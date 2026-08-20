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బావిలోకి దూసుకెళ్లిన కారు - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి

ప్రమాదంలో భర్త రాజు, భార్య భాగ్య, ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి - మృతులు బల్వంతపూర్ గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తింపు - క్రేన్ సహాయంతో మృతదేహాలను బావి నుంచి వెలికితీసిన పోలీసులు

Car Accident in Dubbak
Car Accident in Dubbak (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 7:33 AM IST

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Car Accident in Dubbak : సిద్దిపేట జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. దుబ్బాక మండలం అప్పనపల్లి గ్రామ శివారులో రహదారి పక్కన ఉన్న బావిలోకి కారు అదుపుతప్పి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. దుబ్బాక మండలంలోని బల్వంతాపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన దండుగుల రాజు(30), అతని భార్య భాగ్య (25), కుమారుడు నిహాన్ష్‌ (4), కుమార్తె శాన్విక(2) కారులో సిద్దిపేట నుంచి తమ ఇంటికి వెళ్తుండగా బుధవారం అర్ధరాత్రి ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సమాచారం తెలుసుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది, పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. జేసీబీ సాయంతో బావి నుంచి కారును బయటతీసి, మృతదేహాలను వెలికితీశారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం దుబ్బాక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి మృతదేహాలను తరలించారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందడంతో బల్వంతాపూర్‌ గ్రామంలో విషాదం నెలకొంది.

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FAMILY DIE IN CAR ACCIDENT
CAR ACCIDENT IN DUBBAK
CAR ACCIDENT IN DUBBAK

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