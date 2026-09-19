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కల్వర్ట్​ను ఢీకొట్టిన ఇన్నోవా కారు - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి

బెంగళూరు-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై శంషాబాద్ వద్ద ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న ఇన్నోవా కారు అదుపుతప్పి కల్వర్ట్‌ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

Road Accident At Shamshabad Hyderabad
శంషాబాద్​లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి (ETV bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 10:10 AM IST

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Road Accident At Shamshabad Hyderabad : బెంగళూరు-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై శంషాబాద్ వద్ద ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా నవాబ్‌పేట మండలం చౌడూర్ గ్రామానికి చెందిన కేతావత్ లింబ్య, జమున, కేతావత్ మాన్‌సింగ్, వస్రామ్‌తో పాటు డ్రైవర్ ఆశోక్‌లు సొంతూరులో వినాయకుడికి పూజలు చేసి నగరానికి బయలుదేరారు.

అదుపుతప్పి వేగంగా కల్వర్ట్‌లోకి
బెంగళూరు-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై శంషాబాద్ మండలం పాలమాకుల వద్దకు రాగానే వీరు ప్రయాణిస్తున్న ఇన్నోవా కారు అదుపుతప్పి కల్వర్ట్​ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. డ్రైవర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా మార్చురీకి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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ROAD ACCIDENT AT SHAMSHABAD

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