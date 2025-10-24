బస్సు ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురి మృతి - కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు ఇవే
కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటన - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురి మృతి - మృతులు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన వారిగా గుర్తింపు
Published : October 24, 2025 at 10:03 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 10:27 AM IST
4 family members die in Kurnool bus Accident : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం ఆ కుటుంబాల్లో తీరని విషాదం నింపింది. ఈ ఘటనలో నెల్లూరు జిల్లాలోని వింజమూరు మండలం గొల్లవారిపల్లిలోని ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మరణించడం అందరినీ కలచివేసింది. గొల్ల రమేశ్ సహా నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు మృతి చెందినట్లుగా బంధువులు వివరించారు. ఈ ప్రమాద ఘటనలో గొల్ల రమేశ్ (35), అనూష (30), మన్విత (10), మనీశ్ (12) మృతి చెందినట్లుగా తెలిపారు. సమాచారమందుకున్న బంధువులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు.
కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు ఇవే : బస్సు ప్రమాద ఘటనలో 11 మంది మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు కలెక్టర్ సిరి వెల్లడించారు. ద్విచక్ర వాహనం పూర్తిగా బస్సు కిందికి వెళ్లిపోయిందని ఆమె వివరించారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి పలు కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసినట్లుగా తెలిపారు. ఆ వివరాలివే
- కలెక్టరేట్లో: 08518-277305.
- కర్నూలు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో: 91211 01059.
- ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో : 91211 01061.
- కర్నూలు పోలీసు స్టేషన్లో: 91211 01075.
- కర్నూలు ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్లో(హెల్ప్ డెస్కు) : 94946 09814, 90529 51010
బైక్ ఢీకొనడం వల్లే ప్రమాదం : బస్సు ప్రయాణికుల్లో 39 మంది పెద్దలు, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నట్లుగా డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్ వెల్లడించారు. సురక్షితంగా ఉన్న 19 మందిని గుర్తించామని ఆయన తెలిపారు. వారికి హాస్పిటల్లో చికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రయాణికులు గాఢ నిద్రలో ఉండటంతో తేరుకునేలోపు బస్సు దగ్ధమైందని కోయ ప్రవీణ్ వివరించారు. ప్రధాన డ్రైవర్ కనిపించట్లేదని, మరో డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లుగా ఆయన చెప్పారు. బస్సు డీజిల్ ట్యాంకర్ దెబ్బతినలేదని వివరించారు. బైక్ ఢీకొని మంటలు చెలరేగడం వల్లే ప్రమాదం జరిగినట్లుగా ఆయన పేర్కొన్నారు.
బస్సు ఎక్కిన ముగ్గురు సెల్ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్ : కర్నూలులో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం ప్రతి ఒక్కరినీ తీవ్రంగా కలిచివేస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరం నుంచి పలువురు ప్రయాణికులు బెంగళూరు వెళ్లారు. సూరారంలో ఇద్దరు, జేఎన్టీయూ వద్ద 3 ప్రయాణికులు బస్సు ఎక్కారు. సూరారం వద్ద ఎక్కిన గుణసాయి అనే వ్యక్తి కిటికీలోంచి దూకి సురక్షితంగా బయటపడగా మరో వ్యక్తి ప్రశాంత్ సెల్ఫోన్ సిచ్చాఫ్ వస్తోంది. జేఎన్టీయూ వద్ద ఎక్కిన ముగ్గురిలో ఒకరు ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడగా మరో ఇద్దరి ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్ వస్తున్నాయి.
ప్రమాదానికి గురైన బస్సుపై 16 చలాన్లు : ఈ ప్రమాదానికి గురైన బస్సుపై తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 16 చలాన్లు ఉన్నట్లుగా తెలిసింది. రూ.23,120 ఫైన్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. 2024 జనవరి 27వ తేదీ నుంచి 2025 అక్టోబరు 9 వరకు ఈ బస్సు 16 సార్లు ట్రాఫిక్ రూల్స్ను ఉల్లంఘించినట్లుగా తెలిసింది. ఈ బస్సు 9 సార్లు నో ఎంట్రీ జోన్లోకి ప్రవేశించడంతో ఫైన్లు పడ్డాయి. హైస్పీడ్, డేంజరస్ డ్రైవింగ్ ఉల్లంఘనలపైనా చలాన్లు పడినట్లుగా సమాచారం.
బస్సు ఫిట్గానే ఉంది : ప్రమాదానికి గురైన బస్సు DD01 N9490 నంబరుతో రిజిస్టర్ అయినట్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా శాఖ తెలిపింది. ఈ బస్సు ఫిట్గానే ఉందని, బైక్ను బలంగా ఢీకొట్టడం వల్లే బస్సులో మంటలు వచ్చాయని వెల్లడించింది. కావేరి ట్రావెల్స్ పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేసి బస్సు నడుపుతున్నారని రవాణాశాఖ తెలిపింది.
'2018 మే 2వ తేదీన బస్సును డామన్ డయ్యూలో రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. ఈ బస్సుకు 2030 ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వరకు టూరిస్ట్ పర్మిట్ జారీ అయ్యింది. కర్నూలులో ప్రమాదానికి గురైన బస్సు ఫిట్గానే ఉంది. 2027 మార్చి 31వ తేదీ వరకు ఫిట్నెట్ ఉంది. 2026 ఏప్రిల్ 20 వరకు బస్సుకు బీమా(ఇన్సూరెన్స్) ఉంది. బైక్ను బలంగా ఢీనడం వల్లే బస్సులో మంటలు వ్యాపించాయి. అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. దర్యాప్తు నివేదిక మేరకు భవిష్యత్తులో ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు చేపడతాం' అని రవాణా శాఖ పేర్కొంది.
