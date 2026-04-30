మన్యం జిల్లా ఘాట్రోడ్లో ఆటో బోల్తా - నలుగురు మృతి
మన్యం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, నలుగురు మృతి - పాలకొండ నుంచి సీతంపేట వెళ్లే ఘాట్రోడ్లో ఆటో బోల్తా - ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి, మరో 9 మందికి గాయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 9:48 PM IST
Road Accident in Manyam District : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పాలకొండ నుంచి సీతంపేట వెళ్లే మార్గంలోని ఘాట్ రోడ్డులో ఓ ఆటో బోల్తా పడిన ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు. ఐదుగురు చిన్నారులు సహా తొమ్మిదిమందికి గాయాలయ్యాయి. బొబ్బిలి నుంచి పార్వతీపురం వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. క్షతగాత్రులకు పాలకొండ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
మృతులను డ్రైవర్ రమణ, ప్రయాణికులు లక్ష్మి, శాంతి, శ్రావణిలుగా గుర్తించారు. వారిని సీతంపేట ఏజెన్సీకి చెందిన గిరిజనులుగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. గాయపడినవారికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అదేవిధంగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని జిల్లా ఎస్పీ ఎస్.వి.మాధవ్ రెడ్డి పరామర్శించారు. వారికి అందిస్తున్న చికిత్స కోసం వైద్యులని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు మృతి : ఇదే జిల్లాలో మరో రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలో ఓ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు మృతి చెందారు. పార్వతీపురం వైకేఎం కాలనీ వద్ద బైకును బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో రామభద్రపురం మండలం నాయుడువలస స్కూల్ హెచ్ఎం రెడ్డి వేణు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బొబ్బిలి నుంచి పార్వతీపురం వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
మరికొన్ని ఘటనలు : శ్రీకాకుళం జిల్లా అల్లుఖోల గ్రామం హరి సాగరం చెరువు వద్ద ఆటో బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు గాయపడ్డారు. ప్రమాద సమయంలో ఆటోలో తొమ్మిది మంది ప్రయాణిస్తున్నట్టు సమాచారం. క్షతగాత్రులను పలాస ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు..
కర్నూలు జిల్లా చెన్నమ్మ సర్కిల్ వద్ద జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ట్రాక్టర్ను, ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు వెనుక వైపు నుంచి ఢీకొట్టింది. ట్రాక్టర్ బోల్తా పడడంతో అందులో ఉన్న తండ్రి కుమారులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆసుపత్రి తరలించారు. బస్సులో ఉన్న వారికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని తెలిపారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడూరులో హుబ్లీ తిరుపతి ప్యాసింజర్ ట్రైన్పై గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతి చెందాడు. రైల్వే అధికారులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని కిందకి దించారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరాజుపేట స్టేషన్ దాటిన తర్వాత ట్రైన్ పై భాగంలో మంటలు కనిపించాయని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ ట్రైన్ వేగాన్ని తగ్గించినప్పటికీ దట్టమైన మబ్బు కారణంగా ఏమీ కనిపించలేదని తెలిపారు. ఇంజన్ నుంచి మూడో బోగీ పైభాగంలో ఒక వ్యక్తి మృతదేహం కనిపించిందని లోకో ఫైలట్ తెలిపాడు. ఈ ఘటనపై రైల్వే అధికారులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
