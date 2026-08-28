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నేపాల్ వరదల్లో మన్యం జిల్లాకు చెందిన ఎన్‌ఆర్‌ఐ కుటుంబం గల్లంతు

ఆల్‌ ఫైన్‌ ఇకో ట్రక్‌ ట్రావెల్స్ ద్వారా నేపాల్‌కు వెళ్లిన ఎన్‌ఆర్‌ఐ కుటుంబం - నేపాల్ వరదల్లో మన్యం జిల్లాకు చెందిన ఎన్‌ఆర్‌ఐ కుటుంబంలోని నలుగురు గల్లంతైనట్లు సమాచారం

నేపాల్ వరదల్లో మన్యం జిల్లాకు చెందిన ఎన్‌ఆర్‌ఐ కుటుంబం గల్లంతు
నేపాల్ వరదల్లో మన్యం జిల్లాకు చెందిన ఎన్‌ఆర్‌ఐ కుటుంబం గల్లంతు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 4:33 PM IST

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Four from AP Parvathipuram Missing in Nepal Floods:నేపాల్‌ వరదల్లో పార్వతీపురం పట్టణానికి చెందిన ఓ ప్రవాసాంధ్ర కుటుంబం గల్లంతైంది. పట్టణంలోని పండా వీధికి చెందిన సుభాష్‌ చంద్ర సాహూకు ముగ్గురు కుమారులు. వారిలో పెద్ద కుమారుడు సంతోష్‌ కుమార్‌ సాహూ(47) తన భార్య సురభి(43), కుమారుడు స్పందన్‌(18), కుమార్తె సైనా సాహు (13)తో కలిసి 20 ఏళ్లుగా లండన్‌లో స్థిరపడ్డారు. ఇటీవల వారు లండన్‌ నుంచి నేపాల్ మీదుగా మానసరోవర్‌ యాత్రకు వెళ్లారు. ఓ వంతెనపై ప్రయాణిస్తుండగా వరద ప్రవాహం ఒక్కసారిగా ముంచెత్తడంతో వారి వాహనం గల్లంతు కాగా, వారి ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు.

నేపాల్‌ గైడ్‌ ద్వారా ఈ విషయం సంతోష్‌ బంధువులకు తెలిసింది. అతడి తల్లిదండ్రులు ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికాలో రెండో కుమారుడు మురళీ సాహూ వద్ద ఉంటున్నారు. యాత్రకు వెళ్లిన తమ బిడ్డలు ఇలా ప్రకృతి విపత్తులో చిక్కుకోవడంతో తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు శోకసంద్రంలో మునిగారు. ఈ వార్తతో బంధుమిత్రుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం వాసి బాలసుబ్రమణ్యం నేపాల్ వరదల్లో గల్లంతయినట్లు అతడి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. బాలసుబ్రమణ్యం సోదరుడు శ్రీకాంత్ తెలిపిన వివరాల మేరకు వి.ఎస్ బాలసుబ్రమణ్యం హైదరాబాద్​లో సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజినీర్​గా స్థిరపడ్డారు. ఈ నెల 13న ఆయన మరి కొంతమందితో కలిసి నేపాల్ మానస సరోవర్ యాత్రకు వెళ్లారు. మంగళవారం నుంచి అతని ఫోన్​ స్విచ్​ఆఫ్ వస్తోంది. ఇప్పటివరకు అతని నుంచి ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవడంతో వరదల్లో చిక్కుకుపోయినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాలసుబ్రమణ్యం ఆచూకీని గుర్తించాల్సిందిగా సోదరుడు లాయర్ శ్రీకాంత్ సీఎం చంద్రబాబును ఆశ్రయించారు.

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