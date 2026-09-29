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ఇచ్ఛాపురం నుంచి తడ వరకు నాలుగు లైన్లుగా రైల్వే విస్తరణ

ఇచ్ఛాపురం-విజయనగరం మధ్య 191.98 కి.మీ. కాగా, ఇందులో మూడో లైన్‌ పనులు సాగుతున్నాయి. నాలుగో లైన్‌కు డీపీఆర్‌ తయారు చేయనున్నారు. విజయనగరం-కొత్తవలస మధ్య 34.60 కి.మీ. కాగా, మొత్తాన్నీ మూడు లైన్లుగా విస్తరించారు.

Four Lane Railway Line From Ichchapuram to Tada
ఇచ్ఛాపురం నుంచి తడ వరకు నాలుగు లైన్ల రైలు మార్గం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 10:29 AM IST

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Four Lane Railway Line From Ichchapuram to Tada: పెరుగుతున్న అవసరాలు, రైళ్లను పెంచాల్సి ఉండటం, సరకు రవాణా వేగంగా అయ్యేలా చూడటం కోసం దేశంలోని ప్రధాన రైలు మార్గాలను నాలుగు లైన్లుగా విస్తరించే ప్రాజెక్టులను రైల్వే శాఖ చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా కీలకమైన హావ్‌డా-చెన్నై మార్గాన్ని విస్తరించనుంది. ఇది మన రాష్ట్రంలో ఇచ్ఛాపురం నుంచి తడ వరకు 962.50 కి.మీ. ఉంది. దీనివల్ల ఈ మార్గంలో ప్రయాణికుల రైళ్లు మరిన్ని నడిపేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. సరకు రవాణా రైళ్లను మధ్యలో అనేక చోట్ల నిలపాల్సిన పని లేకుండా నిరంతరాయంగా పరుగులు పెట్టించొచ్చు.

ఇచ్ఛాపురం నుంచి తడ వరకు 962.50 కి.మీ. కాగా, ఇందులో దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ (విశాఖపట్నం) పరిధిలో 897.68 కి.మీ., సదరన్‌ రైల్వే జోన్‌ (చెన్నై) పరిధిలో 64.83 కి.మీ. మార్గం ఉంది. మొత్తం 962.51 కి.మీ. గతం నుంచీ రెండు లైన్లతో ఉంది. ఇందులో 16.76 కి.మీ.ని నాలుగు లైన్లుగా విస్తరించారు. 337.36 కి.మీ.ల్లో మూడో లైన్‌ నిర్మించారు. నాలుగో లైన్‌ చేపట్టాలి. మిగిలిన 608.38 కి.మీ.లో మూడు, నాలుగు లైన్లు నిర్మిస్తారు.

ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని లైన్లు: ఇచ్ఛాపురం-విజయనగరం మధ్య 191.98 కి.మీ. కాగా, ఇందులో మూడో లైన్‌ పనులు సాగుతున్నాయి. నాలుగో లైన్‌కు డీపీఆర్‌ తయారు చేయనున్నారు. విజయనగరం-కొత్తవలస మధ్య 34.60 కి.మీ. కాగా, మొత్తాన్నీ మూడు లైన్లుగా విస్తరించారు. నాలుగో లైన్‌ పనులు సాగుతున్నాయి. కొత్తవలస నుంచి విశాఖలోని సింహాచలం వరకు 16.76 కి.మీ.లలో ఇప్పటికే నాలుగు లైన్లనూ నిర్మించారు. సింహాచలం-విశాఖపట్నం-దువ్వాడ మధ్య 26.43 కి.మీ. ప్రస్తుతం రెండు లైన్లు ఉండగా, మూడు, నాలుగు లైన్ల పనులు జరుగుతున్నాయి.

దువ్వాడ-నిడదవోలు మధ్య 205.68 కి.మీ.ల్లో మూడు, నాలుగు లైన్ల పనులు మంజూరయ్యాయి. నిడదవోలు-విజయవాడ మధ్య 127.02 కి.మీ. మేర మూడు, నాలుగు లైన్ల నిర్మాణానికి డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేస్తున్నారు. విజయవాడ-నెల్లూరు-గూడూరు మధ్య 292.72 కి.మీ. మేర మూడో లైన్‌ నిర్మాణం పూర్తయింది. నాలుగో లైన్‌కు డీపీఆర్‌ తయారు చేయాలి. గూడూరు-తడ మధ్య 67.31 కి.మీ. మూడు, నాలుగు లైన్ల ప్రాజెక్టు మంజూరైంది.

గోదావరిపై కొత్త వంతెన: దువ్వాడ-నిడదవోలు మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్ల నిర్మాణానికి రూ.9,889 కోట్లతో రైల్వేశాఖ ప్రాజెక్టు మంజూరు చేసింది. ఇందులో దువ్వాడ దాటాక తాడి వద్ద నుంచి అనకాపల్లి-ఎలమంచిలి మధ్య ఉండే నరసింగపల్లి స్టేషన్‌ వరకు 21 కి.మీ.మేర 3, 4 లైన్లకు బైపాస్‌ నిర్మిస్తారు. తుని, అన్నవరం స్టేషన్లు టచ్‌ కాకుండా 20 కి.మీ. మేర 3, 4 లైన్లకు మరో బైపాస్‌ నిర్మిస్తారు. రాజమహేంద్రవరం శివారు కడియం నుంచి నిడదవోలుకు దగ్గరలో ఉండే చాగల్లు వరకు 18 కి.మీ. మేర 3, 4 లైన్ల కోసం ఇంకో బైపాస్‌ నిర్మిస్తారు. ఇందులోనే గోదావరిపై 4.3 కి.మీ. కొత్త వంతెన నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి, రోడ్‌-రైల్‌ వంతెనకు మధ్యలో ఈ కొత్త వంతెన రానుంది.

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