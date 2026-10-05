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చెత్త సేకరణకు 2 కాదు ఇకపై 4 డబ్బాలు - త్వరలో ఇంటింటికీ పంపిణీ!

ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​ 1 నుంచే కొత్త నిబంధన వచ్చినా అధికారుల కసరత్తు శూన్యం. ప్రజలు చెత్తను వేరు చేస్తున్నా మున్సిపల్​ సిబ్బంది చెత్తను ఒకే ట్రాలీలో వేసుకుంటున్నారు. రంగు డబ్బాల ప్రధాన్యత ఇదే.

new rule for waste collection
చెత్త సేకరణకు కొత్త విధానం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2026 at 12:09 PM IST

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4 Types of Bins for Waste Collection : తడి చెత్త, పొడి చెత్తను వేరువేరు డబ్బాల్లో వేయాలని గతంలో అధికారులు సూచనలిచ్చారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ నిబంధనను ఎత్తివేసింది. చెత్తను కొత్తగా 4 విధాలుగా వేరు చేసి ఇవ్వాలని వెల్లడించింది. అయితే ఇది ఎప్పుడో వచ్చినప్పటికీ, దీనిపై అధికారుల నుంచి ఎలాంటి సన్నద్ధత లేదు. నిబంధనల ప్రకారమే ప్రజలు చెత్తను వేరు చేస్తున్నారు. కానీ చెత్తను సేకరించే వారు 4 డబ్బాల్లోని వేరు వేరు చెత్తను ఒకే ట్రాలీలో వేసుకుంటున్నారు.

ఏప్రిల్​ 1 నుంచే అమల్లోకి

చెత్తను 4 విధాలుగా సేకరించాలనే నిబంధన ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​ 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చింది. కొత్త వ్యర్థాల నిర్వహణకు సంబంధించిన నిబంధనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. అయితే ప్రతిరోజూ సేకరించే చెత్తను వీలైనంత ఎక్కువగా రీసైక్లింగ్​ చేయాలని కూడా నిర్ణయించింది. కానీ దీనిని అధికారులు పాటించకపోవటంతో ఈ నిబంధనలు ప్రజలకు మాత్రమే అన్నట్లుగా బల్దియా వ్యవహరిస్తోందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చెత్తను సేకరించే చోటే 4 రకాల డబ్బాల్లో వేర్వేరుగా చెత్తను నిల్వ చేసేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. దీనికోసం మూడు కార్పొరేషన్ల కమిషనర్లు రోజూ అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. జీహెచ్​ఎంసీ, ఎంఎంసీ, సీఎంసీ పరిధిలో రోజూ 10 వేల టన్నుల చెత్త ఉత్పత్తవుతోంది. దాంట్లో ఇంటింటి సేకరణ ద్వారా 8 వేల టన్నుల చెత్త వస్తుంది.

సుమారు 7 వేల టన్నుల చెత్త రీసైక్లింగ్​

కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి ఇంటికి 4 డబ్బాలను అందజేసి వేర్వేరుగా చెత్తను సేకరించాలి. దీని ద్వారా సుమారు 7 వేల టన్నుల చెత్తను రీసైక్లింగ్​ చేయొచ్చన్నది అధికారుల ఆలోచన. వేరు చేసిన చెత్తను మున్సిపల్​ సిబ్బంది డంపింగ్​ యార్డ్​కు తీసుకెళ్లాలి. కానీ నగరంలో ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి లేదు. స్వచ్ఛ ఆటోలకు ఒకే ట్రాలీ ఉంది. ఆ ఆటో ట్రాలీలనే నాలుగు భాగాలుగా విభజించాలి. లేదంటే కొత్త ట్రాలీలను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే త్వరలోనే హైదరాబాద్​లో ఇంటింటికీ 4 డబ్బాలను అందజేసేలా అధికారులు కసరత్తులు చేస్తున్నారు.

Four types of boxes for Waste Collection
చెత్త సేకరణకు నాలుగు రకాలు డబ్బాలు (ETV Bharat)

రంగు డబ్బాల ప్రాధాన్యత ఇదే

ఆకుపచ్చ : దీంట్లో తడి చెత్తను మాత్రమే వేయాలి. అంటే ఆకు కూరలు, కూరగాయల తొక్కలు, మిగిలిన ఆహారాన్ని వేయాలి.

నీలం : దీంట్లో కాగితాలు, ప్లాస్టిక్​ వస్తువులతో కూడుకున్న పొడి చెత్తను మాత్రమే వేసేందుకు వాడుకోవాలి.

ఎరుపు : దీంట్లో ప్యాడ్లు, డైపర్లు, ఇంట్లోని బయో మెడికల్​ వేస్ట్​ వంటి శానిటరీ వ్యర్థాలు వేయాలి. అలాగే టిష్యూలు, వైప్స్​, ఇయర్​ బడ్స్​, టాయిలెట్​ పేపర్​ వంటివి వేయాలి.

నలుపు : బల్బులు, బ్యాటరీలు, పెయింట్‌ డబ్బాలు, సిరంజీలు, ఔషధాలు, ఫోన్లు, ఈ-వ్యర్థాలు వంటి ప్రమాదకర, ఎలక్ట్రానిక్‌ వ్యర్థాలను ఈ డబ్బాలో సేకరించాలి.

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చెత్త సేకరణకు నాలుగు డస్ట్​బిన్​లు
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