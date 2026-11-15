ఏపీ రైతులకు గుడ్న్యూస్ - ఇకపై 'FFS' యాప్తో ఎరువులన్నీ బుక్ చేసుకోవచ్చు
FFS App for AP Farmers : ఎరువులు, పురుగుల మందుల కొరత తీర్చేందుకు కేంద్రం ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ యాప్ను తీసుకొచ్చింది. ఏపీలో రబీ సీజన్ నుంచి ఇది అమల్లోకి రానుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:18 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 10:28 PM IST
సాంకేతికత అన్నదాతకు సరికొత్త వరంగా మారుతోంది. వ్యవసాయంలో పెట్టుబడి తర్వాత రైతులను ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య ఎరువులు, పురుగుల మందుల కొరత. ఇకపై రైతులు వాటి కోసం ఏ దిగులు చెందాల్సిన పనిలేదు. పక్కా నాణ్యతతో కావల్సినంత సరకు ఆన్లైన్లోనే నేరుగా అందుబాటులోకి రానుంది. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ స్థాయిలో ఒకే విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. 'ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్ సేల్' ( ఎఫ్ఎఫ్ఎస్) పేరిట దేశవ్యాప్తంగా రైతుల కోసం ఒక ప్రత్యేక యాప్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా అన్నదాతలందరికీ పారదర్శకంగా సంతృప్తికర సేవలు అందనున్నాయి. తెలంగాణ సహా మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ విధానం ఇప్పటికే విజయవంతంగా అమలవుతోంది.
అన్నదాతలకు గతంలో ఏటా ఎరువుల సరఫరా ప్రహసనంగా మారి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవి. ఎరువుల కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో నిలబడాల్సి వచ్చేది. కూటమి ప్రభుత్వం వీరి సమస్యలను గుర్తించి, 'ఏపీ ఎయిమ్స్' పేరిట ఒక యాప్ను రూపొందించి పక్కాగా పంపిణీ చేస్తోంది. దీంతో భూమి ఉన్న రైతులకు వారి వాస్తవ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఎరువులు సరఫరా అవుతున్నాయి. దీని వల్ల అక్రమ నిల్వలు, దుర్వినియోగానికి చాలా వరకు అడ్డుకట్ట పడింది.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 1.25 లక్షల మంది కర్షకులు ఈ యాప్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు 15,600 టన్నుల ఎరువులను పొందగలిగారు. ఏపీ ఎయిమ్స్ సత్ఫలితాలు ఇస్తున్నా యాప్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు యూరియా, డీఏపీ మాత్రమే అందజేస్తున్నారు. మిగతా రకాల కోసం అన్నదాతల ఇబ్బందులు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి. వీటి నివారణకు సైతం ఇప్పుడు రంగం సిద్ధమవుతోంది.
వ్యవసాయానికి అవసరమైన అన్ని రకాల ఎరువుల సరఫరాకు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. రబీ నుంచి అమల్లోకి రానున్న ఈ విధానంతో అన్నదాతలకు ఎంతో ఊరట లభించనుంది. దీని ద్వారా యూరియా, డీఏపీ తో పాటు పొటాషియం తదితర ఎరువులన్నీ ఆన్లైన్లో సరఫరా అవుతాయి. దీనికి తోడు ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్టిసైడ్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం (ఐఎఫ్ఎంఎస్)తో పురుగుమందులు సైతం ఆన్లైన్లో లభ్యమవుతోంది. కొత్త విధానంతో కర్షకులకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని నర్సీపట్నం మండల వ్యవసాయాధికారిణి విజయలక్ష్మి పేర్కొన్నారు. దీని ద్వారా ఇక నుంచి వీటి పూర్తి వివరాలు, సరకుల నిల్వ తదితర సమాచారమంతా దుకాణదారులు ఆన్లైన్లో పొందుపర్చిన అనంతరం వాటిని విక్రయించాల్సి ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
భారత్ విస్తార్ యాప్ - రైతులకు సాగులో ఏఐ సాయం