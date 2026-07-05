ఏలూరు జిల్లాలో విషాదం - రైలు ఢీకొని నలుగురి మృతి
చేబ్రోలు స్టేషన్ సమీపంలో రైలు ఢీకొని నలుగురు మృతి - మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు, యువకుడు ఆత్మహత్య లేదా ప్రమాదమా అనే కోణంలో పోలీసుల దర్యాప్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 9:06 AM IST
Chebrolu Train Incident : ఏలూరు జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఉంగుటూరు మండలంలో చేబ్రోలు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో శనివారం రాత్రి రైలు ఢీకొని నలుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఒక పురుషుడు, ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు. చర్లపల్లి నుంచి షాలిమార్ వెళ్తున్న ప్రత్యేక రైలు వీరిని ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రతకు మృతదేహాలు ఛిద్రమవడంతో గుర్తు పట్టలేని విధంగా ఉన్నాయి. సమాచారం అందుకున్న తాడేపల్లిగూడెం జీఆర్పీ పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పరిశీలించారు.
వీరు ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉండొచ్చని, ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారై ఉంటారని రైల్వే పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మృతుల వయసు 30 నుంచి 35 ఏళ్లు ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఓ మహిళా మృతదేహం వద్ద లభించిన ఏటీఎం కార్డుపై షేక్ హసీనా అని ఉంది. మరో మహిళ వద్ద తాడేపల్లిగూడెం ఆర్టీసీ డిపోలో బైక్ పార్క్ చేసిన రసీదు గుర్తించారు. ఘటనా స్థలిలో రెండు ఫోన్లు లభించినప్పటికీ అవి ధ్వంసమయ్యాయి. వాటి సిమ్కార్డులు వేరే సెల్ఫోన్లో వేసి మృతులు ఎవరనేది ఆరా తీస్తున్నారు. మృతదేహాలను తాడేపల్లిగూడెం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించామని జీఆర్పీ ఎస్ఐ అప్పారావు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.