సంక్రాంతి సందర్భంగా- నాలుగు తరాల ఆత్మీయ సమ్మేళనం
ఆత్మీయ కుటుంబ సమ్మేళనానికి శ్రీకారం చుట్టిన సాయిబాబు- 10 ఏళ్లుగా ప్రతీ సంక్రాంతికి కలుస్తున్న మామిడాల కుటుంబం- వివిధ కారణాల రీత్యా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన కుటుంబ సభ్యులు
Four Generations Celebrating Sankranti Together at Guntur : సంక్రాంతి అంటేనే మూడు రోజులు, మూడు తరాల పండగ. దీన్ని జరుపుకొనేందుకు తెలుగువారు కొందరు ఇతర దేశాల నుంచి స్వగ్రామాలకు చేరుకున్నారు. బాల్య స్నేహితులు, ఆత్మీయులు, బంధువులతో జ్ఞాపకాలు పంచుకుంటున్నారు. ఉమ్మడి కుటుంబాలకు చిరునామాగా తెలుగు లోగిళ్లు ఉండేవి. ప్రతి రోజూ పండుగలా అనిపించేది. కాలం తెచ్చిన మార్పుతో ఉమ్మడి కుటుంబాలు చిన్నవిగా రూపాంతరం చెందాయి. బంధాలు, అనుబంధాలు తగ్గిపోయాయి. నాటి ఉమ్మడి కుటుంబంలోని ప్రేమానురాగాలను తిరిగి తీసుకువచ్చింది. సంక్రాంతి పండుగ. గుంటూరులో మామిడాల వంశంలోని నాలుగు తరాలకు చెందిన 80 మంది కుటుంబసభ్యుల్ని ఏకం చేసింది.
తొమ్మిది మంది సంతానం : ఒకప్పుడు పల్లెటూర్లు ఉమ్మడి కుటుంబాలకు నెలవుగా ఉండేవి. విద్య, వ్యాపారం, ఉద్యోగాల కోసం గ్రామాలు విడిచి పట్టణాలు, నగరాలు, ఇతర రాష్ట్రాలు, విదేశాలకు జనం వలస బాట పడుతున్నారు. ఇదే రీతిలో ఎన్టీఆర్ జిల్లా మూలపాడుకు చెందిన మామిడాల పున్నారావు, సామాజ్ర్యం దంపతుల తొమ్మిది మంది సంతానం కూడా వివిధ కారణాలతో స్వగ్రామం వదిలి వివిధ ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారు. విజయవాడ, గుంటూరు, ఖమ్మం, హైదరాబాద్తోపాటు విదేశాల్లో జీవనం సాగిస్తున్నారు.
పదేళ్లుగా ప్రతి సంక్రాంతికి ఆత్మీయ సమ్మేళనం : చిన్నతనంలో కలిసి మెలిసి పెరిగిన అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెలు కనీసం ఏడాదిలో ఒక్కసారైనా కలిస్తే బాగుంటుందనే ఆలోచన రావడంతో గుంటూరులో ఉంటున్న సాయిబాబు మామిడాల ఆత్మీయ కుటుంబ సమ్మేళనానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దాదాపు పదేళ్లుగా ప్రతి సంక్రాంతికి మామిడాల కుటుంబంలోని సభ్యులంతా గుంటూరులోని ఆత్మీయ కలయికకు విధిగా హాజరువుతున్నారు. 3 రోజుల సంక్రాంతి వేడుకల్లో సందడి చేస్తున్నారు.
తెలుగింటి పండుగైన సంక్రాంతి మూడు రోజులు మామిడాల నాలుగు తరాల వారంతా కచ్చితంగా కలిసేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. అందరం కలిసి వేడుకలు జరుపుకోవడం మరిచిపోలేని అనుభవంగా మామిడాల కుటుంబసభ్యులు చెబుతున్నారు.
'ప్రతీ సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగ నాడు మేమంతా ఒక చోట చేరి పండుగ జరుకుంటాం. విదేశాల్లో ఉండే మనవళ్లు, మనవరాళ్లు రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనం ద్వారా మంచి చెడులు తెలుసుకుంటాం. ఒకరికొకరం సాయం చేసుకుంచాం.' -మామిడాల కుటుంబసభ్యులు
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు చెరుకుపల్లి మండలం, గూడవల్లికి చెందిన గంటా వంశీకృష్ణ ఐర్లాండ్లో స్థిరపడ్డారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా ఆయన రెండు దశాబ్దాలకుపైగా పనిచేస్తూ ఆ దేశ పౌరసత్వం కూడా పొందారు. ఏటా సంక్రాంతికి ప్రత్యేకంగా సెలవులు పెట్టుకుని వచ్చి స్వగ్రామంలో ఆనందోత్సాహల మధ్య వేడుక నిర్వహించుకుంటున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా ఆయన తన కుమార్తెతో కలసి వచ్చారు. పండగంటే బాల్యం గుర్తుకు వస్తోందని, తన బిడ్డకు కూడా అలాంటి ఆనందం ఇవ్వాలనే కుమార్తెను తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు.
ముందుగానే వచ్చేసి: గూడవల్లికి చెందిన మన్నె ధీరచౌదరి బ్రిటన్లో ఎం.ఎస్ చదువుతోంది. అక్కడే ఆమె స్థిరపడేలా స్థానిక పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతోంది. ఈ పరీక్షలో విజయం సాధిస్తే ఆమె అక్కడ మంచి ఉద్యోగం సాధించవచ్చు. పండగకు ముందు ఆమె ఇంటికి వచ్చారు. తన కుటుంబంతో కలసి ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. సంక్రాంతికి ఎక్కడ ఉన్నా ఏటా ఇంటికి రావడం పరిపాటి అంటోంది. మరో మూడు రోజుల్లో ఆమె తిరిగి బ్రిటన్ వెళ్లనుండగా పండగను మాత్రం వేడుకగా జరుపుకుంటున్నారు.