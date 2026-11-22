రాష్ట్రంలో ఏరోస్పేస్ రంగానికి భారీ ఊతం - రూ.4,000 కోట్ల పెట్టుబడికి 'సఫ్రాన్' ఆసక్తి
Aircraft Engines company investment telangana: ఫ్రెంచ్ విమాన ఇంజిన్ల తయారీ సంస్థ 'సఫ్రాన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్స్' తెలంగాణలో రూ.4,000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపుతోంది.
Published : November 22, 2026 at 11:09 AM IST
తెలంగాణలో సుమారు రూ.4,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఫ్రెంచ్ విమాన ఇంజిన్ల తయారీ సంస్థ సఫ్రాన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్స్ ఆసక్తి చూపుతోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఈ భారీ పెట్టుబడి ప్రతిపాదన కార్యరూపం దాల్చితే రాష్ట్రంలోని ఏరోస్పేస్, విమాన విడిభాగాల తయారీ రంగాలకు మరింత ఊతం లభించనుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వచ్చే నెలలో జరగనున్న 'ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్'లో ఈ పెట్టుబడికి సంబంధించి అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రి ఫ్రాన్స్ పర్యటనలో భాగంగా
ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఫ్రాన్స్ పర్యటనలో భాగంగా శనివారం ప్యారిస్ సమీపంలోని సఫ్రాన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్స్ తయారీ ప్లాంట్ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కంపెనీ సీనియర్ అధికారులతో సమావేశమై తెలంగాణలో పెట్టుబడి అవకాశాలు, కొత్త తయారీ యూనిట్ల ఏర్పాటుపై చర్చించారు. అనంతరం భట్టి విక్రమార్క ప్లాంట్ను సందర్శించి విమాన ఇంజిన్ విడి భాగాల తయారీ ప్రక్రియలను పరిశీలించారు.
విమాన తయారీ సంస్థలకు ఇంజిన్ల సరఫరా
బోయింగ్, ఎయిర్ బస్ వంటి అంతర్జాతీయ విమాన తయారీ సంస్థలకు ఇంజిన్లను సరఫరా చేసే సఫ్రాన్ వంటి ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీ తెలంగాణలో పెట్టుబడి పెట్టడం రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రగతికి ఒక కీలక పరిణామమని భట్టి వివరించారు. సఫ్రాన్ ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశం ఫలప్రదంగా సాగిందని తెలిపారు. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ సదస్సుకు పారిస్ నుంచి కంపెనీ ప్రతినిధి బృందాన్ని ఆహ్వానించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
మరింత విస్తరించడానికి సంస్థ ఆసక్తి
సఫ్రాన్ సంస్థ ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో లీప్ విమాన ఇంజిన్ల కోసం ఓ రొటేటింగ్ పార్ట్స్ తయారీ కేంద్రాన్ని, సఫ్రాన్ విద్యుత్ పరికరాల తయారీ యూనిట్ను, విమాన ఇంజిన్ల నిర్వహణ మరమ్మతుల కోసం ఒక లీప్ ఎంఆర్వో కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రంలో తమ తయారీ కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నామని కంపెనీ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. ఈ పర్యటనలో ఉప ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ కమిషనర్ నిఖిల్ చక్రవర్తి, సఫ్రాన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లారెంట్ మజౌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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