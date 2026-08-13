హైదరాబాద్ చుట్టూ నాలుగు ఇండస్ట్రీయల్ పార్కులు - యువతకు ఉద్యోగాలు, ఉపాధే లక్ష్యం
కొత్త పథకం కింద చుట్టూ 4 పారిశ్రామిక పార్కులు - కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్త భాగస్వామ్యం - కేంద్రం ఈక్విటీగా ఎకరాకు రూ.కోటి చొప్పున ప్రోత్సాహం
Published : August 13, 2026 at 9:34 AM IST
Industrial Parks in Hyderabad : రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ చుట్టూ కొత్తగా నాలుగు పారిశ్రామిక పార్కులు రానున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలుచేస్తున్న భారత్ ఆద్యోగిక్ వికాస్ యోజన (భవ్య) పథకం కింద టీజీఐఐసీ భూముల్లో త్వరలో ఇవి ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి. మెట్రో నగరాల శివార్లలో పరిశ్రమలు ఉంటే అక్కడి యువతకు మరిన్ని ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయన్న భావనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'భవ్య' పేరుతో కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించి అమలు చేస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా వంద ఇండస్ట్రీయల్ పార్కులు నెలకొల్పాలనేది ఈ పథకం ముఖ్య లక్ష్యం.
పరిశ్రమలకు ఆ భూమి : ఇందులో భాగంగా వంద నుంచి వెయ్యి ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఒక్కో పార్కును నెలకొల్పుతారు. కేంద్రం ఈక్విటీగా ఎకరాకు రూ.కోటి చొప్పున నిధులను ఇస్తుంది. ఆ నిధులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక పార్కుల్లో అత్యాధునిక పారిశ్రామిక మౌలిక వసతులు, సౌకర్యాలను సమకూరుస్తుంది. తదుపరి ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వేత్తలు, బహుళజాతి సంస్థలు స్థాపించనున్న పరిశ్రమలకు ఆ భూమిని కేటాయిస్తారు.
వ్యూహాత్మకంగా ప్రాంతాల ఎంపిక : భవ్య పార్కుల ఏర్పాటుకు టీజీఐఐసీ అధికారులు ఇప్పటికే నగరం చుట్టూ ఉన్న వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలను ఎంపిక చేశారు. రవాణా సహా ఇతర సదుపాయాలు ఉండే, హైదరాబాద్కు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల దూరంలో టీజీఐఐసీకి ఉన్న భూములను పరిశీలించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం ఎలిమినేడు, కందుకూరు మండలం తిమ్మాపూర్, మేడ్చల్ జిల్లా ఘట్కేసర్ మండలం మాదారం, యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలోని దండుమల్కాపూర్ గ్రామాలు కొత్త పారిశ్రామిక కారిడార్ల ఏర్పాటుకు అనువుగా ఉంటాయని ప్రాథమికంగా నిర్ణయానికి వచ్చారు. తిమ్మాపూర్, మాదారం గ్రామాలు ఔటర్ రింగ్రోడ్డుకు సమీపంలో ఉంటే ఎలిమినేడు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి ఆరేడు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంది. హైదరాబాద్-విజయవాడ నేషనల్ హైవేపై ఉండే దండు మల్కాపూర్లో ఇప్పటికే కొన్ని పరిశ్రమలు కొనసాగుతున్నాయి.
చకచకా కేటాయింపులు, పరిశ్రమల నిర్మాణం : కొత్తగా ఏర్పాటు కానున్న పారిశ్రామిక పార్కుల్లో పరిశ్రమల స్థాపనకు ముందుకొచ్చే పారిశ్రామికవేత్తలు, మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వెను వెంటనే స్థలాలు కేటాయించేలా వేగంగా పరిశ్రమలు నిర్మించేలా టీజీఐఐసీ అధికారులు కార్యాచరణ రూపొందించారు. నాలుగు పారిశ్రామిక కారిడార్లలో వేటికవే భిన్నంగా ఉండేలా ముందస్తు ప్లాన్లను సిద్ధం చేశారు.
- తిమ్మాపూర్ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, మహేశ్వరం పారిశ్రామికవాడకు దగ్గర్లో ఉండడంతో సెమీకండక్టర్ ఆధారిత పరిశ్రమలను స్థాపించేలా మాస్టర్ప్లాన్ రచించారు.
- మాదారంలో ఐటీ, హార్డ్వేర్ రంగాలకు సంబంధించిన పరిశ్రమలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తామని టీజీఐఐసీ అధికారులు తెలిపారు.
- దండుమల్కాపూర్లో ఇంజినీరింగ్ యంత్రాలు, పరికరాలకు సంబంధించిన పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తారు.
- ఎలిమినేడులో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఆధారిత పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ప్రోత్సాహం అందించనున్నారు.
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