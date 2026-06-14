కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా - నలుగురు మృతి
కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా - వేడుక కోసం వచ్చి నదిలో విహారయాత్రకు వెళ్లిన ఘటన విషాదాంతం - ముగ్గురు చిన్నారులు సహా మరో వ్యక్తి మృతి - ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలో ఘటన
Published : June 14, 2026 at 5:48 PM IST
Boat Capsizes In Krishna River In Palnadu AP : ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలోని కోనూరు ప్రాంతంలో విషాధ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా పడటంతో నలుగురు మృతి చెందారు. ఈ మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులతో పాటు మరో వ్యక్తి ఉన్నారు. మృతులను కొనత చైతన్య (28), బత్తుల కార్తీక్ (12), గంధం సైనీ (10), గంధం సంధ్య (9)గా పోలీసులు గుర్తించారు.
కృష్ణా నదిలో విహారయాత్రకు వెళ్లి : పల్నాడు జిల్లా అచ్చంపేట మండలం కోనూరు వద్ద ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. కోనూరులో శుభకార్యానికి 10 మంది బంధువులు వచ్చారు. ఆపై వీరంతా కృష్ణా నదిలో విహారయాత్రకు వెళ్లారు. పడవ బోల్తాపడటంతో 10 మంది బంధువులు నదిలో పడిపోయారు. స్థానికులు గమనించి నదిలో పడిపోయిన ఆరుగురిని కాపాడారు. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.