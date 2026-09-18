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ప్రమాదకర స్థితిలో ఒరిగిన భవనం - భయాందోళనలో స్థానికులు

హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో ఓ నాలుగంతస్తుల భవనం ఓ వైపునకు ఒరిగింది. దీంతో భవనం ఏ క్షణంలో కూలుతుందోనన్న భయాందోళనలో స్థానికులు ఉన్నారు. భవనాన్ని పరిశీలించిన మున్సిపల్ అధికారులు కూల్చివేతకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Building Has Tilted at Gachibowli Hyderabad
ప్రమాదకర స్థితిలో ఒరిగిన భవనం - భయాందోళనలో స్థానికులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 1:50 PM IST

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Building Has Tilted at Gachibowli Hyderabad : హైదరాబాద్​ గచ్చిబౌలి గోపన్‌పల్లిలోని ఓ నాలుగంతస్తుల భవనం ఒకవైపునకు ప్రమాదకరంగా ఒరిగింది. 40 నుంచి 50 గజాల స్థలంలో ఈ నాలుగంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించారు. భవనం ఏ క్షణంలో కూలుతుందోనన్న భయాందోళనలో స్థానికులు ఉన్నారు. పక్కకు ఒరిగిన భవనాన్ని అధికారులు పరిశీలించారు. ఈ భవనం కూల్చివేతకు మున్సిపల్ అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ప్రమాదం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.

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BUILDING HAS TILTED IN HYDERABAD
BUILDING TILTED AT GOPANPALLY HYD
గచ్చిబౌలిలో ఒరిగిన భవనం
BUILDING HAS TILTED IN GACHIBOWLI

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