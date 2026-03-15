పుంగనూరులో విషాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురి మృతి

రాత్రంతా ఆన్‌లో బైక్‌ ఇంజిన్‌ - పొగ పీల్చి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురి మృతి

Four people die after inhaling carbon monoxide from a bike in Punganur
Four people die after inhaling carbon monoxide from a bike in Punganur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 11:31 AM IST

Updated : March 15, 2026 at 11:47 AM IST

Four Die After Inhaling Bike Exhaust Fumes in Punganur : అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరులో విషాదం చోటుచేసుకుంది. బైక్‌ నుంచి వచ్చే పొగ పీల్చి నలుగురు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందారు.

పుంగనూరు త్యాగరాజవీధిలో మురళీ కుటుంబం నివాసం ఉంటోంది. స్థానికంగా బార్బర్‌ షాపు నిర్వహించే మురళీ నిన్న తన బైక్‌ రిపేరు చేయించారు. బండికి బోర్‌ చేయించినందున రాత్రంతా ఆన్‌లో ఉంచాలని మెకానిక్‌ సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత బైక్‌ను రాత్రంతా ఆన్‌లో ఉంచారు. ఇంట్లో కింద గదిలో బైకు ఉంచిన గదిలోనే మురళీ తండ్రి రామచంద్ర, మురళీ కుమారుడు, ఇద్దరు కవల పిల్లలు నిద్రించారు. మురళీతో పాటు భార్య ఇంట్లోని పైగదిలో నిద్రించారు.

బైక్‌ ఉంచిన గదిలో ఎలాంటి కిటీకీలు కూడా లేవు. రాత్రంతా బైక్‌ ఆన్‌లోనే ఉంచడంతో గది అంతా పొగ కమ్మేసి ఊపిరాడక రామచంద్ర, ఆతని మనవడు, ఇద్దరు మనవరాళ్లు చనిపోయారు. ఉదయం నిద్రలేచిన మురళీ గది తలుపులు తెరిచి చూసే సరికి అందరు చనిపోయి ఉన్నారు. కుటుంబంలో నలుగురు మృతి చెందడంతో పుంగనూరు త్యాగరాజవీధిలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల రోధనలు మిన్నంటాయి. ఊపిరాడకనే నలుగురు చనిపోయినట్లు తెలుస్తోందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధరించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం: త్యాగరాజు వీధికి చెందిన మురళి, రేవతి భార్యాభర్తలు. ఆయనకు తండ్రి రామచంద్రయ్య, కుమారుడు కార్తీక్, కవల కుమార్తెలు చరిత, చందన ఉన్నారు. మురళి శనివారం తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని మెకానిక్ వద్ద మరమ్మత్తు చేయించాడు. ఇంజిన్ సమస్య ఉండటంతో బోర్ చేయించిన అనంతరం బైక్​ను ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. రాత్రంతా బైక్ స్టార్టింగ్​లో ఉంచాలని మెకానిక్ చెప్పడంతో ఇంట్లో తలుపులు వేసి ఇంజిన్​ను ఆన్ చేశాడు.

శనివారం రాత్రి తండ్రి, మనవడు, మనవరాళ్లు ఇంట్లో నిద్రించగా మురళి, రేవతి ఇంటి పైన గదిలో పడుకున్నారు. ఇల్లు ఇరుకుగా ఉండటం, మరోవైపు గాలి బయటకు వెళ్లే వీలు లేకపోవడంతో రాత్రంతా బైక్ నుంచి వెలువడిన పొగ గదిలో వ్యాపించింది. దీంతో తాత, మనవడు, మనవరాళ్లు ఆ పొగ పీల్చి మృతి చెందారు. ఇంటి పైన గదిలో నిద్రించడంతో మురళి, రేవతి ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. పిల్లల మృతితో తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు.

Last Updated : March 15, 2026 at 11:47 AM IST

