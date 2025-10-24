కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి
బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేశ్ - నలుగురి మృతితో గోళ్లవారిపల్లి గ్రామంలో విషాదఛాయలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 11:31 AM IST
Four Members of the Same Family Died in Kurnool Bus Accident : కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం అనేక కుటుంబాల్లో తీరని విషాదం నింపింది. ఈ ప్రమాదంలో నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు మండలం గొల్లవారిపల్లిలోని ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మరణించారు. గొల్ల రమేశ్తో పాటు ఆయన భార్య పిల్లలు మృతి చెందారు. బాధిత కుటుంబాన్ని ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేశ్ పరామర్శించారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు మృతి చెందినట్లు బంధువులు తెలిపారు.
'దురదృష్టకరమైన రోజు. ఉదయగిరి నియోజకవర్గం నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు మండలం గొల్లవారిపల్లి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందడం దురదృష్టకారం. కర్నూలలో బస్సు ప్రమాద ఘటన అందరినీ కలిచి వేసింది. ఎంతో మంది కుటుంబాలు ఈ ఆక్సిడెంట్ బారిన పడ్డారు. డీఎన్ఏ పరీక్షలు కోసం కుటుంబ సభ్యులను డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది అక్కడికి తీసుకెళ్లానున్నారు. ప్రభుత్వం అత్యవసర చర్యలు చేపడుతుంది. ఈ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాను.' - ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేశ్
ఈ ప్రమాదంలో వింజమూరు మండలం గోళ్లవారిపల్లికి చెందిన గొల్ల రమేశ్ (35), అనూష (30), మన్విత (10), మనీశ్ (12) మృతి చెందారు. బంధువులు ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు. 15 ఏళ్లుగా బెంగళూరులోని ప్రైవేట్ కంపెనీలో రమేశ్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. కంపెనీ ట్రిప్పులో భాగంగా కుటుంబసభ్యులతో కలిసి రమేష్ హైదరాబాద్ వెళ్లారు. తిరిగి వెళ్తుండగా, కర్నూలు జిల్లా ప్రమాదంలో మృతిచెందారు. నలుగురి మృతితో గోళ్లవారిపల్లి గ్రామంలో విషాదఛాయలు నెలకొన్నాయి.
హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. కర్నూలు శివారు చిన్నటేకూరులో జాతీయ రహదారి 44పై శుక్రవారం వేకువజామున ఈ ఘటన జరిగింది. బస్సు బైక్ను ఢీకొట్టిన తర్వాత బైక్ బస్సు కిందకు దూసుకెళ్లడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు సజీవ దహనమయ్యారు.
సీఎం చంద్రబాబు వీడియో కాన్ఫరెన్స్: బస్సు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మంత్రి మండిపల్లి, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల రవాణాశాఖ మంత్రులు, అధికారులతో సమగ్ర విచారణకు సీఎం ఆదేశించారు. మృతుల వివరాలు గుర్తించి కుటుంబాలకు తక్షణ సాయం అందించాలన్నారు. గాయపడినవారికి మెరుగైన వైద్యం అందేలా వైద్యశాఖకు సీఎం సూచనలు చేసారు. ప్రైవేట్ బస్సులపై ఫిట్నెస్, సేఫ్టీ, పర్మిట్ తనిఖీలకు సీఎం ఆదేశించారు. అన్ని జిల్లాల్లో బస్సుల సాంకేతిక తనిఖీలు చేపట్టాలని రవాణా శాఖను ఆదేశించారు. ప్రమాదానికి కారణంలో నిర్లక్ష్యం తేలితే కఠినచర్యలు తప్పవని సీఎం హెచ్చరించారు. ప్రైవేట్ బస్సు రిజిస్ట్రేషన్, ఫిట్నెస్, పర్మిట్ వివరాలపై పూర్తి నివేదిక సీఎం కోరారు.
