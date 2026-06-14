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కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా - నలుగురు మృతి

కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా - వేడుక కోసం వచ్చి నదిలో విహారయాత్రకు వెళ్లిన ఘటన విషాదాంతం - ముగ్గురు చిన్నారులు సహా మరో వ్యక్తి మృతి - ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలో ఘటన

Boat Capsizes In Krishna River In Palnadu AP
Boat Capsizes In Krishna River In Palnadu AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 5:48 PM IST

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Boat Capsizes In Krishna River In Palnadu AP : ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలోని కోనూరు ప్రాంతంలో విషాధ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా పడటంతో నలుగురు మృతి చెందారు. ఈ మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులతో పాటు మరో వ్యక్తి ఉన్నారు. మృతులను కొనత చైతన్య (28), బత్తుల కార్తీక్‌ (12), గంధం సైనీ (10), గంధం సంధ్య (9)గా పోలీసులు గుర్తించారు.

కృష్ణా నదిలో విహారయాత్రకు వెళ్లి : పల్నాడు జిల్లా అచ్చంపేట మండలం కోనూరు వద్ద ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. కోనూరులో శుభకార్యానికి 10 మంది బంధువులు వచ్చారు. ఆపై వీరంతా కృష్ణా నదిలో విహారయాత్రకు వెళ్లారు. పడవ బోల్తాపడటంతో 10 మంది బంధువులు నదిలో పడిపోయారు. స్థానికులు గమనించి నదిలో పడిపోయిన ఆరుగురిని కాపాడారు. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.

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BOAT CAPSIZES IN KONURU
BOAT CAPSIZES IN PALNADU AP
కృష్ణా నదిలో పడవ బోల్తా
4 PEOPLE DIED IN KRISHNA RIVER
BOAT CAPSIZES IN KRISHNA RIVER

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