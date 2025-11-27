ETV Bharat / state

వీళ్లు పోలీసులేనా? - అక్రమంగా డబ్బు సంపాదనకు విలువలనే వదిలేశారు కదా!

నెల రోజుల వ్యవధిలో నలుగురు పోలీసులపై వేటు - యూనిఫాంను అడ్డుపెట్టుకుని అక్రమాలు - డబ్బు సంపాదనే లక్ష్యంగా తప్పుడు పద్ధతుల్లో కొందరు పోలీసులు

Recent Police Suspension Reasons
Recent Police Suspension Reasons (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Recent Police Suspension Reasons : ప్రతి ఒక్కరికీ చిన్నప్పటి నుంచి పోలీసు ఉద్యోగం (ఒంటిపై ఖాకీ యూనిఫాం) అనేది ఓ కల. ఆ కలను నేర్చుకోవడానికి రాయింబవళ్లు ఎంతో శ్రమించి చివరకు వారు అనుకున్న ఖాకీ ఉద్యోగం(పోలీసు) పొందుతారు. అది ఐపీఎస్​ అవ్వనీ, కానిస్టేబుల్​ అవ్వని ఏదో ఒకటి సాధించి ఇంట్లో వాళ్లను సంతోషింపజేస్తారు. ఆ తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరాక మన ఒంటి మీద ఖాకీ యూనిఫాం ఉంది కదానని కొంత మంది విర్రవీగుతూ ఉంటారు. మరికొందరు పోలీసును కదా నేను ఏం చేసినా చెల్లుతుందని చెప్పి అక్రమాలకు పాల్పడుతుంటారు.

యూనిఫాంను అడ్డుపెట్టుకొని డబ్బు సంపాదన : కొందరు అక్రమ మార్గాల్లో డబ్బు ఎలా సంపాదించాలని ఆలోచించి యూనిఫాంను అడ్డుపెట్టుకొని కేసుల్లో ముద్దాయిలను తప్పిస్తూ ఉంటారు. డబ్బుపై ఆశ పెరిగి, బెట్టింగ్​ వంటి వాటికి అలవాటు పడి తప్పుడు మార్గాలను సృష్టించుకుంటున్న పోలీసులు కొంతమందే అయినా, వారి తీరు మాత్రం అందరిపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సమాజానికి మంచి చేయాల్సిన పోలీసే ఇలా అక్రమ మార్గంలో సంపాదించడం ఏంటని?, భవిష్యత్తు తరానికి ఏం సందేశం ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు? అని ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి.

డబ్బే లక్ష్యంగా తప్పుడు పద్ధతుల్లో : జల్సాలు, ఆస్తుల సంపాదన లక్ష్యంగా తప్పుడు పద్ధతుల్లో వెళ్తున్నారు. బెట్టింగ్‌కు అలవాటైన అంబర్‌పేట్‌ ఎస్సై భానుప్రకాశ్‌రెడ్డి రికవరీ చేసిన బంగారం, సర్వీస్‌ రివాల్వర్‌ తాకట్టు పెట్టాడు. టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించినా పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పినట్టు సమాచారం. కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్‌ చేశారు. ఇటీవల ఆర్థిక నేరస్థుడు ఉప్పలపాటి సతీష్‌ తప్పించుకునేందుకు సహకరించిన టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఎస్సై శ్రీకాంత్‌ సస్పెన్షన్‌కు గురయ్యాడు.

నెల వ్యవధిలో ఒక ఇన్‌స్పెక్టర్, ముగ్గురు ఎస్సైలపై సస్పెన్షన్‌ వేటు పడటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన ఒక ఏసీపీని హెడ్‌క్వార్టర్‌కు ఎటాచ్‌ చేశారు. మరో నలుగురు ఇన్‌స్పెక్టర్లు, ఇద్దరు ఏసీపీలు, కొందరు ఎస్సైలు, కానిస్టేబుళ్లపై ఆరోపణలు రావటంతో విచారణకు ఆదేశించినట్టు సమాచారం. సహచరులపై వేటు పడుతున్నా కొందరి తీరు మారట్లేదు.

ఎవరి లెక్కలు వారివే :

  • దక్షిణ మండలంలో ఒక ఇన్​స్పెక్టర్​ ఇటీవల ఓ మహిళ మృతి కేసులో బాధితులను భయపెట్టి రాజీ చేయడంతో చర్చనీయాంశంగా మారింది. గతంలో ఇక్కడ పనిచేసిన ఇద్దరు ఎస్​హెచ్​వోలు అవినీతి ఆరోపణలు రావడంతో బదిలీపై వెళ్లారు.
  • తూర్పు మండలంలోని రెండు పోలీస్​ స్టేషన్లో ఎన్​హెచ్​వోల ఉదాసీనతతో ఎస్సైలు, కానిస్టేబుళ్లు సరిగా పని చేయడం లేదు. రికవరీ డబ్బును పంచుకుంటున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి.
  • హెడ్​కానిస్టేబుల్​, కానిస్టేబుల్ మర్దన కేంద్రాల్లో తనిఖీల పేరిట రూ.5 నుంచి 10 వేలు వసూలు చేస్తున్నారు.
  • ఉత్తరమండలంలోని ఒక స్టేషన్​లో బాధితుల ఫిర్యాదును పట్టించుకోకుండా నిందితులకు సహకరించినట్టు ఎస్సైపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇతడు గ్రూప్​-2 ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు. బాధితుడు సీపీ సజ్జనార్​ను కలవడంతో కేసును తిరిగి దర్యాప్తు చేయాలని ఆదేశించారు.

పోలీస్ శాఖలో పెరుగుతున్న ఈ అవినీతి మరకలున్న వ్యక్తులను కట్టడి చేసే పనిలో పోలీస్ బాస్​లు ఉన్నారు.

