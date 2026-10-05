చెత్త సేకరణకు 2 కాదు ఇకపై 4 డబ్బాలు - త్వరలో ఇంటింటికీ పంపిణీ!
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచే కొత్త నిబంధన వచ్చినా అధికారుల కసరత్తు శూన్యం. ప్రజలు చెత్తను వేరు చేస్తున్నా మున్సిపల్ సిబ్బంది చెత్తను ఒకే ట్రాలీలో వేసుకుంటున్నారు. రంగు డబ్బాల ప్రధాన్యత ఇదే.
Published : October 5, 2026 at 12:09 PM IST
4 Types of Bins for Waste Collection : తడి చెత్త, పొడి చెత్తను వేరువేరు డబ్బాల్లో వేయాలని గతంలో అధికారులు సూచనలిచ్చారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ నిబంధనను ఎత్తివేసింది. చెత్తను కొత్తగా 4 విధాలుగా వేరు చేసి ఇవ్వాలని వెల్లడించింది. అయితే ఇది ఎప్పుడో వచ్చినప్పటికీ, దీనిపై అధికారుల నుంచి ఎలాంటి సన్నద్ధత లేదు. నిబంధనల ప్రకారమే ప్రజలు చెత్తను వేరు చేస్తున్నారు. కానీ చెత్తను సేకరించే వారు 4 డబ్బాల్లోని వేరు వేరు చెత్తను ఒకే ట్రాలీలో వేసుకుంటున్నారు.
ఏప్రిల్ 1 నుంచే అమల్లోకి
చెత్తను 4 విధాలుగా సేకరించాలనే నిబంధన ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చింది. కొత్త వ్యర్థాల నిర్వహణకు సంబంధించిన నిబంధనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. అయితే ప్రతిరోజూ సేకరించే చెత్తను వీలైనంత ఎక్కువగా రీసైక్లింగ్ చేయాలని కూడా నిర్ణయించింది. కానీ దీనిని అధికారులు పాటించకపోవటంతో ఈ నిబంధనలు ప్రజలకు మాత్రమే అన్నట్లుగా బల్దియా వ్యవహరిస్తోందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చెత్తను సేకరించే చోటే 4 రకాల డబ్బాల్లో వేర్వేరుగా చెత్తను నిల్వ చేసేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. దీనికోసం మూడు కార్పొరేషన్ల కమిషనర్లు రోజూ అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. జీహెచ్ఎంసీ, ఎంఎంసీ, సీఎంసీ పరిధిలో రోజూ 10 వేల టన్నుల చెత్త ఉత్పత్తవుతోంది. దాంట్లో ఇంటింటి సేకరణ ద్వారా 8 వేల టన్నుల చెత్త వస్తుంది.
సుమారు 7 వేల టన్నుల చెత్త రీసైక్లింగ్
కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి ఇంటికి 4 డబ్బాలను అందజేసి వేర్వేరుగా చెత్తను సేకరించాలి. దీని ద్వారా సుమారు 7 వేల టన్నుల చెత్తను రీసైక్లింగ్ చేయొచ్చన్నది అధికారుల ఆలోచన. వేరు చేసిన చెత్తను మున్సిపల్ సిబ్బంది డంపింగ్ యార్డ్కు తీసుకెళ్లాలి. కానీ నగరంలో ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి లేదు. స్వచ్ఛ ఆటోలకు ఒకే ట్రాలీ ఉంది. ఆ ఆటో ట్రాలీలనే నాలుగు భాగాలుగా విభజించాలి. లేదంటే కొత్త ట్రాలీలను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే త్వరలోనే హైదరాబాద్లో ఇంటింటికీ 4 డబ్బాలను అందజేసేలా అధికారులు కసరత్తులు చేస్తున్నారు.
రంగు డబ్బాల ప్రాధాన్యత ఇదే
ఆకుపచ్చ : దీంట్లో తడి చెత్తను మాత్రమే వేయాలి. అంటే ఆకు కూరలు, కూరగాయల తొక్కలు, మిగిలిన ఆహారాన్ని వేయాలి.
నీలం : దీంట్లో కాగితాలు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులతో కూడుకున్న పొడి చెత్తను మాత్రమే వేసేందుకు వాడుకోవాలి.
ఎరుపు : దీంట్లో ప్యాడ్లు, డైపర్లు, ఇంట్లోని బయో మెడికల్ వేస్ట్ వంటి శానిటరీ వ్యర్థాలు వేయాలి. అలాగే టిష్యూలు, వైప్స్, ఇయర్ బడ్స్, టాయిలెట్ పేపర్ వంటివి వేయాలి.
నలుపు : బల్బులు, బ్యాటరీలు, పెయింట్ డబ్బాలు, సిరంజీలు, ఔషధాలు, ఫోన్లు, ఈ-వ్యర్థాలు వంటి ప్రమాదకర, ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను ఈ డబ్బాలో సేకరించాలి.
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