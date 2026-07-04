పురమిత్ర యాప్లో నాలుగు కొత్త ఫీచర్లు - మున్సిపల్ సేవలు వేగంగా అందేలా ఏర్పాట్లు
పట్టణ ప్రజలకు మరింత వేగవంతమైన సేవలు - ఒక కాలనీలో ఒకే సమస్య ఉంటే ఆర్డబ్ల్యూఏ ప్రతినిధి తరఫున ఒకే ఫిర్యాదు నమోదు చేసే అవకాశం - ప్రజాదరణ పొందిన పురమిత్ర యాప్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 10:26 AM IST
Four New Features In The Puramitra App : పట్టణ ప్రాంత ప్రజలకు మరింత వేగవంతంగా, పారదర్శకంగా పౌర సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం పురమిత్ర యాప్లో నాలుగు కీలకమైన కొత్త ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ పొందిన ఈ యాప్ను మరింత సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో 'సేవ్ మై ప్రాపర్టీ', రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ల (ఆర్డబ్ల్యూఏ) ఇంటిగ్రేషన్, సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్ మాడ్యూల్, సోషల్ మీడియా ఇంటిగ్రేషన్ వంటి సదుపాయాలను ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఈ మార్పులతో పురమిత్ర యాప్ను కేవలం ఫిర్యాదుల నమోదు వేదికగా కాకుండా సమగ్ర పౌర సేవల డిజిటల్ ప్లాట్ఫారంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
ప్రజాదరణ పొందిన పురమిత్ర యాప్ : డివిజన్లు, వార్డుల్లో పారిశుద్ధ్యం, వీధి దీపాలు, రోడ్లు, డ్రైనేజీ వంటి పౌర సమస్యలను ప్రజలు నేరుగా మున్సిపల్ అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం గత ఏడాది మార్చి 16న పురమిత్ర యాప్ను ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని 123 పురపాలక సంస్థలు, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల పరిధిలో 18.44 లక్షల మంది ఈ యాప్ను తమ మొబైల్ ఫోన్లలో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. యాప్ ద్వారా ఇప్పటివరకు నమోదైన 1.45 లక్షల ఫిర్యాదుల్లో 98 శాతం సమస్యలను పరిష్కరించినట్లు అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. యాప్ పనితీరును సమీక్షించిన ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసేలా సాంకేతికంగా మరిన్ని సౌకర్యాలను జోడిస్తోంది.
కొత్తగా ప్రవేశపెడుతున్న 'సేవ్ మై ప్రాపర్టీ' ఫీచర్ ద్వారా ఇళ్ల యజమానులు లేదా అద్దెకు నివసించే వారు తమ ఇంటి వివరాలను ఒకసారి మాత్రమే యాప్లో నమోదు చేస్తే సరిపోతుంది. అనంతరం ఎలాంటి ఫిర్యాదు చేసినా ప్రతిసారి ఇంటి చిరునామా నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీంతో ఫిర్యాదుల నమోదు ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం అవుతుంది. అలాగే మున్సిపల్ సిబ్బంది సంబంధిత ప్రదేశాన్ని సులభంగా గుర్తించి సమస్యను త్వరితగతిన పరిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఆర్డబ్ల్యూఏ ఇంటిగ్రేషన్తో ఒకే సమస్యకు ఒకే ఫిర్యాదు : కాలనీల్లో ఒకే సమస్యపై పలువురు నివాసితులు విడివిడిగా ఫిర్యాదులు చేయడం వల్ల వ్యవస్థపై అనవసర భారం పడుతోంది. ఈ సమస్యను నివారించేందుకు రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లను (ఆర్డబ్ల్యూఏలు) పురమిత్ర యాప్తో అనుసంధానం చేస్తున్నారు. ఇకపై ఒక కాలనీలో ఒకే సమస్య ఉంటే ఆర్డబ్ల్యూఏ ప్రతినిధి తరఫున ఒకే ఫిర్యాదు నమోదు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ఫిర్యాదుల పునరావృతం తగ్గడంతో పాటు సమస్యల పరిష్కార ప్రక్రియ మరింత సమర్థవంతంగా సాగనుంది.
ప్రజాభిప్రాయానికి ప్రాధాన్యం : పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ అందిస్తున్న సేవల నాణ్యతపై ప్రజల అభిప్రాయాన్ని నేరుగా తెలుసుకునేందుకు సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్ మాడ్యూల్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఈ ఫీచర్ ద్వారా సేవలపై ప్రజలు తమ సూచనలు, అభిప్రాయాలు, అసంతృప్తిని నమోదు చేయవచ్చు. ఈ సమాచారం ఆధారంగా సేవల నాణ్యతను మెరుగుపరిచేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
సోషల్ మీడియా ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ అధికారిక ప్రకటనలు, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, తాజా సమాచారం, ప్రజలకు అవసరమైన అవగాహన సందేశాలు అన్నీ పురమిత్ర యాప్లోనే అందుబాటులో ఉంటాయి. దీంతో ప్రజలు వివిధ ప్రభుత్వ సమాచారాన్ని ఒకే వేదికపై సులభంగా తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది.
హాట్ స్పాట్ల గుర్తింపు : పురమిత్ర యాప్లో మరో కీలకమైన సదుపాయంగా 'హాట్ స్పాట్' గుర్తింపు వ్యవస్థను అమలు చేస్తున్నారు. 100 మీటర్ల పరిధిలో ఒకే సమస్యపై అయిదు కంటే ఎక్కువ ఫిర్యాదులు నమోదైతే ఆ ప్రాంతాన్ని హాట్ స్పాట్గా గుర్తిస్తారు. అలాంటి ప్రాంతాలకు మున్సిపల్ కమిషనర్లు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చి స్వయంగా పరిశీలించి సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది. దీని ద్వారా తరచుగా సమస్యలు ఎదురయ్యే ప్రాంతాల్లో వేగంగా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది.
డిజిటల్ పాలనకు మరో ముందడుగు : కొత్త ఫీచర్లతో పురమిత్ర యాప్ ప్రజలకు మరింత సౌకర్యవంతమైన డిజిటల్ సేవల వేదికగా మారనుంది. ఫిర్యాదుల నమోదు నుంచి సమస్యల పరిష్కారం వరకు ప్రక్రియను సులభతరం చేయడంతో పాటు, ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరించడం, ప్రభుత్వ సమాచారాన్ని ఒకే వేదికపై అందించడం వంటి చర్యలతో పట్టణ పాలనలో పారదర్శకత, వేగం, ప్రజల భాగస్వామ్యం మరింత పెరుగుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఏపీలో పురమిత్ర యాప్తో సమస్యలకు చెక్