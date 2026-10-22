సెల్ఫీ మోజులో నలుగురి మృతి - శ్రీకాకుళం తీరంలో విషాదాంతమైన విహారయాత్ర
Srikakulam Beach Tragedy : దసరా సెలవుల్లో సరదాగా గడిపేందుకు సముద్ర తీరానికి వెళ్లిన యువతను సెల్ఫీ మోజు బలితీసుకుంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నలుగురు యువతీయువకులు సముద్రంలో గల్లంతై ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:37 AM IST
Srikakulam Beach Tragedy : ఎన్నో ఆశలతో ఉద్యోగ శిక్షణలో చేరిన ఆ యువతను మృత్యువు కబళించింది. దసరా పండుగ రోజు సరదాగా సముద్ర తీరానికి వెళ్లిన వారిని సెల్ఫీ మోజు బలితీసుకుంది. అలల తాకిడికి కొట్టుకుపోయి ముగ్గురు యువతులు, వారిని కాపాడేందుకు వెళ్లిన మరో యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ హృదయ విదారక ఘటన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. గల్లంతైన నలుగురి మృతదేహాలు లభ్యం కావడంతో వారి కుటుంబాల్లో తీరని శోకం మిగిలింది.
శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలోని కొత్తరోడ్డు వద్ద ఉన్న ఓ ప్రైవేట్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీలో వివిధ జిల్లాలకు చెందిన 125 మంది యువతీయువకులు శిక్షణ పొందుతున్నారు. దసరా సెలవులు రావడంతో వారిలో 100 మంది తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లిపోయారు. మిగిలిన 25 మంది స్థానికంగా ఉన్న వసతిగృహంలోనే ఉండిపోయారు. మంగళవారం పండుగ సెలవు కావడంతో వీరంతా కలిసి సరదాగా గడిపేందుకు శ్రీకాకుళం గ్రామీణ మండలం పెద్దగనగళ్లవానిపేట సముద్ర తీరానికి వెళ్లారు.
హెచ్చరికలు బేఖాతరు : వారు వెళ్లిన పెద్దగనగళ్లవానిపేట తీరంలోనే నాగావళి నది సముద్రంలో కలుస్తుంది. నదీసాగర సంగమ ప్రదేశం కావడంతో అక్కడ ప్రమాదకరమైన ఊబి ఉంటుంది. అందుకే ఆ ప్రాంతాన్ని నిషేధిత ప్రాంతంగా ప్రకటిస్తూ పోలీసులు ఇప్పటికే హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. అయినప్పటికీ ఆ యువత అవేమీ గమనించకుండా ఆ ప్రమాదకర ప్రాంతంలోకి వెళ్లారు. విజయనగరం జిల్లా గజపతినగరం మండలం కెంగువకు చెందిన కొండల మాధవి (19), రామభద్రాపురానికి చెందిన గొల్లపల్లి పావని (19), పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలం మావుడికి చెందిన మర్రి మహి (18) ఆ సంగమ ప్రదేశంలోకి వెళ్లారు. ముగ్గురు యువతులు సెల్ఫీలు దిగుతుండగా అకస్మాత్తుగా ఊబిలో కూరుకుపోయారు. అదే సమయంలో సముద్రం నుంచి భారీ కెరటాలు రావడంతో ఆ ఉద్ధృతికి ముగ్గురూ కొట్టుకుపోయారు.
కాపాడబోయి విగతజీవిగా : యువతులు మునిగిపోతుండటం గమనించిన తోటి మిత్రుడు విక్రమ్ వారిని రక్షించేందుకు సాహసించాడు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వీరఘట్టం మండలం కుంభిడి పంచాయతీ వంకలగెడ్డకు చెందిన బిడ్డిక విక్రమ్ (22) ప్రాణాలకు తెగించి నీటిలోకి దూకాడు. అయితే అలల ఉద్ధృతికి అతడు కూడా నీటిలో మునిగిపోయాడు. ముగ్గురు యువతులతో పాటు విక్రమ్ కూడా సముద్రంలో గల్లంతయ్యాడు.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మంగళవారం సాయంత్రానికి మహి, పావని మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. చీకటి పడటంతో గాలింపు నిలిపివేసి బుధవారం ఉదయం మళ్లీ ప్రారంభించారు. బుధవారం కుందువానిపేట తీరం వద్ద విక్రమ్, మాధవి మృతదేహాలు దొరికాయి. మృతదేహాలను శ్రీకాకుళం సర్వజనాసుపత్రికి తరలించి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. అనంతరం కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్న కుటుంబ సభ్యులకు మృతదేహాలను అప్పగించారు. చేతికొచ్చిన పిల్లలు విగతజీవులుగా మారడంతో ఆయా గ్రామాల్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
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