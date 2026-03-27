ETV Bharat / state

కర్నూలు జిల్లాలో విషాదం - తుంగభద్ర నదిలో స్నానానికి దిగి నలుగురు మృతి

కోసిగి మండలం ఆర్డీఎస్ ఆనకట్ట వద్ద స్నానానికి దిగి నలుగురు మృతి - మృతుల్లో ఇద్దరు మహిళలు, ఇద్దరు పురుషులు - కందుకూరులో బంధువుల పెళ్లికి వచ్చిన 15 మంది

Four People Died in Tungabhadra River
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 5:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Four People Died in Tungabhadra River : కర్నూలు జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కోసిగి మండలం ఆర్డీఎస్ వద్ద తుంగభద్ర నదిలో స్నానానికి దిగి నలుగురు మృతి చెందారు. కర్నాటక రాష్ట్రం మాన్వి తాలూకా కురిడి గ్రామానికి చెందిన 15 మంది రెండు రోజుల క్రితం కందుకూరు గ్రామానికి ఓ పెళ్లిలో పాల్గొనేందుకు వచ్చారు. సమీపంలోనే ఉన్న తుంగభద్ర నదికి వీరంతా స్నానానికి వెళ్లారు. నదిలో దిగిన నలుగురు ఈత రాకపోవడంతో నీటమునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ఇద్దరు మహిళలు, ఇద్దరు పురుషులు ఉన్నారు.

పండగ పూట విషాదం- వేర్వేరు ఘటనల్లో 30 మంది మృతి

TAGGED:

PEOPLE DIED AT TUNGABHADRA RIVER
FOUR PEOPLE DIED IN TUNGABHADRA
FOUR PEOPLE DIED IN KOSIGI MANDAL
తుంగభద్ర నదిలో నలుగురు మృతి
FOUR PEOPLE DIED IN KURNOOL DIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.