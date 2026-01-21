కొండమోడు-పేరేచర్ల హైవే విస్తరణ - రూ.881.61 కోట్లతో శరవేగంగా పనులు
వచ్చే ఏడాది నాటికి పూర్తి చేయాలని గుత్తేదారుకు లక్ష్యం నిర్దేశించిన ఎన్హెచ్ అధికారులు - ఈ మేరకు 11.57 శాతం పనులు పూర్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 11:50 AM IST
Kondamodu Perecherla National Highway Project Update : గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ మార్గంలో పేరేచర్ల నుంచి కొండమోడు వరకు మార్గాన్ని విస్తరించాలనేది దశాబ్దాల నాటి కల. నాలుగు వరుసల రహదారి విస్తరణ ఎట్టకేలకు ప్రారంభమైంది. ఇందుకు సంబంధించిన భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తికావడంతో హైవే పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. 2027 ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తి చేయాలని ఎన్హెచ్ అధికారులు కాంట్రాక్టర్లకు లక్ష్యం నిర్దేశించారు. 2025 డిసెంబరు 31 నాటికి 10 శాతం లక్ష్యానికి గానూ 11.57 శాతం రహదారి పనులు పూర్తి అయ్యాయి.
ఈ మార్గంలో వాహనాల సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరగడంతో అందుకు అనుగుణంగా హైవే విస్తరణ జరగకపోవడంతో వరుసగా ప్రమాదాలు జరిగి విలువైన ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ హైవేేగా గుర్తించి 167 ఏజీ నంబరును సైతం కేటాయించింది. ఈపీసీ విధానంలో టెండర్లు పిలిచి కాంట్రాక్టర్లకు పనులు అప్పగించింది. పనుల ప్రగతిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి లక్ష్యం మేర జరిగేలా చూస్తున్నామని జాతీయ రహదారుల సంస్థ కార్యనిర్వాహక ఇంజినీరు ఎన్.శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.
రహదారి విస్తరణ పూర్తయితే : పేరేచర్ల నుంచి కొండమోడు రహదారి విస్తరణ పూర్తి అయితే గనక గుంటూరు, అమరావతి నుంచి హైదరాబాద్కు రాకపోకలు సాగించే వారికి 40 కిలోమీటర్ల వరకు దూరం తగ్గుతుంది. ఆ మేరకు ఇంధనం కూడా ఆదా అవుతుంది. పల్నాడులో ఉన్న సిమెంట్ పరిశ్రమలు, పేరేచర్ల వద్ద క్వారీల నుంచి వచ్చే కంకర ఉత్పత్తుల రవాణాకు మార్గం సుగమం అవ్వనుంది. మిర్చి, పత్తి వంటి వాణిజ్య పంటల రవాణాకు సౌకర్యాలు పెరగడం వల్ల ఈ ప్రాంతం ఆర్థిక అభివృద్ధికి తోడ్పాటు లభిస్తుంది.
ఈ రహదారిని 49.91 కిలోమీటర్ల మేర రూ.881.61 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ హైవేలో 4 బైపాస్లు వస్తాయి. కొండమోడు దగ్గర 2.72, సత్తెనపల్లి వద్ద 11.17, మేడికొండూరు సమీపంలో 5.34 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్లను నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. రెండు ప్రధాన వంతెనలు, 11 చిన్న వంతెనలను కూడా వస్తాయి. సత్తెనపల్లి దగ్గర 2, కొండమోడు, రెడ్డిగూడెం దగ్గర ఒక్కొటి చొప్పున మొత్తం 4 చోట్ల అండర్పాస్లు నిర్మించనున్నారు. ఆర్వోబీ 1, టోల్ప్లాజా 1 ఏర్పాటు చేస్తారు.
అత్యంత కీలకమైన మార్గం : గుంటూరు నుంచి పల్నాడు, హైదరాబాద్ వెళ్లే వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలం. కొండమోడు నుంచి పేరేచర్ల మార్గం ప్రస్తుతం 7 నుంచి 10 మీటర్ల వెడల్పుతో ఉండటంతో ఎక్కడో ఒక చోట నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. విస్తరణ పూర్తి అయితే హైదరాబాద్ నుంచి రాజధాని అమరావతికి ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుంది. సీఆర్డీఏ నిర్మించే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకి సత్తెనపల్లి వద్ద ఈ మార్గం అనుసంధానం అవుతుంది. 4 వరుసల విస్తరణలో ఒక్కొక్క వైపు 8.75 మీటర్ల వెడల్పు రహదారి, డివైడర్ 1.5 మీటర్లు, రెండువైపులా మార్జిన్లు కలిపి 22.5 మీటర్ల వెడల్పుతో నిర్మిస్తున్నారు. మేడికొండూరులో 4 నుంచి 5 కిలోమీటర్లు బైపాస్, సత్తెనపల్లిలో 11 కిలోమీటర్ల బైపాస్ నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
పనుల ప్రణాళిక ఇలా:-
|పని శాతం
|గడువు
|10
|31.12.2025
|35
|01.07.2026
|70
|31.12.2026
|100
|19.04.2027
బెంగళూరు-విజయవాడ హైవే నిర్మాణం - నాలుగు గిన్నీస్ రికార్డులు
వడివడిగా సొరంగ మార్గం పనులు - ఒక్కో వైపు కిలోమీటర్ల పైగా పూర్తి!