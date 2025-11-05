కర్ణాటకలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు తెలంగాణ వాసులు మృతి
కర్ణాటకలోని హల్లిఖేడ్లో వ్యాను, కారు ఢీకొని ప్రమాదం - ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి, మరో వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలు - మృతులు నవీన్ (40), నాగరాజు (40), రాచప్ప (45), కాశీనాథ్ (60)గా గుర్తింపు
Published : November 5, 2025 at 11:02 AM IST
Road Accident In Karnataka : కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హల్లిఖేడ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వ్యాను, కారు ఢీకొన్న ఈ ఘటనలో నలుగురు తెలంగాణ ప్రాంత వాసులు మృతి చెందారు. మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మృతులను సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ మండలం జగన్నాథ్పూర్ గ్రామానికి చెందిన వారుగా గుర్తించారు. అందులో నవీన్ (40), రాచప్ప (45), కాశీనాథ్ (60), నాగరాజు (40) ఉన్నారు. వీరంతా గణగాపూర్ దత్తాత్రేయ ఆలయానికి కారులో వెళ్లి, తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రమాద తీవ్రతకు కారు ముందు భాగం తీవ్రంగా నుజ్జునుజ్జయింది.
