ రిక్వైర్డ్ పాస్‌పోర్ట్‌లు కలిగిన కార్మికులు, గుర్తింపు పొందిన రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా హైదరాబాద్‌లోని ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఎమిగ్రెంట్స్​ నుంచి ఇమిగ్రేషన్ క్లియరెన్స్ పొందాలని సూచించారు.

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TAGGED:

JOBS IN GULF
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